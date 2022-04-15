УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12268 відвідувачів онлайн
Новини Війна
21 496 50
крейсер (87) Чорноморський флот рф (618) ядерна зброя (1110) Клименко Андрій журналіст (61)

На затонулому крейсері "Москва" за штатом мали бути дві ядерні боєголовки, - журналіст Клименко

москва

Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко припустив, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки.

Про це він повідомив в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель - носій ядерної зброї). Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ... До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія", - зазначив Клименко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

"До речі, на борту РКР Москва могли знаходитися ядерні боєголовки - штатно 2 штуки. Вони могли бути не споряджені і зберігатися у захищеному місці, тому найбільш ймовірно, не були пошкоджені вибухом БК. Найшвидша демілітаризація ВМФ РФ, котрий не дотримується правил паління в місцях зберігання ядерної зброї, має допомогти уникнути подібних ситуацій у майбутньому", - зазначив заступник директора з міжнародних питань у Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS) Михайло Самус.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
показати весь коментар
15.04.2022 09:13
+42
Ой как неудобно Сергей Лавров "Потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны". Оказывается с личным составом.
показати весь коментар
15.04.2022 09:08
+30
показати весь коментар
15.04.2022 09:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та их уже прапорщики распилили на лом
показати весь коментар
15.04.2022 09:01 Відповісти
Тим краще що це лапотне корито втопилось...
показати весь коментар
15.04.2022 09:04 Відповісти
Ай-я-яй! Замочили мааскву, замочили. Ядрьоні бімби на дні.
показати весь коментар
15.04.2022 09:07 Відповісти
Ой как неудобно Сергей Лавров "Потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны". Оказывается с личным составом.
показати весь коментар
15.04.2022 09:08 Відповісти
Это когда лошадь такое заявила?
показати весь коментар
15.04.2022 09:15 Відповісти
Командующий черноморским флотом адмирал Игорь Осипов арестован людьми в штатском.

Свидетели сообщают что задержание происходило довольно жестко - адьютанта адмирала очень сильно избили.
показати весь коментар
15.04.2022 09:45 Відповісти
Какой войны??? У вас же "военная операция"??? Или нет?
показати весь коментар
15.04.2022 11:10 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 09:08 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 09:11 Відповісти
На расії ядерне озброення таке саме, як протиракетна оборона на підводному човні «москва». Генерали, розуміючи, що ядерна зброя ніколи не буде використана давно все розпиляли.
показати весь коментар
15.04.2022 09:08 Відповісти
В качестве трофея , можно достать со дна и использовать для вооружения ВСУ .
показати весь коментар
15.04.2022 09:08 Відповісти
Придецца нырять.
показати весь коментар
15.04.2022 12:45 Відповісти
А шо делать, если надо... )
показати весь коментар
15.04.2022 20:37 Відповісти
может самим достать в хозяйстве сгодятся
показати весь коментар
15.04.2022 09:08 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 09:08 Відповісти
10 октября 1916 года на рейде Севастополя взорвался и утонул линкор "Императрица Мария" - сильнейший корабль ЧМФ на тот момент. До сих пор не ясно почему ...

29 октября 1955 года на рейде Севастополя взорвался и утонул линкор "Новороссийск", бывший "Джулио Чезаре", отданный Италией Советскому Союзу за проигрыш в войне - сильнейший из имевшихся тогда в советском ВМФ кораблей. Причина не ясна.

14 апреля 2020 утонула "Москва", самый мощный корабль ЧМФ России
И опять по неизвестной причине.
показати весь коментар
15.04.2022 09:08 Відповісти
в лінкорі "Джулио Чезаре" ,перед тим, як в ссср передавати італійці чи то німці заклали були вибухівку в носовій частині.Було навіть дослідження .що вибух був з середини ,тому що борт вивернуло назовні..але як спрацювало не говорили точно..не то диверсант ,не то дистанційно "турист" крутився біля лінкора..точно не відомо.Ну і звичайно то всьо замовчувалось
показати весь коментар
15.04.2022 09:37 Відповісти
Підрив лінкора в Севастополі приписують бойовим пловцям (спецназу) князя Юніо Валеріо Боргезе.
показати весь коментар
15.04.2022 10:45 Відповісти
А чи то скажет Ляксандр Рыгорович ? Он незаинтересованное лицо, он всю правду знает.
показати весь коментар
15.04.2022 09:10 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 09:12 Відповісти
Точно не українці, Та ви що як українці і москву....? Та ніяк, то мабудь нарвалися на інопланетян. Та ви що? Ну не дарма ж війська на параші вже і космічними звуться-дарма що лайно і в лайні , диви вже і з космосу на них увагу звернули, незабаром мабудь пуйло до них на переговори поїде- попливе-полетить, та ні мабудь пішки піде щоб українці не запеленгували і не підбили (так надійніше).
показати весь коментар
15.04.2022 09:30 Відповісти
termojadernye byčki ce zrobili.
показати весь коментар
15.04.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 09:13 Відповісти
КТО ОДЕССУ-МАМУ ТРОНЕТ, ТОГО МАМА ПОХОРОНИТ
показати весь коментар
15.04.2022 09:19 Відповісти
Тепр такі да, дойшов, куди посилали...
показати весь коментар
15.04.2022 09:28 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 09:22 Відповісти
Хліба не буде!
показати весь коментар
15.04.2022 09:25 Відповісти
В Чирнабаевку.
показати весь коментар
15.04.2022 12:48 Відповісти
Як то - куда? Крабів нагодувати!
показати весь коментар
16.04.2022 03:24 Відповісти
Знищено крейсер Москва.
И тут вдруг меня захлестнуло такое ощущение супер-пупер-счастья,что оргазм молча удалился в сторону и нервно закурил.Интересно,я один попал в такую ситуацию?...)))©

