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Донецька область (7581) Кириленко Павло (904)

"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!": вчителі школи на Донеччині відмовилися працювати на російських окупантів

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Вчителі однієї зі шкіл на Донеччині відмовили окупаційній адміністрації вийти на роботу, при цьому заявили, що "в цьому шапіто" брати участі не будуть.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Донецької військової обласної адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" Такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу. Це справді геройський вчинок", - написав керівник ОВА.

Він зазначив, що чудово розуміє, що росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій і зараз намагатимуться використовувати їх, щоб створити картинку "мирного життя".

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"Росіянам байдуже до дітей – вони прийшли сюди вбивати їх і їхнє майбутнє… Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді", - заявив Кириленко.

За його даними, з початку широкомасштабного вторгнення загарбники зруйнували на Донеччині 120 шкіл, 103 дитячі садки, 37 вишів.

"Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой! Щиро дякую всім, хто залишається вірним собі й продовжує боротися за Україну, навіть у такий спосіб. Ми виметемо російську нечисть. І віддячимо кожному, хто не прогнувся! Героям слава!", - наголосив керівник ОВА.

Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!: вчителі школи на Донеччині відмовилися працювати на російських окупантів 01
Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!: вчителі школи на Донеччині відмовилися працювати на російських окупантів 02
Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!: вчителі школи на Донеччині відмовилися працювати на російських окупантів 03
Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!: вчителі школи на Донеччині відмовилися працювати на російських окупантів 04

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Всім цим вчителям-респект...
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15.04.2022 10:30 Відповісти
Шапито это в мацкве а в Украине самый настоящий геноцид. Спасибо учителям патриотам.
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15.04.2022 10:32 Відповісти
и тут не преминул плюнуть в патриотов. Не так сказали, вот сволочи, да?

молодец, что скажешь.. советчик диванный.
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15.04.2022 11:08 Відповісти
Я понимаю ты тут *********** диванным работаешь.
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15.04.2022 11:31 Відповісти
А якби був закон про зброю на прикладі США та таких штатів, як Флорида та Техас, то повірте, далі б зданих та захоплених територій за 2014 рік. хріна б здва просунулися. би Ось тільки гидоти думали не про країну свою "протягом восьми років", а про свій гаманець і трастові та сліпі рахунки в офшорах. Ну то таке.
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15.04.2022 10:41 Відповісти
Це ти про Зеленського?
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15.04.2022 11:09 Відповісти
ты много думал? что конкретно сделал? сколько русских убил?

Охотничьи ружья в свободном доступе - вступай в клуб, покупай, в чем проблема?

абы зраду пораздувать. Таким как ты всегда виноват кто угодно только не Путин.
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15.04.2022 11:09 Відповісти
забаньте цього х"я, щось багато ******* починає!
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15.04.2022 13:14 Відповісти
боюся, що орки почнуть робити те, що і завжди:
непокірних - до Сибіру, а на їх місце орків завезуть
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15.04.2022 10:51 Відповісти
 
 