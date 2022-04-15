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Амбіції та образа на Захід, - ЦРУ про те, чому Путін вирішив напасти на Україну

путін

Розвідка США ще минулої осені почала отримувати "тривожну і детальну" інформацію про плани Володимира Путіна розпочати масштабне вторгнення в Україну.

Про це директор ЦРУ Вільям Бернс розповів під час виступу в Технологічному університеті штату Джорджія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Він зазначив, що Путін був керований амбіціями, а також почуттям "образи" на Захід та незахищеності свого становища.

Бернс констатував, що робота, яку виконують розвідслужби США, та інформація, яку вони надають владі України, є "життєво важливими" для українців у їх боротьбі з російською агресіяю.

Він також наголосив, що його жахають ті воєнні злочини, які російські війська скоюють в Україні.

Також читайте: ЦРУ вважає можливим державний переворот в Росії

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Топ коментарі
+21
ну такоє. краще за всіх психологію путлера пояснюють Віталій Портников, Марк Фейгін, Андрій Пйонтковський. у ху*ла грошей повно, вже аж нецікаво. цікаво судьби міра вершити, в ялті світ ділити, ссср відновлювати.
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15.04.2022 11:16
+20
Чмо плешивое
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15.04.2022 11:17
+18
Ні. КаZапи завжди були українофобами. Задовго до появи НАТО.
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15.04.2022 11:20
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ну такоє. краще за всіх психологію путлера пояснюють Віталій Портников, Марк Фейгін, Андрій Пйонтковський. у ху*ла грошей повно, вже аж нецікаво. цікаво судьби міра вершити, в ялті світ ділити, ссср відновлювати.
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15.04.2022 11:16 Відповісти
маленькому ********* игушку не дали так по **** ему по **** интерфейсом танка Абрамс.. сразу до вменяемости придет детей которые в детстве приучились в магазинах игрушек закатывать падая на пол бить ногами ИСТЕРИКИ ЛЕЧИЛИ РЕМНЕМ ПО ГОЛОЙ СРАКЕ ТАМ ЖЕ ПРЯМО В МАГАЗИНЕ ИЛИ ЗА НОГУ И ГОЛОВОЙ ОБ ПОЛ МАГАЗИНА...после чего истерички... СРАЗУ ИЛИ УМНЕЛ ИЛИ СТАНОВИЛСЯ ПАЦИЕНТОМ ДЛЯ ДУРКИ...
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15.04.2022 11:26 Відповісти
В ****** он будет мир делить.
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15.04.2022 11:31 Відповісти
ага. книгу напише - "Как управлять міром, нє прівлєкая вніманія санітаров" )))
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15.04.2022 12:44 Відповісти
Чмо плешивое
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15.04.2022 11:17 Відповісти
Всі запитують, чому путлер безжально вбиває жінок і дітей, чому бомбардує лікарні, школи, дитячі садки, пологові будинки? Не можуть зрозуміти, чому він так робить. Не можуть збагнути, з ким мають справу. Людина не повинна так чинити. У цьому й відповідь, людина немає так робити, а демон саме так і робить. Для демона люди, це як для нас мікроби, він людей не помічає, а лише використовує енергії смертей та страждань для підживлення свого існування. У путлера демонічна аура, аура демона-змія. Це виглядає як зеленувата, не природно витягнута вгору на два метри над головою аура з контурами зміїної голови. Демон змій сам повністю просочений зеленою отрутою брехні. Отрута брехні від демона-змія поширюється на все навколо на величезні відстані і якщо хтось вбере в себе цю отруту, відбувається отруєння, наповнення отрутою аури. Таких отруєних в рашиї дуже багато, є багато отруєних і по всьому світу.
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15.04.2022 11:17 Відповісти