показати весь коментар
15.04.2022 09:33 Відповісти
nauka obogatilasj poniatiem kreisernogo orgazma
показати весь коментар
15.04.2022 13:13 Відповісти
Из Вики
«Москва» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F гвардейский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80 ракетный крейсер , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE головной корабль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1164 проекта 1164 «Атлант» . Входил в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9 30-й дивизии надводных кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Черноморского флота ВМФ России . Построен на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаеве , первоначально получил наименование «Слава». После списания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C флагманом Черноморского флота. Принимал участие в военных конфликтах в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008) Грузии (2008) , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8 Сирии (2015) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) Украине (2022) .

В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) российского вторжения на Украину 24 февраля 2022 года корабль участвовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9 захвате острова Змеиный . По утверждению представителей украинских властей, именно в адрес «Москвы» прозвучала фраза «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C,_%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9 Русский военный корабль, иди на *** »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-3 [3] .
показати весь коментар
15.04.2022 09:35 Відповісти
‼️‼️‼️Крейсер «Слава» вернулся в Николаев в декабре 1990 года на ремонт, который продлился до апреля 2000 года. 21 марта 1991 года поставлен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаеве на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 капитальный ремонт и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F модернизацию . В условиях политической нестабильности поднимался вопрос о списании ракетного крейсера, на модернизацию которого не было средств. Перед «Судостроительным заводом имени 61 Коммунара» образовался долг, который рос с каждым месяцем. Чтобы как-то поправить ситуацию, командование Черноморского флота обратилось к правительству Москвы с просьбой принять шефство над крейсером «Слава». Однако вопрос задолженности перед николаевскими корабелами снят не был. Чтобы рассчитаться с заводом, командованием ЧФ было принято решение расплатиться бартером - отдельными механизмами и некоторым вооружением крейсера. В частности, были демонтированы установки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-630 АК-630 . Демонтированное оборудование и вооружение планировалось использовать для достройки однотипного крейсера «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) Украина ».
показати весь коментар
15.04.2022 09:38 Відповісти
‼️‼️‼️16 мая 1996 года крейсер был переименован из «Славы» в «Москву».
показати весь коментар
15.04.2022 09:39 Відповісти
Так вот вопрос - КАКАЯ ЦУКА УНИЧТОЖИЛА УКРАИНСКИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ ??? И где «цука православная» Новинский ??
показати весь коментар
15.04.2022 09:42 Відповісти
вчора так в пабліках вили маскалі за Масквой..шо придумали зверху методичку--да он бил старий уже...ми новий пастроїм
показати весь коментар
15.04.2022 09:42 Відповісти
В новом пускай сделают перфорацию в корпусе.
Чтобы ломался на ровные куски.
показати весь коментар
15.04.2022 09:48 Відповісти
Какая Турция? Нам самим нужно позарез...
показати весь коментар
15.04.2022 09:43 Відповісти
Турция оплатит заказ плюс обмен новейшим оружием.
Себе будем строить когда будет экономика.
Или оперативно поступят компенсации от России.
показати весь коментар
15.04.2022 10:04 Відповісти
Говорят, у кабздона яхта появилась, уже обмывает.
показати весь коментар
15.04.2022 10:03 Відповісти
А не слышали, не приглашал ли он таки кого на эту вечеринку по старой памяти?
показати весь коментар
15.04.2022 20:24 Відповісти
Шойгу збирається, кажуть...
показати весь коментар
15.04.2022 20:58 Відповісти
Я чув, що в хіра алєксандрова аншлаг.
показати весь коментар
16.04.2022 03:26 Відповісти
Дивні речі кояться. На о. Зміїному колись був храм Ахіла сина Фетіди в якої одним з чоловіків був.... Нептун! Клята ******** обстріляла острів і здається когось розбудила. До речі на кориті окрім ЯЗ була ще "реліквія" часина хреста животворного. Знаючи гундяя реліквію він мабуть продав ,а на ******** віддав шматок дерева зі смітника!!!!
показати весь коментар
15.04.2022 10:38 Відповісти
На о. Зміїний колись був храм Ахіла сина Фетіди , одної з дружин .... Нептуна. Отакі дива
показати весь коментар
15.04.2022 10:40 Відповісти
От хома буде якщо ми випередемо кацапів і дістанемо ті боєголовки... ***** теба буде ще на кілометр глибше під Урал закопуватися...
показати весь коментар
15.04.2022 11:27 Відповісти
хохма
показати весь коментар
15.04.2022 11:32 Відповісти
Треба забрати у орко-абізяни ядерну гранату...
показати весь коментар
15.04.2022 12:20 Відповісти
Доставайте,чипляйте на якусь ракету та націлюйте на їбучу Москву.
показати весь коментар
15.04.2022 12:20 Відповісти
У кацапів багато чого немає, з того, що мусить бути штотно. Теж саме дуло ц совку - найкраща укомплектованість 70%, в середньому 40-50%
показати весь коментар
15.04.2022 14:27 Відповісти
 
 