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Маріуполь (3207) ООН (3273) евакуація (2247)

ООН закликає погодити "зелений коридор" із Маріуполя. Там загинули дві співробітниці благодійної організації "Карітас"

маріуполь

Генерального секретаря ООН, координатор вільної допомоги ООН Мартін Гріффітс звернувся до української та російської сторін із закликом узгодити коридори для евакуації мирного населення з населених пунктів, де зберігається загроза їхньому життю, та доставки туди гуманітарної допомоги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я закликаю сторони конфлікту негайно виконати свої зобов'язання відповідно до норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури по всій Україні. Я також повторюю заклик до сторін терміново узгодити можливість громадянських громадян безпечно залишити райони, де існує загроза їхньому життю. Водночас я закликаю забезпечити можливість безпечної, швидкої та безперешкодної доставки гуманітарної допомоги туди, де потреби цивільного населення є катастрофічними, особливо в ті райони, які були або залишаються заблокованими", - йдеться у заяві, оприлюдненій у п'ятницю.

Гріффітс повідомив, що нещодавно стало відомо про загибель ще в середині березня співробітниць гуманітарної організації "Карітас" разом із родичами в обложеному м. Маріуполь Донецької області, та висловив співчуття.

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"Десятки тисяч мирних жителів Маріуполя, що з самого початку став центром страшних потрясінь, та інших місць по всій Україні вже 50 днів живуть у зоні бойових дій та обстрілів. З 24 лютого загинуло понад 1 932 мирних жителів, у тому числі понад 150 дітей. Це має припинитися", - наголосив Гріффітс

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Топ коментарі
+9
к каким "сторонам" ты обтекаемо обращаешься ?
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15.04.2022 11:08
+4
Нехай оон вилізе з вілл й стане коридором
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15.04.2022 11:10
+3
Tak i hochetsa etu nikchomnuju organizaciju paslatj po puti ruskava karablja .....
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15.04.2022 11:12
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к каким "сторонам" ты обтекаемо обращаешься ?
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15.04.2022 11:08 Відповісти
Нехай оон вилізе з вілл й стане коридором
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15.04.2022 11:10 Відповісти
Tak i hochetsa etu nikchomnuju organizaciju paslatj po puti ruskava karablja .....
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15.04.2022 11:12 Відповісти
Почему бы им не приехать в Мариуполь на турецком корабле?
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15.04.2022 11:16 Відповісти
"Сторони", "конфлікту", "закликаю".
Нікчемні, марні, непотрібні - слова, які прекрасно характеризують ООН як організацію. Можна додати на їх символ як девіз.
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15.04.2022 11:19 Відповісти
гриффитс - тупой бесполезный пацифист-******* на содержании. Из-за подобных ему в мире войны могут длиться десятилетиями.
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15.04.2022 11:29 Відповісти
ООН може разом з Папою і ВООЗ повитити на місяць, ні до кого конкретно не звертаючись і нікого не звинувачуючи. Щось на кшталт "обісцявся - і сумую".
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15.04.2022 11:33 Відповісти
КОЛИ ВЛАДА БУДЕ РЯТУВАТЬ БІЙЦІВ МАРІУПОЛЯ???
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15.04.2022 11:40 Відповісти
Гріффітс, Маріуполь блокується "однією стороною" - рашистами! До них звертайся!
Україна не може наразі нічого забезпечити...
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15.04.2022 12:11 Відповісти
 
 