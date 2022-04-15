УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10991 відвідувач онлайн
Новини Війна
866 1
евакуація (2246) Верещук (674) гуманітарний коридор (177)

На сьогодні влада України погодила 9 гуманітарних коридорів. Повний перелік

евакуація

На сьогодні, 15 квітня 2022 року, влада України погодила 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори:

📌 З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

📌 Сєверодонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

📌 Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

📌 Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

📌 с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

📌 Рубіжне – Бахмут.

Також читайте: 14 квітня евакуйовано понад 2,5 тис. осіб, зокрема з Маріуполя - 289 людей, - Верещук

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
їдуть такі в автобусі як зайчики хороші, зеньки волипляли. а в пустій башці не розуміють чому братушки херачать по їхнім домівкам. доповідаю . та тому що на виборах 2019 в верховну раду 46 процентів проголосувало за опзж. ще до 10 процунтів за партію шарія. за якуневича як жопи рвали.................................................................................... іще довгий список вашого відношення до всього українського.
показати весь коментар
15.04.2022 11:47 Відповісти
 
 