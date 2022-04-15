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ОДА (1623)

Ситуація в регіонах: на Київщині працювала ППО, на Херсонщині вибухи та обстріли, на Донеччині бої по всій лінії фронту, - звіти ОВА

обстріл,андріївка

Керівники областей повідомляють про вибухи у Київській та Херсонській областях, обстріли у Харківській і Луганській областях, бої на Ізюмському напрямку,та в Донецькій області.

Про це свідчать зведення голів ОВА станом на 8-му ранку п'ятниці 15 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На Київщині було чутно вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО.

Харків: обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. По області російські окупанти за добу обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі.

Ідуть бої в Ізюмському напрямку.

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Луганщина: за минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених. Централізовано евакуйовано 225 людей.

Донеччина: бойові дії по усій лінії фронту.

За добу обстрілів зазнав Маріуполь, смт. В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут. За добу – 3 загиблих і 7 поранених.

Загоряння будинку в Красногорівці, зранку працює ДСНС.

Маріуполь – без змін: наші військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.

Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня.

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В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.

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15.04.2022 09:31 Відповісти
"Приезжайте к нам на Колыму..."
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15.04.2022 09:37 Відповісти
а є якась інформація чого вчора так валили газпердовські літакі з болотних аеродромів ?
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15.04.2022 09:52 Відповісти
Чехия передала Украинской армии реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire.
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15.04.2022 09:36 Відповісти
Алеша Ступин....
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15.04.2022 09:40 Відповісти
на расее ****** зашкаливает - посмотрите вот это:
https://twitter.com/*************/status/1514679699917656071?s=20&t=inmEA8YjbbTcHROYq4hijw
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15.04.2022 09:51 Відповісти
наступна партія бурятів вже мабуть на возах поїде, оленями запряжених.
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15.04.2022 10:07 Відповісти
Боже, коли ми вже їх розхрєначим, щоб вони всі горіли у пеклі.
Таке свято велике наближається, поможи нам, господи, заради Великодня, щоб уже сатанинське кодло заколдобилося нарешті.
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15.04.2022 10:10 Відповісти
В 1,20 ночи на окружной (на выезд) дома ходором ходили, стекла затрусило, все машины взвыли так шарахнуло .... непохоже на Васильков... Тем более про три взрывы в Киеве была информация на росиийский сайтах...
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15.04.2022 11:13 Відповісти
 
 