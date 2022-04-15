"Витратимо із більшою користю": США не мають наміру повертати олігархам РФ їхні заарештовані активи

Сполучені Штати не хочуть повертати російським олігархам активи, заарештовані в рамках санкцій за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Вашингтонському економічному клубу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Саллівана, Вашингтон не має наміру повертати яхти та інші активи пов'язаних з Путіним олігархів, які були заарештовані в рамках санкцій проти Росії.

"Президент активно шукає шляхи досягнення нашої мети – не повертати заарештовані активи, – сказав Салліван. – Наша мета полягає у тому, щоб реалізувати їх із більшою користю".

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Він додав, що поки що має бути обережним у висловлюваннях, бо триває свого роду політичний процес, пов'язаний з тим, як США зрештою розв'язуватимуть це питання.

"Але будьте впевнені, що ціль полягає не в тому, щоб просто потримати їх якийсь час, а потім повернути все назад", – сказав радник Білого дому з нацбезпеки.