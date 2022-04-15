Єрмак провів консультації із радниками з нацбезпеки США та Великої Британії: Ключова увага - механізм безпекових гарантій для України
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів консультації з радниками з нацбезпеки зі США та Великої Британії.
Про це Єрмак повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора провели тристоронні консультації з радником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейком Салліваном та національним радником з нацбезпеки Великої Британії Стівеном Лавгровом. Поінформував партнерів про ситуацію на фронті, про жахливі злочини Росії. Обговорили хід і перспективи мирних переговорів. Ключова увага - механізму безпекових гарантій для України", - зазначив він.
Топ коментарі
+41 Чайка Київ
показати весь коментар15.04.2022 11:02
+33 hellgi 5
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+30 Elena Zhmariova
показати весь коментар15.04.2022 10:54
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Будь ласка, зачекайте...
Юрій Швець - вважаю найдосвідченіший спеціаліст, конкретно вказує що Салліван то є кацапський крот.
Два кроти - Дєрьмак і Салліван потихеньку протягують потрібне путєну а бидло й задоволене...
насправді - Салліван крот путєна і шобла ворогів України працює...
і зняти його зась.
я розумію, що боту нічого не доведеш, у нього методичка. але ну раптом.
Безпекова гарантія для України - то відсторонення кремлівського крота Єрмака від державних справ.
ми де?
Якщо на московії Оруел на всі 100%, то в нас на 50% - перемовини ведуть шалапаї без досвіду ведення перемовин та дипломатичного досвіду; ситуацію в країні коментує тіло, що є радником завхоза, а не пресскретарі МВС, ГШ чи ЗСУ, МЗС; завхоз займається міжнародними відносинами і безпекою... Я нічого не наплутав?
Як зараз намагаються зробити з цієї ОПівської шобли героїв в телевізорі! Мабуть задля цього і вимкнули "Еспресо", "5" та "Прямий". Але московитське "Пабєдітєлєй нє судят" тут не пройде.
Таки у дупі ермака та не тільки у нього дуже колупає нейтралітет та позаблоковість України
Як кажуть аби було.
Мирних переговорів вже не буде. Буде капуляція росії
Як цю консерву взагалі можна тримати при владі, і чому цей завгосп займається перемовинами?
Йому місце поруч із мертвечуком ....
Ці функції повинні виконувати сам предидент ( без права передачі цих повноважень іншій людині ) , РНБО , комітет при ВР України , сама Верховна Рада і профільні охоронні органи. В який із цих структур має повноваження дєрьмак
ВІДПОВІДЬ - НЕ В ОДНІЙ !!!
Прочитав. Замислився...
Розумієте, історично так сталося, що я маю багато знайомців у 206-му батальйоні тероборони і сам не раз бував на його базі. Це недалеко від урядового кварталу. Від бази батальйону до ОП пішки - біля 40 хв. Я маю чимало знайомих які як раз 25-го цілу добу перебували на базі батальйону, стояли в караулах і в нарядах тощо.
І от жоден з тих, з ким я вже добу списуюся НЕ чув 25 лютого бою протягом всієї доби. Так, бувало пострілювали - невідомо хто і звідки. День був нервовий, всі чекали ворожих ДРГ, а бички все ще намагалися бикувати, тому у повітря солдати палили не замислюючись. Так, розповідали про стрільбу вночі - про яку президентська охорона не повідомила нікому нічого. Але аби бій протягом доби...
Я опускаю, які картинки мені малює фантазія коли я намагаюся уявити бій протягом доби в урядовому кварталі. Це мінімум мав бути батальйон командос посилений танками, з постійним забезпеченням та прикриттям з повітря. Хто бачив урядовий квартал в ті дні - збагне чому. Не буду розповідати деталей. Очевидно нічого такого там не було й близько.
Про що це говорить?
Про одне з трьох. Або в ОП вирішили з метою піару послуговуватися правилом "чим більш жахлива брехня тим більше в неї вірять". і підключили до свого піару Данілова аби розповідав про "бій протягом доби".
До речі, можете оцінити чого після таких заяв варті просторікування Данілова про заслуги Зеленського в програмі ракет "Нептун", яку як раз за Зеленського намагалися заморозити.
Друга припущення - Данілов анонсує вихід четвертого сезону серіалу "Слуга народу", де обірваний і закопчений Зеленський на руїнах Офісу президента піднімає в атаку останній загін УДО, підбивши перед тим останнім Нлоу останній російський танк. Зняти можна все що завгодно - мікросхеми все терпітимуть.
Третє припущення - Данілов не має уявлення що відбувалося 25 лютого й тому верзе те, що йому сказали але не розтлумачили. Бо самого Данілова 25 лютого в Києві не було. Як і Кирила Тимошенко. Як і багатьох нардепів "Слуги народу". Бо_втекли.
Сказати на таке можна одне. Хлопці, краще б ви піарилися привезенням гуманітарки в Чернігів та на ЧАЕС, і закупівлею кулеметів для ЗСУ. Як Петро Порошенко. До такого принаймні, питань не виникає. Порошенка на евакуації мирних людей з Ірпеня, на блокпостах, на базах батальйонів тероборони та в зруйнованих містах бачили дуже багато людей. А Битву на Банковій....