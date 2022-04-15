"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!": вчителі школи на Донеччині відмовилися працювати на російських окупантів
Вчителі однієї зі шкіл на Донеччині відмовили окупаційній адміністрації вийти на роботу, при цьому заявили, що "в цьому шапіто" брати участі не будуть.
Про це у Телеграмі повідомив керівник Донецької військової обласної адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" Такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу. Це справді геройський вчинок", - написав керівник ОВА.
Він зазначив, що чудово розуміє, що росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій і зараз намагатимуться використовувати їх, щоб створити картинку "мирного життя".
"Росіянам байдуже до дітей – вони прийшли сюди вбивати їх і їхнє майбутнє… Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді", - заявив Кириленко.
За його даними, з початку широкомасштабного вторгнення загарбники зруйнували на Донеччині 120 шкіл, 103 дитячі садки, 37 вишів.
"Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой! Щиро дякую всім, хто залишається вірним собі й продовжує боротися за Україну, навіть у такий спосіб. Ми виметемо російську нечисть. І віддячимо кожному, хто не прогнувся! Героям слава!", - наголосив керівник ОВА.
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молодец, что скажешь.. советчик диванный.
Охотничьи ружья в свободном доступе - вступай в клуб, покупай, в чем проблема?
абы зраду пораздувать. Таким как ты всегда виноват кто угодно только не Путин.
непокірних - до Сибіру, а на їх місце орків завезуть