Знищення крейсера "Москва" та десантного корабля "Саратов" може змусити РФ переглянути позицію в Чорному морі, - Міноборони Великої Британії
У британській розвідці вважають, що після того, як Росія втратила два великих кораблі у війні проти України, влада може переглянути свої позиції в Чорному морі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається, крейсер "Москва", що був флагманом Чорноморського флоту Росії, грав ключову роль як командний корабель і вузол протиповітряної оборони.
"Радянський корабель був одним з трьох крейсерів класу "Слава" у складі російського флоту. Спочатку введений в дію в 1979 році, крейсер "Москва" пройшов велику реконструкцію, спрямовану на підвищення його можливостей, і повернувся в стрій тільки у 2021 році", - йдеться в повідомленні.
При цьому в розвідці зазначають, що з моменту вторгнення в Україну шкоди зазначил два ключових військово-морських об'єкти, першим з яких став десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.
"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
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@bel_vestnik
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https://twitter.com/bel_vestnik/status/1514846076691435522 15 мин
Чехия передала Украинской армии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.
Ближе к утру 14 апреля российские государственные агентства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1 ТАСС и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 РИА Новости со ссылкой на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Министерство обороны России сообщили, что экипаж «Москвы» эвакуирован после детонации боезапаса в результате пожара. В министерстве подтвердили, что корабль получил серьёзные повреждения в результате пожара, причины которого «устанавливаются», но не сообщили о пострадавших и погибших. Штатная численность экипажа «Москвы», по разным данным, составляет от 510 до 758 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-currenttime14.04.2022-3 [3] .
Вечером того же дня (ближе к полуночи по московскому времени) Минобороны России сообщило, что при буксировке крейсера в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового волнения моря затонулhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-BBC214.04.2022-2 [2] .
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і ремонт Сагайдачного ЗА ГРУБІ ГРОШІ...Який зараз просто "притоплений" у порту у зв"язку з неможливістю виконання будь-яких функцій ,крім "плавучої труни" для екіпажу..(
Але для початку необхідне точне визначення самого терміну.
Ефективність військ= величина завданих збитків ворогу віднесена до витрачених власних засобів.
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За власними методиками ..))На теперішній момент :
Перші з кінця -ВМФ .
Другі -ВПС.
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https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml "Потішні війська " України. написано ще у 2016..
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Що б на місці ВР я залишив у складі ВМС .Суто з погляду загальновійськової ефективності у складі ЗС України.
1 Адмірал.(зараз 17-ть)
Підрозділи з невеликими швидкісними катерами ,озброєними торпедами...навіть "безпілотники". Суто як засоби доставки...
Морська авіація(базована на березі)
мінні тральщики і установлювачі мін..
водолазно -диверсійні підрозділи.
транспортно -десантні кораблі.
Ну,і звичайно ,наземна інфраструктура,включно берегові ракетно-артилерійські війська
1 корабель "Гетьман Сагайдачний" і кілька підрозділів "морської піхоти"-"Для понтів" і навчань.
Забув. Обов"язково залишити оркестри ВМФ -ЦЕ просто красиво ! І не так дорого.
Бюджет ВМС -лише скорочувати .Вивільнені кошти і Засоби -СУХОПУТНИМ ВіЙСЬКАМ і на розвиток ПВО.
Моральна застарілість ВМС доведена багато разів..Повільні цілі(на які пішло багато коштів і зусиль )які майже неможливо захистити.
Без вас Верховный Нелох только кусками асфальта бы кидался !
@_Fashington
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https://twitter.com/_Fashington/status/1514802446639374336 3 ч
Водоизмещение крейсера "Москва" - 11 490 тонн.
Водоизмещение яхты Усманова Dilbar - 15 917 тонн.
Россияне, не плачьте по крейсеру, яхта Усманова вполне его заменит
ви так не жартуйте)
жартуйте: кобзон даватиме концерт на крейсері, глядацька зала на 510 містов, 12 ще не зайняті
Тобто "Кузю" на мотузку притягнуть
Будет вам олимпиада -
Вуа - ха - ха -Ха!
Под стенами Кремля
Построим лагеря.
(Останнє, трохи згодом)