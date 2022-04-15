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армія рф (16200) Маріуполь (3207) смерть (6709) ексгумація (131)

Новий рівень "зачисток": окупанти ексгумують тіла маріупольців, поховані у дворах житлових будинків, - міськрада

маріуполь

Війська РФ розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще перебувають у місті, російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям похоронити своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла - невідомо", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, у міськраді допускають, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами "замести сліди" своїх воєнних злочинів у місті.

"Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!", - зазначають в Маріуполі.

Також читайте: У Маріуполі загинули понад 10 тисяч мирних жителів, – мер Бойченко

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Топ коментарі
+23
росія- це не країна ,а найбільше в світі терористичне угрупування.
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15.04.2022 09:27
+17
"росія не страна, росія сорт гoвнa."
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15.04.2022 09:30
+9
Це намагання кацапських вбивць приховати всі сліди власного жахливого злочину...
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15.04.2022 09:29
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росія- це не країна ,а найбільше в світі терористичне угрупування.
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15.04.2022 09:27 Відповісти
"росія не страна, росія сорт гoвнa."
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15.04.2022 09:30 Відповісти
Це намагання кацапських вбивць приховати всі сліди власного жахливого злочину...
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15.04.2022 09:29 Відповісти
Будут простреливать затылки трупов, мол, "нацисты" расстреливали мирных жителей.
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15.04.2022 09:33 Відповісти
не так все просто! любая суд мед экспертиза покажет от чего и когда умер человек... так что это не имеет смысла
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15.04.2022 09:44 Відповісти
Сожгут десятки тысяч убитых жителей…
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15.04.2022 09:42 Відповісти
слова зникли...
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15.04.2022 09:43 Відповісти
Відчувають що Маріуполь не втримають і ховають сліди своїх злочинів.
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15.04.2022 09:43 Відповісти
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15.04.2022 09:44 Відповісти
русня - ми все пам'ятаемо.
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15.04.2022 09:45 Відповісти
русні в ху@лостані млн.17-18, інше тюрк.
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15.04.2022 10:13 Відповісти
Таков "срусский мир". Это каким надо быть дебилом, чтобы пытаясь скрыть одно свое преступление против человечности, тут же совершать такое же преступление.
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15.04.2022 09:45 Відповісти
А тепер уявіть собі, що вони творили в Галичині, коли не було інтернетів і смартфонів.
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15.04.2022 09:50 Відповісти
Прибирають сліди своїх злочинів
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15.04.2022 09:50 Відповісти
твари
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15.04.2022 09:53 Відповісти
не дивуйтесь як там на далекій омщіні буде знищений якийсь кацапский маіор, а жінка з діточками буде співати Гімн України - не звірі ж ми.
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15.04.2022 09:55 Відповісти
Значить Маріуполь вистоїть
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15.04.2022 10:02 Відповісти
А МОЖЕТ ИЗ РФ СДЕЛАТЬ БОЛЬШОЕ КЛАДБИЩЕ !!!
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15.04.2022 11:08 Відповісти
москалі будуть казати що нікого не вбивали а всі поїхали на расєю
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15.04.2022 11:29 Відповісти
 
 