Цензор респект! Фотка огонь пуйло сидит на бутылке от шампанского.
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15.04.2022 11:18 Відповісти
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15.04.2022 11:45 Відповісти
заодно іще відволікати увагу своїх одічалих від масштабів крадівництва
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15.04.2022 11:18 Відповісти
Ано ужє била раждєно абіженим абіжєнимі на тєрріторіі абіжених...
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15.04.2022 11:18 Відповісти
Ні. КаZапи завжди були українофобами. Задовго до появи НАТО.
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15.04.2022 11:20 Відповісти
Когда поступил в московский ВУЗ, то первое обращение одногрупников ко мне началось со слова - "хохол"......
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15.04.2022 11:41 Відповісти
i obiženno-uščerbnye daže ne v kurse, šo ce slovo proizvodnoe ot xoxotatj... nad obižennymi-uščerbnymi...
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15.04.2022 14:26 Відповісти
нет не мели ерунды это от прически украинских козаков чуб-хохолок на голове
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15.04.2022 20:43 Відповісти
не путлэр напав а смердючі нелюди кацапи, хоч як старайтесь їх для світу відбілити, а ми всеодно їх винищимо, за біль і страждання нашого народу впродовж 350 років!
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15.04.2022 11:22 Відповісти
А што рабсеяне побежали уря, коли ********** епнулся.
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15.04.2022 11:22 Відповісти
ніхто на Заході не розуміє, чому ***** напало на Україну
https://youtu.be/CPoDOfymxpA ось, дуже раджу послухати це
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15.04.2022 11:23 Відповісти
я ж і кажу.
вправно ви html посилання вставили, треба й собі так робити)
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15.04.2022 12:48 Відповісти
***** полезло в Украину потому что ТОЧНО знало что Запад НЕ впишется. И Запад ***** не подвел...
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15.04.2022 11:23 Відповісти
ни хрена себе не в пишется? такие санкции в ущерб всем своим гражданам ввел - оружие на миллиарды поставил да еще и общак кацапский причесал..
на такое путлер тончо не ожидал и теперь волосы на яйцах рвет
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15.04.2022 20:46 Відповісти
Амбіція обмякла і висить.
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15.04.2022 11:25 Відповісти
не дивлячись на високі посади і послуги всяких аналітичних центрів, нічого в цру про ху_ла не зрозуміли.
тут в коментах краще розібралась.
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15.04.2022 11:26 Відповісти
Або прикидаються дурниками, типу " понять и прастіть, путінферштейн".
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15.04.2022 11:28 Відповісти
Тема очень интересная.
Почему Путин все же напал на Украину?
Объяснения типа "денацификации-демилитаризации- и прочие дефекации", это все чушь неумная.
Истинная причина есть, но о ней никто не говорит и никогда не скажет.
Путин находится под влиянием мессианского духовно-мистического крыла РПЦ во главе с митрополитом Тихоном Шевкуновым(который к тому же его духовник).
Великая Россия, во главе Мира, а Путин, как Избранник для выполнения этого предназначения. Вот она, суть их учения и истинная причина начала войны, и Украина только первый этап.
Кто хочет понять чего они пытаются достигнуть, наберите в Гугле песню-балладу "Куликово Поле" Жанны Бичевской "(девушка талантливая, но полностью ******** на этой идее). И все становится понятно. Там и про внутреннюю политику, и про внешние цели, и про нового русского царя
Приводить не буду, слишком длинно, только пару куплетов

