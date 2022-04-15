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В Міноборони РФ запевняють, що завдали ракетного удару по Жулянському машинобудівному заводу в Києві

ракета,франція,ядерна

В Міноборони Росії заявили, що вдарили ракетами по Жулянському машинобудівному заводу в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сьогоднішній брифінг Міноборони РФ.

Також в оборонному відомстві РФ додали, що "масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на будь-які атаки чи диверсії на території Росії".

Зазначимо, що українська сторона наразі офіційно не підтвердила факт завдання удару по Жулянському машинобудівному заводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканцям, що виїхали з Києва, зарано повертатися додому, ситуація ще залишається загрозливою, - Кличко

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Топ коментарі
+54
Нам надо бомбить их территорию их заводы их военные склады.
Все равно уже война
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15.04.2022 11:18
+35
Прилёт был. Писать подробно нельзя, но скажу так ха-ха-ха.
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15.04.2022 11:32
+23
Уже не могут ничего сделать, потому и угрожают. Делали, пока могли.
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15.04.2022 11:17
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Уже не могут ничего сделать, потому и угрожают. Делали, пока могли.
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15.04.2022 11:17 Відповісти
да ..че-то я не слышал никакого удара
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15.04.2022 20:27 Відповісти
в идеале в каждую точку старта с суши должен прилетать ATACMS, а в каждый корабль - экзосет.
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15.04.2022 11:18 Відповісти
а если со стратегической тушки запускают из глубины рашки?
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15.04.2022 20:28 Відповісти
Нам надо бомбить их территорию их заводы их военные склады.
Все равно уже война
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15.04.2022 11:18 Відповісти
Взагалі то так, але я так розумію особливо нічим бомбити.
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15.04.2022 11:31 Відповісти
Это не на долго😁❗
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15.04.2022 12:31 Відповісти
в тому то і біда...
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15.04.2022 12:32 Відповісти
начать с кримского моста
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15.04.2022 12:31 Відповісти
если разбомбить мост тогда придется всю группировку в крыму уничтожать- а это море трупов и вони - пляжи море и природу жалко
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15.04.2022 20:32 Відповісти
Ну пусть говорят.
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15.04.2022 11:18 Відповісти
жулянський завод за флагман чф рф... свинопсота нєобразованная
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15.04.2022 11:21 Відповісти
жулянський машзавод раніше, для совка, складав ракети С 200, що зараз складає після 30 років кацапської і внутрішньої тупої демілітаризації України невідомо... тому зрозуміло чому удар по цьому заводі... чи влучили?, питання відкрите.
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15.04.2022 11:21 Відповісти
тамвже років двадцять нічого не функціонує... клепали газові пістолети і сейфи... а потім і це накрилось...
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15.04.2022 12:59 Відповісти
наразі завод підрядник КБ Луч - це явно помста за утопшу москву
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15.04.2022 12:59 Відповісти
если бы попали должен был слышен грохот в Киеве но ничего такого не было
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15.04.2022 20:35 Відповісти
"...оборонному відомстві РФ"... немає в рашиї оборонного відомства... є нападаюче відомство... міністерство нападу рашистської *********..
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15.04.2022 11:22 Відповісти
Очередной ватный ****** ,напугали твари ёжика голой жопой ...
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15.04.2022 11:27 Відповісти
А вот и угрозы пустые пошли. Кстати, пердолеты активно бегут из белорусской области. Вероятно, из-за очень серьезного усиления ПВО Украины.
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15.04.2022 11:28 Відповісти
Пусть для своего лохтората сказки рассказывают о липовых бомбёжках. Мы не против
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15.04.2022 11:30 Відповісти
Прилёт был. Писать подробно нельзя, но скажу так ха-ха-ха.
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15.04.2022 11:32 Відповісти
Спасибо за благую весть!)
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15.04.2022 11:34 Відповісти
👍
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15.04.2022 12:08 Відповісти
Правильно , ненада лишних слов, краткость - сестра таланта! ВСЕ ЯСНО!
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15.04.2022 12:10 Відповісти
nu my poniali - "vysokotočnoe" riuzzge oružie... Metrov piatsot tuda-siuda...
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15.04.2022 14:34 Відповісти
а мы не слышали
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15.04.2022 20:36 Відповісти
Вже пора давать отвєтку по їхній інфраструктурі.
Вже досить толєрантити.
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15.04.2022 11:35 Відповісти
Мацква просить вогню.
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15.04.2022 11:36 Відповісти
Скрепно мардовски моськов - медведково от моська - медведь.
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15.04.2022 12:22 Відповісти
test
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15.04.2022 11:37 Відповісти
test2
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15.04.2022 12:48 Відповісти
test3
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15.04.2022 12:51 Відповісти
na maksvu navodi
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15.04.2022 14:35 Відповісти
Склад вторинної сировини...напівпорожній! Всі бомжі на районі в &хуі, куди їм тепер картон возити Х.З.
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15.04.2022 11:39 Відповісти
Возможно, эту ракету (или несколько) сбили над Васильковом.
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15.04.2022 11:41 Відповісти
І це ж якась істота все ще наводить оці мітки , як цих гнид вичистити всіх
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15.04.2022 11:47 Відповісти
Скоріш за все потрапили кудись не туди. СБУ само напевно має організувати роботи псевдонаводчиків, які будуть ракети за декілька мільйонів у. о. направляти на пустирі та заброшені будівлі
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15.04.2022 11:51 Відповісти
у них є "глонас" позиціонують звідти,де те кібервійсько?потрібно хакерам зломувати зв'язок з супутниками, тоді вони будуть сліпі!
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15.04.2022 11:54 Відповісти
Судячи з того як вони влучають в цілі, цей аналоговнєт глонасс таке ж лайно, як і все інше
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15.04.2022 11:57 Відповісти
У ВР ще є ОПЗЖ - не всі втекли !
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15.04.2022 12:03 Відповісти
Самі по собі луплять , аби звинуватити Україну , ох і бидло ці кацапи !
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15.04.2022 11:59 Відповісти
А хтось чекав чогось іншого?

