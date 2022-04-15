На затонулому крейсері "Москва" за штатом мали бути дві ядерні боєголовки, - журналіст Клименко

Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко припустив, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки.

Про це він повідомив в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель - носій ядерної зброї). Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ... До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія", - зазначив Клименко.

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"До речі, на борту РКР Москва могли знаходитися ядерні боєголовки - штатно 2 штуки. Вони могли бути не споряджені і зберігатися у захищеному місці, тому найбільш ймовірно, не були пошкоджені вибухом БК. Найшвидша демілітаризація ВМФ РФ, котрий не дотримується правил паління в місцях зберігання ядерної зброї, має допомогти уникнути подібних ситуацій у майбутньому", - зазначив заступник директора з міжнародних питань у Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS) Михайло Самус.