На затонулому крейсері "Москва" за штатом мали бути дві ядерні боєголовки, - журналіст Клименко
Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко припустив, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могли бути дві ядерні боєголовки.
Про це він повідомив в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель - носій ядерної зброї). Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ... До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія", - зазначив Клименко.
"До речі, на борту РКР Москва могли знаходитися ядерні боєголовки - штатно 2 штуки. Вони могли бути не споряджені і зберігатися у захищеному місці, тому найбільш ймовірно, не були пошкоджені вибухом БК. Найшвидша демілітаризація ВМФ РФ, котрий не дотримується правил паління в місцях зберігання ядерної зброї, має допомогти уникнути подібних ситуацій у майбутньому", - зазначив заступник директора з міжнародних питань у Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння (CACDS) Михайло Самус.
Будь ласка, зачекайте...
Свидетели сообщают что задержание происходило довольно жестко - адьютанта адмирала очень сильно избили.
29 октября 1955 года на рейде Севастополя взорвался и утонул линкор "Новороссийск", бывший "Джулио Чезаре", отданный Италией Советскому Союзу за проигрыш в войне - сильнейший из имевшихся тогда в советском ВМФ кораблей. Причина не ясна.
14 апреля 2020 утонула "Москва", самый мощный корабль ЧМФ России
И опять по неизвестной причине.
И тут вдруг меня захлестнуло такое ощущение супер-пупер-счастья,что оргазм молча удалился в сторону и нервно закурил.Интересно,я один попал в такую ситуацию?...)))©
«Москва» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F гвардейский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80 ракетный крейсер , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE головной корабль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_1164 проекта 1164 «Атлант» . Входил в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/30-%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9 30-й дивизии надводных кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Черноморского флота ВМФ России . Построен на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2 Николаеве , первоначально получил наименование «Слава». После списания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C флагманом Черноморского флота. Принимал участие в военных конфликтах в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008) Грузии (2008) , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8 Сирии (2015) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) Украине (2022) .
В ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) российского вторжения на Украину 24 февраля 2022 года корабль участвовал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9 захвате острова Змеиный . По утверждению представителей украинских властей, именно в адрес «Москвы» прозвучала фраза «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C,_%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9 Русский военный корабль, иди на *** »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80)#cite_note-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-3 [3] .
Чтобы ломался на ровные куски.
Себе будем строить когда будет экономика.
Или оперативно поступят компенсации от России.