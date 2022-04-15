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перейменування (582) Ужгород (331) вулиця (76)

Дерусифікація в Ужгороді: перейменують 58 вулиць, названих на честь російських діячів

ужгород

В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які носять імена російських діячів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне рішення комісії міської ради.

Як зазначається, до обговорення долучилися багато ужгородців, фахівці різних галузей.

Головне за підсумками засідання:

– визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити;

– зійшлися на думці, що перевагу під час визначення нових назв потрібно надавати достойним місцевим діячам;

– де можливо і доречно – повернути давні назви, ще дорадянського періоду;

– окремо, дуже скрупульозно підійти до нових назв у історичному мікрорайоні Малий Галагов;

Також повідомляється, що до наступного засідання комісії – 22 квітня, буде проведено аналіз зміни назв, яку провели у рамках декомунізації та підготовлено пропозицію нових назв у мікрорайоні Малий Галагов.

"Остаточне рішення, як визначено законодавством, приймається рішенням сесії міськради після громадських обговорень, котрі з часу їх оголошення тривають 2 місяці. Фахівці зазначають, що значних коштів для перейменування не потрібно, ідеться лише про зміну табличок", - йдеться у повідомленні.

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Перелік вулиць, площ, рекомендованих до перейменування:

Крім того, опубліковано перелік вулиць, назви яких рекомендовано змінити: вул. Івана Анкудінова, вул. Петра Багратіона, вул. Олекси Борканюка, вул. Івана Крилова, вул. Івана Лобачевського, вул. Івана Мічуріна, вул. Василя Верещагіна,вул. Адмірала Нахімова, вул. Івана Павлова, вул. Івана Сєченова, вул. Івана Тургенєва, вул. Івана Шишкіна, вул. Антона Макаренка, вул. Антона Чехова, вул. Валерія Чкалова, вул. Василя Докучаєва, вул. Василя Сурикова, вул. Дмитра Менделєєва, вул. Дагестанська, вул. Гвардійська, вул. Леоніда Говорова, вул. Декабристів, вул. Дмитра Донського, вул. Донська, вул. Кіндрата Рилєєва, вул. Климента Тімірязєва, вул. Костянтина Ціолковського, вул. Льва Толстого, вул. Миколи Вавилова, вул. Миколи Добролюбова, вул. Миколи Некрасова, вул. Миколи Огарьова, вул. Миколи Чернишевського, вул. Михайла Глінки, вул. Михайла Лермонтова, вул. Михайла Ломоносова, вул. Михайла Салтикова-Щедріна, вул. Модеста Мусоргського, вул. Олега Кошового, вул. Олексія Бестужева-Рюміна, вул. Олексія Маресьєва, вул. Олександра Бородіна, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Олександра Можайського, вул. Олександра Попова, вул. Олександра Столєтова, вул. Осетинська, вул. Павла Пестеля, вул. Петра Чайковського, вул. Поліни Осипенко, вул. Степана Разіна, вул. Федора Достоєвського, вул. Челюскінців, вул. Юрія Гагаріна, пл. Олександра Пушкіна.

