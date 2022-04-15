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Єрмак провів консультації із радниками з нацбезпеки США та Великої Британії: Ключова увага - механізм безпекових гарантій для України

єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів консультації з радниками з нацбезпеки зі США та Великої Британії.

Про це Єрмак повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора провели тристоронні консультації з радником президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейком Салліваном та національним радником з нацбезпеки Великої Британії Стівеном Лавгровом. Поінформував партнерів про ситуацію на фронті, про жахливі злочини Росії. Обговорили хід і перспективи мирних переговорів. Ключова увага - механізму безпекових гарантій для України", - зазначив він.

Також читайте: Кремль вміє воювати лише з цивільними, - Єрмак про погрози ракетних ударів по Києву

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Топ коментарі
+41
Голова ОПи, це ніхто. Навіть, не держслужбовець. Тоді, на якій підставі завхоз веде перемовини про долю держави?
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15.04.2022 11:02
+33
А єрмак - це хто? Якого він переговори проводить?
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15.04.2022 10:54
+30
Абсолютно нулевой человек, которого давно надо было убрать после всех его неудач. Войну надо закончить сначала, а потом уж договариваться о гарантиях.
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15.04.2022 10:54
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Пионтковский не лестно отзывается об Салливане в своих интервью
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15.04.2022 10:51 Відповісти
А шо, той "Пионтковский" тут в авторитеті ходить?
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15.04.2022 10:55 Відповісти
звісно що щось кумека - не таке тупе як ти...
Юрій Швець - вважаю найдосвідченіший спеціаліст, конкретно вказує що Салліван то є кацапський крот.
Два кроти - Дєрьмак і Салліван потихеньку протягують потрібне путєну а бидло й задоволене...
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15.04.2022 11:07 Відповісти
А про єрмака лєстно?
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15.04.2022 11:04 Відповісти
НОВИНИ ПРО ДЕРЬМАКА_ЗАВХОЗА ПОВИННІ ВИГЛЯДІТЬ ТАК : ДЕРЬМАК ПОМІНЯВ ЛАМПОЧКУ В ТУАЛЕТІ , ДЕРЬМАК ДОСТАВИВ ВОДУ В КУЛЛЄР , ДЕРЬМАК ОДРЕМОНТУВАВ ЗАМОК В ДВЕРЯХ,,,
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15.04.2022 11:22 Відповісти
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15.04.2022 23:49 Відповісти
https://glavcom.ua/world/observe/u-bjelgorodi-znovu-shchos-gorit-foto-838205.html у Бєлгорода, там камиш сам по собі палає...
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15.04.2022 10:53 Відповісти
Абсолютно нулевой человек, которого давно надо было убрать после всех его неудач. Войну надо закончить сначала, а потом уж договариваться о гарантиях.
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15.04.2022 10:54 Відповісти
Чому ж нулєвой ? Йому мабуть вже героя рассєї надали...
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15.04.2022 11:08 Відповісти
в Єрмака не виборча посада. Ви голосували за президента і Раду. далі призначають вони за своїми повноваженнями.
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15.04.2022 10:58 Відповісти
Голова ОПи, це ніхто. Навіть, не держслужбовець. Тоді, на якій підставі завхоз веде перемовини про долю держави?
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15.04.2022 11:02 Відповісти
"73%" це не турбує. Значить, все Ок.
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15.04.2022 11:06 Відповісти
це, йому така компенсація за вбитого брата та тупого вави.
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15.04.2022 11:07 Відповісти
його уповноважив президент. так само, на приклад, як порошенко медведчука чи кучму. в перемовинах не посада важлива, а повноваження.
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15.04.2022 19:16 Відповісти
медведчука уповноважил не порошенко - а меркель->путин
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15.04.2022 20:03 Відповісти
А єрмак - це хто? Якого він переговори проводить?
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15.04.2022 10:54 Відповісти
Прокиньтесь вже, всі ті договорняки не актуальні.
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15.04.2022 10:55 Відповісти
жалюгідна спроба відмивати єрмака від гівна
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15.04.2022 10:55 Відповісти
аби ж.
насправді - Салліван крот путєна і шобла ворогів України працює...
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15.04.2022 11:11 Відповісти
Цікаво, скільки ще людей в Україні продовжує вірити антидержавній пропаганді про те, що Ермак агент кремля
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15.04.2022 10:56 Відповісти
Ета історія видумана от начала і до конца.(С) Можеш спростувати це?
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15.04.2022 11:00 Відповісти
ще розкажи про те, що батько Єрмака не бувший керівник одного з відомств ФСБ, і взагалі - він не біологічний батько Єрмака
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15.04.2022 11:42 Відповісти
так він ділом довів, який він "український державник". і не раз. інфу по вагнерівцям злив. в тристоронній групі щось там попідписував, що робило раїссю не стороною конфлікту, а посередником. в оман презедента возив.
і зняти його зась.
я розумію, що боту нічого не доведеш, у нього методичка. але ну раптом.
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15.04.2022 13:03 Відповісти
Німці також не вірили що Штірліц то Ісаєв.
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15.04.2022 14:10 Відповісти
а ты набери в гугле агент "Козырь"- узнаешь много интересного про своего патрона, или агент "Казбек" еще один кореш твоего зеленского
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15.04.2022 20:05 Відповісти
"Єрмак провів консультації з радниками з нацбезпеки зі США та Великої Британії" - сюр якийсь...
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15.04.2022 10:56 Відповісти
ермак - seriously?
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15.04.2022 10:57 Відповісти
Хм. В США і Британії теж є завгоспи.
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15.04.2022 10:58 Відповісти
ніхто за це зелення нічого не розуміе....
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15.04.2022 10:58 Відповісти
"безпекових гарантій для України"
Безпекова гарантія для України - то відсторонення кремлівського крота Єрмака від державних справ.
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15.04.2022 10:58 Відповісти
ермак, подоляк, агрохіміяк - ніхт фершейн.
ми де?
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15.04.2022 11:00 Відповісти
Під "мудрим" керівництвом презика обраного мудрим нарідом...
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15.04.2022 11:13 Відповісти
Нація пробує здобути перемогу на чолі зі зрадниками.
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15.04.2022 14:13 Відповісти
Важные слова, главные слова, основные слова, ключевые слова ... Ну о чём Ермак сможет договориться? Весь мир уже знает, что Украине нужно тяжёлое вооружение и меньше слов.
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15.04.2022 11:01 Відповісти
А є офіційне доручення президента вести такі переговори єрмаку.
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15.04.2022 11:03 Відповісти
значит и зеленский такой же крот как и агент фсб Ермак(он же Козырь)
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15.04.2022 20:08 Відповісти
Точно дєрмак? Не Голова РНБО, а головний по олівцям та туалетному паперу в ОПі провів перемовини про безпеку?

