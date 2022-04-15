В Міноборони РФ запевняють, що завдали ракетного удару по Жулянському машинобудівному заводу в Києві
В Міноборони Росії заявили, що вдарили ракетами по Жулянському машинобудівному заводу в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сьогоднішній брифінг Міноборони РФ.
Також в оборонному відомстві РФ додали, що "масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на будь-які атаки чи диверсії на території Росії".
Зазначимо, що українська сторона наразі офіційно не підтвердила факт завдання удару по Жулянському машинобудівному заводу.
Топ коментарі
+54 Сайко Костя
показати весь коментар15.04.2022 11:18
+35 tera
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+23 Elena Zhmariova
показати весь коментар15.04.2022 11:17
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Будь ласка, зачекайте...
Все равно уже война
Вже досить толєрантити.
Якщо всі наші дурноваті діячі наввипередки ляпают за успіх програми "нептун"....
Цей завод прямо задіяний, як і ще цілий список заводів.
Всі ці бескінечні ляпання про поставки озброєння, застосування нового озброєння дуже додають рейтингів тим хто ляпає, але це вже пора розцінювати як воєнні злочини...
Надеюсь - такие планы рассматриваются.
Розраховував, що ситуація з кацапським крейсером, буде розвиватися як у книзі Оруела "1984"!
Зайдуть сьогодні люди у інтернет, а виявиться, що ніякого крейсеру "москва", взагалі ніколи не існувало...