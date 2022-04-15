В Міноборони РФ запевняють, що завдали ракетного удару по Жулянському машинобудівному заводу в Києві

В Міноборони Росії заявили, що вдарили ракетами по Жулянському машинобудівному заводу в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сьогоднішній брифінг Міноборони РФ.

Також в оборонному відомстві РФ додали, що "масштаби ракетних ударів ЗС РФ по об'єктах у Києві нарощуватимуться у відповідь на будь-які атаки чи диверсії на території Росії".

Зазначимо, що українська сторона наразі офіційно не підтвердила факт завдання удару по Жулянському машинобудівному заводу.

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