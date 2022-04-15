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Новини Санкції проти Росії
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Польща ввела ембарго на імпорт вугілля з Росії та Білорусі: Дуда підписав закон

вугілля

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає ембарго на імпорт вугілля з Росії та можливість заморожування активів російських громадян і компаній за підтримку агресії проти України.

Про це повідомляється на сайті канцелярії польського президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Закон забороняє ввезення до Польщі та транзит її територією енергетичного чи коксівного вугілля з Російської Федерації та Білорусі. Контроль за виконанням цієї заборони покладено на начальника Національної фіскальної адміністрації.

Порушникам заборони загрожуватиме конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих (140 млн грн).

Суб'єктам, які постраждали від цієї заборони, буде відшкодовано збитки, яких вони зазнають у результаті накладених санкцій.

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Крім того, закон забороняє використання символів та найменувань, які підтримують агресію Російської Федерації проти України. За порушення цієї заборони може загрожувати штраф чи позбавлення волі на строк до двох років.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації.

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Топ коментарі
+10
Поляки - люди думающие. Они знают как нужно опускать рашку. Говорят мало, делают по максимуму.
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15.04.2022 11:03
+2
Чужого лучше убить в яйце.
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15.04.2022 10:59
+2
тем более Россия продавала Польше уголь с Донбасса. Уже нужно было давно эмбарго наложить на все русское! Нужно быстрее работать и быстрее облаживать Россию эмбарго абсолютного! Главное нефть запретить полностью!
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15.04.2022 11:05
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Чужого лучше убить в яйце.
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15.04.2022 10:59 Відповісти
а вбити охотніка знаєшь скільки кроліків буде? - не відмахаешься.....
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15.04.2022 11:14 Відповісти
Поляки - люди думающие. Они знают как нужно опускать рашку. Говорят мало, делают по максимуму.
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15.04.2022 11:03 Відповісти
тем более Россия продавала Польше уголь с Донбасса. Уже нужно было давно эмбарго наложить на все русское! Нужно быстрее работать и быстрее облаживать Россию эмбарго абсолютного! Главное нефть запретить полностью!
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15.04.2022 11:05 Відповісти
Правильно зробив з Росії і Білорусії, а наш уряд підписав лише ембарго на торгівлю з Росією, а Білорусію лишив, як діру для контрабанди для своїх бариг...
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15.04.2022 11:08 Відповісти
Полякам велика подяка!
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15.04.2022 11:17 Відповісти
Варто не лише на імпорт, а й на транзит.
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15.04.2022 11:26 Відповісти
еще на валенки и кокошники на навоз галифе портянки и буденовки а и эти балалайки
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15.04.2022 11:28 Відповісти
"та транзит" - зараз німці заплачуть
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15.04.2022 11:30 Відповісти
Польша закупала немалые объёмы, так что удар по карману московитов ощутимый.
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15.04.2022 12:44 Відповісти
 
 