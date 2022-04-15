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Новини Війна
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армія рф (16200) Велика Британія (5338) корабель (1596) крейсер (87) росія (63594) Чорноморський флот рф (618) Чорне море (1621)

Знищення крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов" може змусити РФ переглянути позицію в Чорному морі, - Міноборони Великої Британії

бердянськ

У британській розвідці вважають, що після того, як Росія втратила два великих кораблі у війні проти України, влада може переглянути свої позиції в Чорному морі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, крейсер "Москва", що був флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель і вузол протиповітряної оборони.

"Радянський корабель був одним з трьох крейсерів класу "Слава" у складі російського флоту. Спочатку введений в дію в 1979 році, крейсер "Москва" пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся в стрій тільки у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому в розвідці зазначають, що з моменту вторгнення в Україну шкоди зазначил два ключових військово-морських об'єкти, першим з яких став десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.

"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" затонув, - Міноборони РФ

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Топ коментарі
+48
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15.04.2022 09:12
+35
BelVestnik


@bel_vestnik

·
https://twitter.com/bel_vestnik/status/1514846076691435522 15 мин



Чехия передала Украинской армии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.

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15.04.2022 09:17
+28
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15.04.2022 09:20
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15.04.2022 09:12 Відповісти
Цигани спочатку сильно засмутилися, але потім почали масово скуповувати акваланги.
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15.04.2022 09:17 Відповісти
BelVestnik


@bel_vestnik

·
https://twitter.com/bel_vestnik/status/1514846076691435522 15 мин



Чехия передала Украинской армии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.

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15.04.2022 09:17 Відповісти
из Вики
Ближе к утру 14 апреля российские государственные агентства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1 ТАСС и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 РИА Новости со ссылкой на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Министерство обороны России сообщили, что экипаж «Москвы» эвакуирован после детонации боезапаса в результате пожара. В министерстве подтвердили, что корабль получил серьёзные повреждения в результате пожара, причины которого «устанавливаются», но не сообщили о пострадавших и погибших. Штатная численность экипажа «Москвы», по разным данным, составляет от 510 до 758 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-currenttime14.04.2022-3 [3] .
Вечером того же дня (ближе к полуночи по московскому времени) Минобороны России сообщило, что при буксировке крейсера в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового волнения моря затонулhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-BBC214.04.2022-2 [2] .

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15.04.2022 09:19 Відповісти
у них завжди втрат немає) ,але у ватастополе паніка!
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15.04.2022 10:26 Відповісти
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15.04.2022 09:20 Відповісти
а фигли там думать??? нужно строить ТРИ! )))
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15.04.2022 09:20 Відповісти
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15.04.2022 09:22 Відповісти
Его укусили за бочек.
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15.04.2022 09:34 Відповісти
Пришёл серенький волчок.
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15.04.2022 09:39 Відповісти
Серенький песец.)
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15.04.2022 09:47 Відповісти
Все это лишний раз доказывает что большие военный корабли Украине не нужны, это дорогостоящий хлам который довольно легко может быть потоплен.
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15.04.2022 09:26 Відповісти
А скільки ту було вереску що нам потрібні крейсери та авіаносці.
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15.04.2022 09:30 Відповісти
У часи Порошенко більше було чути вереск про "москітний флот" (..

і ремонт Сагайдачного ЗА ГРУБІ ГРОШІ...Який зараз просто "притоплений" у порту у зв"язку з неможливістю виконання будь-яких функцій ,крім "плавучої труни" для екіпажу..(
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15.04.2022 09:33 Відповісти
Зечмонька, так ремонт Сагайдачного начался при гундосике
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15.04.2022 10:24 Відповісти
Ефективність родів військ взагалі-то можна вирахувати за формулою.
Але для початку необхідне точне визначення самого терміну.
Ефективність військ= величина завданих збитків ворогу віднесена до витрачених власних засобів.

*****.
За власними методиками ..))На теперішній момент :
Перші з кінця -ВМФ .
Другі -ВПС.

-------------
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml "Потішні війська " України. написано ще у 2016..