Якщо на московії Оруел на всі 100%, то в нас на 50% - перемовини ведуть шалапаї без досвіду ведення перемовин та дипломатичного досвіду; ситуацію в країні коментує тіло, що є радником завхоза, а не пресскретарі МВС, ГШ чи ЗСУ, МЗС; завхоз займається міжнародними відносинами і безпекою... Я нічого не наплутав?

Як зараз намагаються зробити з цієї ОПівської шобли героїв в телевізорі! Мабуть задля цього і вимкнули "Еспресо", "5" та "Прямий". Але московитське "Пабєдітєлєй нє судят" тут не пройде.
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15.04.2022 11:04 Відповісти
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15.04.2022 11:06 Відповісти
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15.04.2022 23:39 Відповісти
Ключова увага - механізму безпекових гарантій для України", - зазначив він. Джерело:

Таки у дупі ермака та не тільки у нього дуже колупає нейтралітет та позаблоковість України
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15.04.2022 11:05 Відповісти
театр абсурда... переговоры ведет секретарь, который должен подносить бумаги на подпись... чем он потчует зеленьськага по утрам? разминированием входа в крым? невыполнением оборонного заказа? вагнергейтом? шашлыком на Пасху? хочется пожелать им обоим здоровья, чтобы в дальнейшем ответить на массу вопросов, накопившихся у людей...
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15.04.2022 11:09 Відповісти
Хто такий Єрмак ? на початку війни він говорив ,що треба піти на умови путіна інакше той сказав що спалить Украіну ,ну невже не може вести Данілов чи Кулеба ? а цей діяч є колоборант.
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15.04.2022 11:09 Відповісти
Але для гундисика він як брат, сват, і жінка - 3 в 1
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15.04.2022 11:21 Відповісти
Новина ні про що.
Як кажуть аби було.
Мирних переговорів вже не буде. Буде капуляція росії
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15.04.2022 11:09 Відповісти
Ермак это неофициальный очень надежный и бесперебойный канал связи с Кремлем. В связи с арестом Медведчука этот канал станет основным а канал Демченко запасным.
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15.04.2022 11:13 Відповісти
Секретутка зламала ніготь і з пересердя скасувала зустріч президентів.
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15.04.2022 11:16 Відповісти
Завгосп домовився про поставки нових офісних дироколів? Ні! Він зовнішньою політикою керує замість актора.
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15.04.2022 11:24 Відповісти
Якщо його контрозвітка не хапає то значить щось тут не так
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15.04.2022 11:24 Відповісти
Нічого там не потрібно видумувати. Механізм гарантій безпеки для України прописаний в Конституції- НАТО називається.
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15.04.2022 11:27 Відповісти
Зелена пліснява, ніяких висновків не робе, вагнергейту їм недостатньо ...
Як цю консерву взагалі можна тримати при владі, і чому цей завгосп займається перемовинами?
Йому місце поруч із мертвечуком ....
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15.04.2022 11:27 Відповісти
Гнида дєрмацька! Все ніяк не здасть Україну. Які гарантії? росію тільки знищувати треба.
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15.04.2022 11:29 Відповісти
Ермак иди вслед за руским кораблем , гарантії беспекі це ЗСУ
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15.04.2022 11:38 Відповісти
З ким єрмак може "проводити консультації"?Це ж просто смішно.
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15.04.2022 12:08 Відповісти
хто він такий взагалі? і якого хріна лізе в переговори???
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15.04.2022 12:18 Відповісти
цей громадянин, який має "дуже великі звязки на самих верхніх ешелонах влади Росії" все носиться з ідеєю укласти договір на будь-яких умовах. І закриває свої хитрі очі на все навкруги.
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15.04.2022 12:26 Відповісти
Опять старый вопрос.... Шо секретутка не гос чиновник без допуска делает в новостях и политике?
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15.04.2022 12:55 Відповісти
Для Зелі головна гарантія- це отримати ярлик на князіювання від Путлера. А гарантіі від іншіх країн як димова завіса до тої головної.
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15.04.2022 14:02 Відповісти
з якого переляку службовець апарату забезпечення офісу президента займається питаннями НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ???

