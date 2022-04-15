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окупація (6537) Херсонщина (5366) Скадовськ (67) Яковлєв Олександр (5)

У Скадовську окупанти почепили триколори, чиновники міськради не вийшли на роботу, - мер Яковлєв

скадовськ

Окупаційні війська повісили прапори Російської Федерації на будівлі міської ради та на флагштоку в центрі міста.

Про це пише у фейсбуці мер Скадовська Олександр Яковлєв, який 6 квітня виїхав з міста, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Причепили свої триколори. Тим самим вони говорять, що в подальшому вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді", - зазначив Яковлєв.

Він наголосив, що Скадовська міська рада не буде співпрацювати з окупантами, і від сьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором.

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"Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді продовжується. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях та площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих ланів та блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця. Україну не здолати!" - додав Яковлєв.

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Топ коментарі
+8
Тобто мова йде про анексію і знищення всього українського! Байки про "звільнення від нацистів" закінчилися?
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15.04.2022 10:59
+6
Уже снимали, и не один раз. Думаю, что этот тоже долго не провесит. Им придется часового приставить.
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15.04.2022 11:11
+2
Ну, давай...
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15.04.2022 10:57
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а зняти не?
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15.04.2022 10:49 Відповісти
Ну, давай...
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15.04.2022 10:57 Відповісти
до чого це було?
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15.04.2022 11:09 Відповісти
Хорошо звиздеть с дивана,вот к чему
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15.04.2022 11:15 Відповісти
Уже снимали, и не один раз. Думаю, что этот тоже долго не провесит. Им придется часового приставить.
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15.04.2022 11:11 Відповісти
Ага, тепер це називається виїхав з міста. Чудово. А це до всіх, таке фурмулювання "виїхав із міста" чи лише к окремим людям із окремої партії?
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15.04.2022 10:50 Відповісти
То може хай вас замом назначать і в подвал до кацапів з'їздите?
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15.04.2022 11:15 Відповісти
не вийти на роботу така собі відмазка....
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15.04.2022 10:51 Відповісти
Тобто мова йде про анексію і знищення всього українського! Байки про "звільнення від нацистів" закінчилися?
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15.04.2022 10:59 Відповісти
Ну, так руссо-фюрер сказал же, что мы оккупировать Украину не собираемся.....
Видать, кацапские холопы не в курсе программы партии....
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15.04.2022 11:10 Відповісти
****@ец, не будет курортного сезона у скадовчан.
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15.04.2022 11:08 Відповісти
Ну чинухи є чинухи, яка "вийти на роботу", що там робити під час війни під окупацією,ЩООО!??? Бумажку перекладати з одного кінця столу на інший, чи , АБИ БУВ, В КАБІНЕТІ СИДІТИ!???
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15.04.2022 11:09 Відповісти
Чтож у тебя такая обида на чиновников? Как к тебе в квартиру попадает вода, горит свет, вывозится мусор и т.д.? Бумажки не просто перекладываются.Эти чиновники занимаются жизнеобеспечением города.
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15.04.2022 11:23 Відповісти
Шо ти мелеш, це не чиновники цим замаються, може теплоенерго чи обленерго чи водоканал це чиновники держслужби!????? Якце пов"язане з чиновниками наприклад міської ради??? Платиш - постачають все! Ти ще в совку живеш!
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15.04.2022 12:29 Відповісти
Вы плохо разбираетесь в работе местных властей. Многие из коммунальных служб принадлежат громаде и платишь и получаешь услугу-это только в головах обывателей. Этому предшествует большая работа, как раз чинуш. Да, там много бездельников, но это не умаляет работу добросовестных работников.
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15.04.2022 13:15 Відповісти
Скадовську терміново потрібні такі ж невідомі снайпери, як в Мелітополі
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15.04.2022 11:32 Відповісти
 
 