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Гітлер (67) путін (23325) Словаччина (1023)

Путін дорівнює Гітлер. Його слід зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися на Захід, - глава Міноборони Словаччини Надь

ярослав,надь

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь назвав президента Росії Володимира Путіна "рівним Гітлеру" після його вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Надь сказав, що Путіна слід зупинити в Україні, перш ніж він зможе рухатися на Захід. "Україна буквально бореться за наше майбутнє", - додав він.

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Міністр також зазначив, що до вторгнення Росії для його країни було немислимо відправити через східний кордон велику кількість навіть найпростішої зброї, не кажучи вже про системи ППО радянського виробництва.

"Але це нова світова реальність. Ми прифронтова держава. У нас війна на кордоні та понад 330 000 українців приїжджають до нашої країни. Зараз парадигма зовсім інша", – сказав він.

Нагадаємо, 9 квітня Міноборони Словаччини опублікувало офіційне відео, на якому показана підготовка та переміщення дивізіону С-300 в Україну.

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Топ коментарі
+12
А вот здесь Алоизычу стало обидно. Его сравнили с каким-то ******
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15.04.2022 08:51
+11
Цей Надь не знає історії. путіну до Гітлера - як "до неба рачки".
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15.04.2022 08:53
+11
Сталін був страшнішим за Гітлера.
Так що пуцла варто з ним порівнювати і прирівнювати.
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15.04.2022 09:14
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Золоті слова! Нарешті попрозрєвалі!!!
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15.04.2022 08:49 Відповісти
Не корректно сравнивать трусливое чмо из питерской подворотни с Шикельгрубером. Гитлер конечно редчайший подонок, гнида и сволочь, но в отличии от парашного сраря Х..ла он имел железный крест за личную храбрость в Первую мировую войну. Так, что путлер ХУЖЕ Гитлера.
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15.04.2022 10:01 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денаціфікована.
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15.04.2022 08:49 Відповісти
путін = *****!
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15.04.2022 08:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rvgmw2WxHnw
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15.04.2022 08:51 Відповісти
А вот здесь Алоизычу стало обидно. Его сравнили с каким-то ******
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15.04.2022 08:51 Відповісти
Цей Надь не знає історії. путіну до Гітлера - як "до неба рачки".
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15.04.2022 08:53 Відповісти
Забрали з язика. В саму точку.
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15.04.2022 09:12 Відповісти
Порівнювати плюгавого м'ясника і людоїда з Гітлером якось недоречно !
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15.04.2022 08:56 Відповісти
***** = ґітлер?
не смішіть мої кроссівки... - ***** перед здохом куралесіт,
ваньків з собою бере, а те барання йде на заклання як завжди йшло.
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15.04.2022 08:59 Відповісти
***** здохне в калюжі власної мочі. а в руссліків буде пожиттєвий траур.
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15.04.2022 09:00 Відповісти
а ми їм нашого підкинемо, от хочь Олексія візьми чим не підарас?
і теж за кацапьский мир....
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15.04.2022 09:09 Відповісти
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15.04.2022 09:08 Відповісти
вигодували сцикунця обидва
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15.04.2022 09:12 Відповісти
Прозрели? Самолёты давай.
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15.04.2022 09:12 Відповісти
Беріть асфальтом.
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15.04.2022 09:14 Відповісти
тсс - не розголошуйте державну таємницю...
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15.04.2022 09:15 Відповісти
Сталін був страшнішим за Гітлера.
Так що пуцла варто з ним порівнювати і прирівнювати.
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15.04.2022 09:14 Відповісти
дійсно прокиулись-справа в тому що після захоплення України доблесні ми повторим суки будуть знову гнать українців під кулеметами на Європу і не тільки українців.
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15.04.2022 09:27 Відповісти
 
 