Ці функції повинні виконувати сам предидент ( без права передачі цих повноважень іншій людині ) , РНБО , комітет при ВР України , сама Верховна Рада і профільні охоронні органи. В який із цих структур має повноваження дєрьмак

ВІДПОВІДЬ - НЕ В ОДНІЙ !!!
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15.04.2022 14:03 Відповісти
А друзякам "вагнерівцям" вже повідомив про що домовилися і через які пункти буде поставка?
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15.04.2022 14:42 Відповісти
https://t.me/dragonspech/5028 Дмитро "Каленчук" Вовнянко: "БИТВА" НА БАНКОВІЙ, БРЕХНЯ ДАНІЛОВА (скрін за ссиллю)

Прочитав. Замислився...
Розумієте, історично так сталося, що я маю багато знайомців у 206-му батальйоні тероборони і сам не раз бував на його базі. Це недалеко від урядового кварталу. Від бази батальйону до ОП пішки - біля 40 хв. Я маю чимало знайомих які як раз 25-го цілу добу перебували на базі батальйону, стояли в караулах і в нарядах тощо.
І от жоден з тих, з ким я вже добу списуюся НЕ чув 25 лютого бою протягом всієї доби. Так, бувало пострілювали - невідомо хто і звідки. День був нервовий, всі чекали ворожих ДРГ, а бички все ще намагалися бикувати, тому у повітря солдати палили не замислюючись. Так, розповідали про стрільбу вночі - про яку президентська охорона не повідомила нікому нічого. Але аби бій протягом доби...
Я опускаю, які картинки мені малює фантазія коли я намагаюся уявити бій протягом доби в урядовому кварталі. Це мінімум мав бути батальйон командос посилений танками, з постійним забезпеченням та прикриттям з повітря. Хто бачив урядовий квартал в ті дні - збагне чому. Не буду розповідати деталей. Очевидно нічого такого там не було й близько.
Про що це говорить?
Про одне з трьох. Або в ОП вирішили з метою піару послуговуватися правилом "чим більш жахлива брехня тим більше в неї вірять". і підключили до свого піару Данілова аби розповідав про "бій протягом доби".
До речі, можете оцінити чого після таких заяв варті просторікування Данілова про заслуги Зеленського в програмі ракет "Нептун", яку як раз за Зеленського намагалися заморозити.
Друга припущення - Данілов анонсує вихід четвертого сезону серіалу "Слуга народу", де обірваний і закопчений Зеленський на руїнах Офісу президента піднімає в атаку останній загін УДО, підбивши перед тим останнім Нлоу останній російський танк. Зняти можна все що завгодно - мікросхеми все терпітимуть.
Третє припущення - Данілов не має уявлення що відбувалося 25 лютого й тому верзе те, що йому сказали але не розтлумачили. Бо самого Данілова 25 лютого в Києві не було. Як і Кирила Тимошенко. Як і багатьох нардепів "Слуги народу". Бо_втекли.
Сказати на таке можна одне. Хлопці, краще б ви піарилися привезенням гуманітарки в Чернігів та на ЧАЕС, і закупівлею кулеметів для ЗСУ. Як Петро Порошенко. До такого принаймні, питань не виникає. Порошенка на евакуації мирних людей з Ірпеня, на блокпостах, на базах батальйонів тероборони та в зруйнованих містах бачили дуже багато людей. А Битву на Банковій....
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15.04.2022 14:45 Відповісти
люди які ведуть усі переговори від імья Українського Народу, три роки грабували Україну, калічили армію, "дивилися в очі" х*лу, і нічого доброго для України не зробили. Вони НЕ ПРОФЕСІОНАЛИ НІ В ЧОМУ. Вони - агентура ФСБ і іноземні розвідки доповідали про це Зеленому, але він чомусь пітримує їх. Питання ЧОМУ?
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16.04.2022 00:45 Відповісти
 
 