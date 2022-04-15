Ситуація в регіонах: на Київщині працювала ППО, на Херсонщині вибухи та обстріли, на Донеччині бої по всій лінії фронту, - звіти ОВА
Керівники областей повідомляють про вибухи у Київській та Херсонській областях, обстріли у Харківській і Луганській областях, бої на Ізюмському напрямку,та в Донецькій області.
Про це свідчать зведення голів ОВА станом на 8-му ранку п'ятниці 15 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На Київщині було чутно вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО.
Харків: обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. По області російські окупанти за добу обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі.
Ідуть бої в Ізюмському напрямку.
Луганщина: за минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених. Централізовано евакуйовано 225 людей.
Донеччина: бойові дії по усій лінії фронту.
За добу обстрілів зазнав Маріуполь, смт. В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут. За добу – 3 загиблих і 7 поранених.
Загоряння будинку в Красногорівці, зранку працює ДСНС.
Маріуполь – без змін: наші військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.
Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня.
В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.
Будь ласка, зачекайте...
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Таке свято велике наближається, поможи нам, господи, заради Великодня, щоб уже сатанинське кодло заколдобилося нарешті.