В страшный час расплаты брови мы нахмурим
И смахнем вампиров с тела всей страны,
И не будет зоны, лагерей и тюрем,
Все враги России будут казнены,
И не будет зоны, лагерей и тюрем
Все враги России будут казнены!

Возвратит Россия Русский Севастополь,
Станет снова Русским полуостров Крым,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим,
Наш Босфор державный, наш Константинополь
И святыня мира Иерусалим!
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15.04.2022 11:29 Відповісти
Ну, "талантливой девушке" уже 77 годочков исполнилось...
В ее творчестве есть любопытный момент:

Так, согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровению Иоанна Богослова , христиане всего мира (не только православные) воспринимают https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Небесный Иерусалим как Небесный Город, посланный от Бога в конце истории, и как один из образов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Царства Небесного , то есть как среду посмертного послебытия. В этом контексте слова исполняемой Бичевской песни «Русский марш» («Русские идут»)

Русские идут, освобождая Третий Рим,

Русские идут в Небесный Иерусалимhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5]

воспринимались, как поголовный отсыл всех русских на смерть, в загробную жизнь. После критики в христианской блогосфере этот куплет, появившийся в результате поверхностного понимания автором духовной терминологии, из позднейших текстовок песни «Русский марш» был изъятhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .
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15.04.2022 12:25 Відповісти
У нее много чего есть, вплоть до прямого призыва врезать по Америке атомной бомбой.
На всю голову съехавшая эта "девушка".
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15.04.2022 12:56 Відповісти
тема русской богоизбранности - любимая тема всех патриотических деятелей русской культуры... там их как собак нерезанных... и таки пробудили в пьяном русском ваньке потребность снова стать пушечным мясом для имперского зуда о мнимом величии россии...
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15.04.2022 12:49 Відповісти
херня это все - путин прекрасно понимает что без Украины - нет великой рашки империи и то что украинцы свободные смелые люди - его особенно бесит а кацапов жаба давит
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15.04.2022 20:49 Відповісти
Найбільше чого боїться зло так це те коли його не бояться
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15.04.2022 11:29 Відповісти
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15.04.2022 11:29 Відповісти
что такое IS?
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15.04.2022 23:34 Відповісти
Ответы на эти вопросы харьковские ультрас дали в 2014-м. С тех пор ничего не изменилось.
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15.04.2022 11:31 Відповісти
***** воює з Америкою в Україні, а США на війну так і не з"явились.
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15.04.2022 11:34 Відповісти
Обиженка
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15.04.2022 11:35 Відповісти
Ну, если это ботоксное чмо имело обиду на Украину, то могло набрать в рот говна и плюнуть в нашу сторону.....
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15.04.2022 11:38 Відповісти
Ботоксний упир напав на Україну, бо після кокса і бояришніка послухав базікання кума мертвечука, який запевняв його, що зробив все тіп-топ і українці готові лягти під пуйла.
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15.04.2022 11:39 Відповісти
Ще з осені було відомо, що нападе.
А зелень що робила?
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15.04.2022 11:41 Відповісти
Как всегда, бабло скирдовала
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15.04.2022 12:08 Відповісти
А зелень готувалась до шашликів на перше травня.
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15.04.2022 12:31 Відповісти
Хто не прогулював уроки історії та літератури в школі і університеті, ті знають чому напали... бо кацапи внас вкрали назву, мову, релігію, все вкрали, а ми живі свідки того що вони вкрали. свідків прибирають або затуляють рот, затулити рот вже не вийшло. а якщо кацапія втартить зв'язок з Києвом - це кінець імперії, кінець МЕНТАЛЬНО! бо це коріння яке вони вкрали в нас.!
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15.04.2022 11:42 Відповісти
за весь час існування України ще НІ ОДНЕ покоління украінців не отримало від росії щось добре
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15.04.2022 11:50 Відповісти
він не ображений, він опущений
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15.04.2022 11:46 Відповісти
россия начала войну против доминирования ненавистной Америки, но тут за США вступились украинцы и всё пошло не по плану!
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15.04.2022 11:47 Відповісти
Путину очень хотелось быть на уровне мировых лидеров и говорить с ними на равных.Но эти самые лидеры не хотели говорить на равных с никчемным воровитым гопником.Конечно этому лошаре обидн
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15.04.2022 11:49 Відповісти
макрон дуже хотів. і приїздив, і надзвонював)
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15.04.2022 12:50 Відповісти
макрон не мировой лидер
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15.04.2022 20:52 Відповісти
Та пішло воно зі своїми образами у пекло.
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15.04.2022 11:51 Відповісти
"Кто как обижается, тот так и называется" - разобиженный уязвленец или уязвленный разобиженец. Или ущемлерас.
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15.04.2022 11:52 Відповісти
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15.04.2022 12:15 Відповісти
Чому путін вирішив напасти не Україну? Бо люто ненавидить Україну. А " жирок" завівся. От і вирішив напасти. А наслідки для нього непередбачувані...
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15.04.2022 12:18 Відповісти
Амбіції та образа на Захід, - ЦРУ про те, чому Путін вирішив напасти на Україну - уявляєте рівень бидлячості тої отари яку він ганяє вже 20років?
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15.04.2022 12:18 Відповісти
Ну и ********, как такое развидеть
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15.04.2022 12:27 Відповісти
Ну а що Ви хотіли від *****?
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16.04.2022 00:36 Відповісти
Путинята и кабаята знают - тятя их отравит, так надо. Таков конец.
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15.04.2022 12:28 Відповісти
за самими максимальними підрахункам слов'ян в ху@лостані близько 18-19млн., решта тюрк.
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15.04.2022 12:41 Відповісти
Дебилы на Западе не хотят читать Степана Бандеру. Москали - не жертвы большевиков (Путина). Они и есть коллективное *****, вся страна. Все 800 лет.
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15.04.2022 12:42 Відповісти
абсолютно! І я якраз про це пишу! одночасно з вами...
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15.04.2022 12:44 Відповісти
Справа не в путіні, а в кацапах... як тільки кацапи збираються з силами і трохи пробуджуються від пиятики і срача в своїх домівках, вони шукають, на кого напасти... знаходять, отримують по **** і знову починають куралєсіть вдома. і так по колу... читайте історію України і нарахуєте, як мінімум, десяток випадків, коли кацапи влаштовували нам різанину... кацапія має бути зруйнована і посічена на тридцять уламків... тоді зможемо дихати спокійно...
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15.04.2022 12:43 Відповісти
Там все відомо з відкритих джерел. 1.Відновлення СРСР 2.0.
2. Знищення НАТО через окупацію прибалтики

