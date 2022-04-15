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Новини Санкції проти Росії
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"Витратимо із більшою користю": США не мають наміру повертати олігархам РФ їхні заарештовані активи

джейк,салліван

Сполучені Штати не хочуть повертати російським олігархам активи, заарештовані в рамках санкцій за повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Вашингтонському економічному клубу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Саллівана, Вашингтон не має наміру повертати яхти та інші активи пов'язаних з Путіним олігархів, які були заарештовані в рамках санкцій проти Росії.

"Президент активно шукає шляхи досягнення нашої мети – не повертати заарештовані активи, – сказав Салліван. – Наша мета полягає у тому, щоб реалізувати їх із більшою користю".

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Він додав, що поки що має бути обережним у висловлюваннях, бо триває свого роду політичний процес, пов'язаний з тим, як США зрештою розв'язуватимуть це питання.

"Але будьте впевнені, що ціль полягає не в тому, щоб просто потримати їх якийсь час, а потім повернути все назад", – сказав радник Білого дому з нацбезпеки.

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Топ коментарі
+28
Одобряем!!!!
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15.04.2022 10:31
+21
Амерам-черговий респект...
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15.04.2022 10:32
+19
"Всё шо нажито непосильным трудом...." (С)
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15.04.2022 10:33
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Одобряем!!!!
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15.04.2022 10:31 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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15.04.2022 10:32 Відповісти
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15.04.2022 10:33 Відповісти
"Всё шо нажито непосильным трудом...." (С)
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15.04.2022 10:33 Відповісти
Сами виноваты, если не захотели на бункерной крысе Новичок испробовать.
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15.04.2022 10:34 Відповісти
на снаряды против путенских фашистов
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15.04.2022 10:34 Відповісти
вата - двойной лох. Вначале плешивый украл денежки у ваты через олигархов, а потом на эти денежки - снаряды для ваты. Ну а похороны на свой счёт
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15.04.2022 10:37 Відповісти
Лохи в кубе👍❗
Хунта одобряет
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15.04.2022 10:59 Відповісти
Дочки лаврова писькова и остальной касапской пистоты должны за свой счёт отстроить Мариуполь.
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15.04.2022 10:35 Відповісти
В формі репарацій та контрибуцій україні, і як плата за військову допомогу, очевидно ж. Ну не коломойському ж і єрмаку передати просто...
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15.04.2022 10:35 Відповісти
Можете ще й нашим олігархам крильця підрізати аби до влади не лізли і не ставили Клоунів до влади.
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15.04.2022 10:37 Відповісти
Боже, благослови Америку!!!!!!!!
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15.04.2022 10:49 Відповісти
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15.04.2022 10:57 Відповісти
⚡️🔥США в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставят вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались для отправки в Афганистан.👍👋



Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби, сообщает"Голос Америки".
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15.04.2022 10:59 Відповісти
А нам от этого, что достанется? Только разрушенная страна, покалеченные и погибшие люди ?
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15.04.2022 11:21 Відповісти
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15.04.2022 11:35 Відповісти
Красота: ВАШЕГО ТУТ НЕТ !
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15.04.2022 12:46 Відповісти
 
 