Якщо всі наші дурноваті діячі наввипередки ляпают за успіх програми "нептун"....

Цей завод прямо задіяний, як і ще цілий список заводів.

Всі ці бескінечні ляпання про поставки озброєння, застосування нового озброєння дуже додають рейтингів тим хто ляпає, але це вже пора розцінювати як воєнні злочини...
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15.04.2022 12:01 Відповісти
цей завод ЖМЗ вже давно не функціонує... нічого там не задіяно... перш ніж щось писати, перевірте інформацію...
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15.04.2022 12:57 Відповісти
😁
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15.04.2022 12:04 Відповісти
Даже не слышно было этого прилёта.
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15.04.2022 12:19 Відповісти
да не рассказывай сказки...все было слышно. нет воды и света...профукало наше ПВО, сидят видно в телефончики залипают с писюхами
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15.04.2022 12:28 Відповісти
Балабол. На районе все тихо
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15.04.2022 12:31 Відповісти
Да ты видно с белгорода. расскажи мне жителю города, где еще было тихо
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15.04.2022 13:52 Відповісти
в киеве ничего не было слышно а вото когда под гостомелем или бучей мясорбука была или в броварах все бахкало как в соседней комнате
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15.04.2022 20:39 Відповісти
ПВО Вишневое не защищает.
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15.04.2022 12:37 Відповісти
но ранее работали
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15.04.2022 13:57 Відповісти
да слышно было как никогда кстати
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15.04.2022 13:58 Відповісти
Надо вклепать пару высокоточных ударов по московским ТЭЦ, путевым развязкам, мостам и милитаризм московитов резко пойдёт на спад.
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15.04.2022 12:40 Відповісти
После "мацквы" должен быть крымский хвост. Паромную переправу они уже на металлолом уничтожили, так что после обрезки хвоста поставлять новое вооружение будет в разы затруднительней. Ну и если после "маацквы" пуйло туалетный столик поломал - то после хвоста он однозначно вздернется. там уже не лярд, там гораздо больше на дно ляжет. Да и не нужен Украинскому Крыму этот хвост, мешающий судоходству и соединяющий нашу землю с оркостаном.
Надеюсь - такие планы рассматриваются.
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15.04.2022 12:48 Відповісти
Якими методичками російські ідіоти користувалися? Жулянський машинобудівний завод вже років двадцять не функціонує... чесне слово, куди вони ті "українські" гроші витрачали... у них куди не кинь, скрізь жопа... що армія, що розвідка, що фсб хвалене... я чогось думаю, що й ті ядерні боєголовки нікуди не долетять, максимум, до воронежа...
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15.04.2022 12:55 Відповісти
Ой, шож вам сказать за ваши "угрозы" - ИДИТЕ НАХ@Й!
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15.04.2022 13:27 Відповісти
А не пора ли по Крымскому мосту *********?
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15.04.2022 13:35 Відповісти
Пустые угрозы, это - импотенция.
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15.04.2022 14:24 Відповісти
Чесно кажучи, я трохи розчарований.
Розраховував, що ситуація з кацапським крейсером, буде розвиватися як у книзі Оруела "1984"!
Зайдуть сьогодні люди у інтернет, а виявиться, що ніякого крейсеру "москва", взагалі ніколи не існувало...
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15.04.2022 14:40 Відповісти
 
 