з загрозою, або застосуванням(обмеженим) ЯЗ. Після чого на думку творців цієї стратегії НАТО має здатися.
3. Виключення з західного світу східної Європи та домінування у західній.(Або розподіл Європи на зразок нової ялти).
Війна з Україною це лише один крок цього плану. На якому х*йло обісралось.
Це не образи та інша дурня. Чому ЦРУ розповідає дитячі казочки? Може так треба?
Але можу сказати одне:
Той хто вклав у голови кремлівської еліти ці божевільні ідеї. Явний ворог росії та наближає її руйнацію, навмисне чи ні .Велике питання!
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15.04.2022 12:54 Відповісти
Пуй начал правление с утонувшего "курска" и закончил пуйло с утонувшей "маацквы"

Знамение?...

20 лет правления двумя словами - раша утонула
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15.04.2022 13:06 Відповісти
Обиженная, опущенная и униженная 3/14дарастическая мразь - ну так пусть повесится на параше...
Мыж не против!
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15.04.2022 13:34 Відповісти
Все не так просто - да, обиды на людей, не воздающих хвалу "вяликому правителю" есть.Его окружение, помимо пения дифирамбов о его мнимом "вяличии",внушило диктатору то, что "он обязан оставить след в истории" - восстановить "вяликую импернию"№3 - первые две ********* в 1917 и 1991 году, не понимая, что это - исторический анахронизм, противоречащий Истории. Вся окружающая Путина чекистская шобла свято верит в "сакральные даты" - например,решение о нападении нв Украину было принято 22.02.2022 г.
В 2022 году исполняется 100 лет со дня воссоздания орками- большевиками империи №2 - "СССР", поэтому Путин хотел после легкой победы над Украиной и постановки в ней декораций, как в РФ-и, 22.12.2022 г. года созвать в московии "съезд народов", и провозгласить создание, например, "СНР" - союза "народных республик", состоящий из псевдостран типа "ЛНР" и "ДНР" с орками из московии во главе них.Планы на создание тоталитарной псевдоимперии никуда не делись, орки собираются реализовать их любой ценой, посылая вперед на убой быдломассу, набранную из жителей захваченных областей - Крыма и Донбасса , сами стоят позади, расстреливая для острастки тех, кто не подчиняется приказам - в общем,все, как во 2-й мировой войне, в "СССР" и "РККА".Можно надеяться на себя,помощь США ,объединенной Европы и Бога: как только 30.04.1945 г. умер Гитлер, то 01.05.1945 г. Гемания капитулировала - все держалось до последнего на одержимости только одного человека. А если бы это случилось 31 августа 1939 года?
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15.04.2022 14:22 Відповісти
Окурок бросили в урну. Всего-то...
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15.04.2022 15:47 Відповісти
 
 