---------------

Що б на місці ВР я залишив у складі ВМС .Суто з погляду загальновійськової ефективності у складі ЗС України.
1 Адмірал.(зараз 17-ть)
Підрозділи з невеликими швидкісними катерами ,озброєними торпедами...навіть "безпілотники". Суто як засоби доставки...
Морська авіація(базована на березі)
мінні тральщики і установлювачі мін..
водолазно -диверсійні підрозділи.
транспортно -десантні кораблі.
Ну,і звичайно ,наземна інфраструктура,включно берегові ракетно-артилерійські війська
1 корабель "Гетьман Сагайдачний" і кілька підрозділів "морської піхоти"-"Для понтів" і навчань.
Забув. Обов"язково залишити оркестри ВМФ -ЦЕ просто красиво ! І не так дорого.
Бюджет ВМС -лише скорочувати .Вивільнені кошти і Засоби -СУХОПУТНИМ ВіЙСЬКАМ і на розвиток ПВО.

Моральна застарілість ВМС доведена багато разів..Повільні цілі(на які пішло багато коштів і зусиль )які майже неможливо захистити.
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15.04.2022 09:37 Відповісти
А Босфор закритий. От засада.
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15.04.2022 09:27 Відповісти
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15.04.2022 09:30 Відповісти
Если британцы передадут Украине "Гарпуны" в товарном количестве, то позиция черноморского флота кацапов будет колено-локтевая.
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15.04.2022 09:34 Відповісти
Объясните мне кто нибудь , пожалуйста, "пересмотреть позицию"- это что с колен встать раком?
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15.04.2022 09:35 Відповісти
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15.04.2022 09:35 Відповісти
Дасть Бог і та мацква піде слідом за цією, як то кажуть дві тварі до пари і рядком.
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15.04.2022 09:37 Відповісти
Не просто знищення крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов", а знищення цих посудин державою без свого флоту, майже без авіації і практично без далекобійного ракетного озброєння. І ці "люди" ще хотіли з НАТОю воювати
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15.04.2022 09:42 Відповісти
Виват Порошенко!! Виват Турчинов!!
Без вас Верховный Нелох только кусками асфальта бы кидался !
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15.04.2022 09:43 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1514802446639374336 3 ч



Водоизмещение крейсера "Москва" - 11 490 тонн.
Водоизмещение яхты Усманова Dilbar - 15 917 тонн.
Россияне, не плачьте по крейсеру, яхта Усманова вполне его заменит
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15.04.2022 09:50 Відповісти
Тепер у кобздона є крейсер
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15.04.2022 09:51 Відповісти
чогось так "Грою престолів" повіяло)
ви так не жартуйте)
жартуйте: кобзон даватиме концерт на крейсері, глядацька зала на 510 містов, 12 ще не зайняті
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15.04.2022 10:19 Відповісти
В Ад прибывает ракетный крейсер "Мацква".Экипаж построен на палубе в белых безкозырках и тапочках.На лентах безкозырок отчетливо читаются золотистые буквы "*****".Вдоль палубы,вцепившись посиневшими пальцами в леера,стоит хор Алексанндрова и поет "День "Победы".На капитанском мостике стоят Кобзон с Жириновским и подпевают.У обоих надето по одному ласту.Они улыбаются и машут.Черти в тельняшках и с полосатыми хвостами начинают радостно подкидывать дрова под котлы с соленой водой.
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15.04.2022 11:18 Відповісти
Расийской армии уже п….ц,это уже очевидно.Весь мир уже понял,что необходимо сделать с Россией.1.Полное уничтожение вооруженных сил и ядерного оружия.2.Крепкий железобетонный забор,полная изоляция России.3.Полное уничтожение ВСЕЙ инфраструктуры России:дорог,мостов,водокачек,заводов,атомных тепловых гидроэлектростанций,грузовиков,тракторов,нефтегазопроводов,элеваторов,короче,абсолютно ВСЕГО
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15.04.2022 09:52 Відповісти
Не кажи гоп
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15.04.2022 10:26 Відповісти
Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі Джерело:

Тобто "Кузю" на мотузку притягнуть
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15.04.2022 10:26 Відповісти
Moscow, Moscow - забросаем бомбами,
Будет вам олимпиада -
Вуа - ха - ха -Ха!

Под стенами Кремля
Построим лагеря.
(Останнє, трохи згодом)
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15.04.2022 10:48 Відповісти
 
 