Єрмак провів консультації із радниками з нацбезпеки США та Великої Британії: Ключова увага - механізм безпекових гарантій для України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів консультації з радниками з нацбезпеки зі США та Великої Британії.

Про це Єрмак повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора провели тристоронні консультації з радником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейком Салліваном та національним радником з нацбезпеки Великої Британії Стівеном Лавгровом. Поінформував партнерів про ситуацію на фронті, про жахливі злочини Росії. Обговорили хід і перспективи мирних переговорів. Ключова увага - механізму безпекових гарантій для України", - зазначив він.

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