Новий рівень "зачисток": окупанти ексгумують тіла маріупольців, поховані у дворах житлових будинків, - міськрада

Війська РФ розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще перебувають у місті, російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям похоронити своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла - невідомо", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, у міськраді допускають, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами "замести сліди" своїх воєнних злочинів у місті.

"Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі. Кожен злочинець понесе покарання!", - зазначають в Маріуполі.

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