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Топ коментарі
+15
58 вулиць ! В Ужгороді , налийте на мене відро холодної води , це просто .......ц
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15.04.2022 11:26
+11
МОЛОДЦЫ! хватит пропагандировать оправдывающих убийство людей достоевского и толстого... вообще кацапия должна быть предана забвению...
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15.04.2022 11:26
+10
це не дерусифікація, це спеціальна лінгвістично-соціальна операція з відновленню української ідентичності
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15.04.2022 11:26
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58 вулиць ! В Ужгороді , налийте на мене відро холодної води , це просто .......ц
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15.04.2022 11:26 Відповісти
аж теліпає. у нас в Харкові їх мабуть мільйон
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15.04.2022 11:27 Відповісти
МОЛОДЦЫ! хватит пропагандировать оправдывающих убийство людей достоевского и толстого... вообще кацапия должна быть предана забвению...
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15.04.2022 11:26 Відповісти
це не дерусифікація, це спеціальна лінгвістично-соціальна операція з відновленню української ідентичності
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15.04.2022 11:26 Відповісти
Так це ж і є дерусифікація!
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15.04.2022 11:47 Відповісти
не повинні міста носити ім'я людей, не має значення хто ця людина. В ті роки були вони одними, минае час стають іншими. Називайте вулиця вишнева, тіньова і т.д. все і проблема вирішена.
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15.04.2022 11:26 Відповісти
ніхєрашечки... всякі тєністиє та абрікосовиє простітуцією смердять. В Україні є свої герої.
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15.04.2022 12:11 Відповісти
Ідіть за рускім воєнним кораблем з таким пропозиціями...
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15.04.2022 16:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=70bRDG8Y6E8 марш незламних на всіх мовах
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15.04.2022 11:34 Відповісти
Одну из этих улиц надо назвать именем ромского трактора. Заслужили !!!
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15.04.2022 11:34 Відповісти
Ось чого домоглось *****. Українці тепер на дух не переносять нічого рускава.
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15.04.2022 11:38 Відповісти
Демосковізація, чи демоскалізація з десовєтізацією!
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15.04.2022 11:41 Відповісти
Не бійтеся слова дерусифікація. Назва нашої держави - Україна, і те, що було у давнину є давньоукраїнським.
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15.04.2022 11:50 Відповісти
Молодці! Так тримати!! А інші міста чого чекають? Поки люди самі почнуть курочити таблички і пам'ятники?!
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15.04.2022 11:43 Відповісти
Дерусифікація-українізація всього аудіо візуального простору України. Згідно права нації на самовизначення, українці мають повне право на свою українську національну державу.
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15.04.2022 11:46 Відповісти
Кіраваградськая і Дніпрапітровськая області - тьху, ганьбище! Це свідчить про те, що за всі роки незалежності в Україні не було української влади, за суттю вона завжди була окупаційна.
А прямо перед Верховною Радою пам'ятник окупанту Ватутіну - неначе Штанмайєр всім депутатам і всім президентам України у штані насрав.
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15.04.2022 11:54 Відповісти
а чим той ватутін заслужив таку честь??? воно ж отримало ранєніє в дупу, храбро сражаясь с бандєровцамі. Ліцом к ліцу с врагом, ткскзть
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15.04.2022 12:14 Відповісти
глянув мапу свого міста... вся бібліотєка уруской літєратури, в жопу ранєного єнєрала аж три вулиці та чєрняховського дві, бо земляк, мабуть
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15.04.2022 12:07 Відповісти
Хотели денацификацию, получили дерусификацию, в том числе на полях сражений.
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15.04.2022 12:12 Відповісти
30 років займались політичним анонізмом , але Бог знайшов спосіб , як припинити цей позор і заставити людей думати головою . Це дає надію .
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15.04.2022 12:29 Відповісти
Это денацификация от имперской нацистской рабсеи.
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15.04.2022 12:33 Відповісти
Когда на тебя сыпятся русские ракеты, а ты живёшь на Московской улице - имеешь полное моральное право и обязанность и перегнуть палку
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15.04.2022 13:32 Відповісти
...имеешь полное моральное право и обязанность и перегнуть палку об голову русского человека.
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15.04.2022 13:48 Відповісти
...имеешь полное моральное право и обязанность и перегнуть палку ударом об голову русского человека.
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15.04.2022 13:51 Відповісти
Кацап пушкін про людину яка намагалась домогтись незалежності України від Московії:
У поемі Пушкіна Іван Мазепа - "злодій, якому немає прощення, підлий віроломник, що не виправдав довіри російського царя, холоднокровний і безжальний негідник, який без вагань проллє ріки людської крові, "Іуда, підступна душа", "ворог Росії", "святої невинності грабіжник" тощо.
Той же автар про вяликага петра:

"Пирует Петр. И горд, и ясен И славы полон взор его. И царской пир его прекрасен."

При кликах войска своего…"
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15.04.2022 14:29 Відповісти
Кацапська шолудива псіна мітила всю Україну, як і інші окуповані території, своїми назвами. Потрібно повністю прибрати цю "сечу" з наших міст та сіл. І щоб більше не смерділо!!!
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15.04.2022 16:36 Відповісти
в списке великие учёные и деятели культуры не имевшие никакого отношение к рос фед, или срср.
многие даже были критиками существовавшего в росс империи и срср режима.
Вавилов, например, репрессирован.
нда.... молодцы, нечего добавить.
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16.04.2022 04:28 Відповісти
 
 