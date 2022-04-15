Після Бучі і Краматорська має бути ще більше санкцій проти Росії, - Порошенко
Санкції проти Росії мають посилюватися після кожного злочину армії країни-окупанта.
Про це в ефірі телеканалу Fox News сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Він наголосив – ситуація після викриття страшних злочинів росіян у Бучі та інших містах України суттєво змінилася.
У відповідь на запитання, що ще після визнання президентом Байденом геноциду проти українського народу з боку Росії можуть зробити Сполучені Штати для України, Порошенко сказав: "Я дуже ціную те, що позиція Сполучених Штатів розвивається. І позиція ця до 24 лютого і після цією дати є значно відмінною. Позиції до Бучі і після Бучі є відмінними", – наголошує Порошенко.
"Три тижні тому я закликав до реалізації плану пʼяти ключових кроків – заклик, який я адресував США, і НАТО та Європейському Союзу. Йшлося про ленд-ліз, і добре, що відповідний акт був проголосований Сенатом США. Тепер справа за Палатою представників, яку прошу також погодити цей акт, і надати право президенту Байдену забезпечити постачання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Тут розвиток відбувається", – зазначив Порошенко.
"Позиція друга – закрийте небо. Від Словаччини ми вже отримали системи протиповітряного захисту С-300. Але відповідна зброя є й в інших країнах Східної Європи, що має бути погодежно НАТО та підтримано Сполученими Штатами", – вважає лідер "Європейської солідарності".
"Третя позиція – другий фронт. Після Бучі має бути ще більше санкцій. А надто після Краматорська, де вони застосували ракети проти людей, які просто хотіли евакуюватися з міста. Більше санкцій за хімічні атаки в Маріуполі. Кожного дня відбуваються нові злочини, а тому має бути більше і санкцій", – наголошує Порошенко.
"Позиція четверта – План Маршала, однозначно. Саме зараз треба вже формувати глобальну коаліцію, яка стала б для України світлом в кінці тунелю. І пʼята позиція. Дуже позитивно, що України отримала Опитувальник ЄС для отримання ще цього року статусу кадидата на членство в ЄС. Україна, мабуть, платить найбільшу ціну за цей свій вибір, скраплений кровʼю", – вважає Порошенко.
"Щодо Сполучених Штатів, ми розраховуємо сьогодні на чинник, який би змінив правила гри. Можете собі уявити, що всього 300 танків, 1000 бронемашин та 100 винищувачів можуть кардинально змінити характер цієї війни. Допоможіть хоробрим українським солдатам, хоробрим українським пілотам викинути Путіна з української землі. І це абсолютно реальна справа", – резюмує Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо у призначений термін вони цього не зроблять, можуть застосувати дисциплінарне стягнення, аж до звільнення.
https://t.me/operativnoZSU/19142 https://t.me/operativnoZSU/19142
. І не піариться
А за власний рахунок забеспечувати тероборону? Це теж піар?
Тоді, я хочу, щоб вся влада так піарилась, разом з її хазяїном бабломойським.
бо ви, падли, напавши на Україну - збудили зверя..
"Бійці нашого (206-го) батальйону (тероборони) одні з перших увійшли в Бучу і на власні очі побачили злочини росіян. Там були зґвалтовані і вбиті жінки, зґвалтовані і вбиті діти, хлопчики і дівчатка, із зав'язаними руками чоловіки після тортур.
Пам'ятаєте ракету, яка вдарила по натовпу дітей і жінок, що евакуювалися з Краматорська, з написом «Діти»? Розстріляні автобуси, в яких мами везли своїх дітей на евакуацію і вони загинули?
Це - геноцид українського народу. Ми маємо скласти «Список Бучі», де мають бути всі: від пуйла до кадировців і пропагандистів. І кожен з них має опинитися за ґратами за рішенням суду. Суду - бо ми не росія".
Логіка у вас ....
Людина дуже розумна, яку приємно слухати.
Приходь. Ніхто не ховається.
https://www.obozrevatel.com/politics-news/posle-uvidennogo-mirom-v-buche-dlya-zapadnyih-liderov-nastupil-printsipialnyij-moment-zelenskij-prizval-usilit-sanktsii-protiv-rf.htm После увиденного миром в Буче для западных лидеров наступил принципиальный момент: Зеленский призвал усилить санкции против РФ
06.04.2022
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407582-zelenskij-zaklikav-zahid-stvoriti-programu-lendlizu-dla-ukraini.html Зеленський закликав Захід створити програму ленд-лізу для України 19.02.2022 19:26
Це на місяць раніше
https://24tv.ua/bude-noviy-plan-marshala-dlya-********-zelenskiy-pro-pidtrimku_n1897440 Буде новий план Маршалла для України, - Зеленський про підтримку Заходу 8 березня 2022, 23:47
Це на тиждень раніше
Що там ще?
https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-********* "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені 19 лютого, 2022 субота
Гортай тег. Сам. Аж до 2014-го року. Я недарма його засвітив.
06.12.2021
- зо два з гаком місяців ДО війни (коли Бубочку цікавлять тільки лижи та п'янки з Єрмаком)
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1 Порошенко закликає міжнародних партнерів активізувати надання оборонного озброєння українській армії
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1 20:29, 06.12.2021
.. ми повинні відновити щось на кшталт програми оборонної допомоги Україні під умовною назвою "ЛендЛиз 2", - пояснив Порошенко.
, вирішили 'гратися' у фактчекінг:
- тут вам напхають за комірець всі ваші ХужиНіБудіт, КакаяРазніца та інші 'шашликі на дєвятамай', лайнючки зелененькі.
https://m.youtube.com/watch?v=I7L5RZDRU-Y Хуже Нє Будєт
Какая Разніца
Хоть ПАржом
✅ надати більше зброї та військової техніки, включно з літаками та системами протиповітряної оборони.
✅ прийняти закон про ленд-ліз, як це зробив Сенат США. Нам потрібно все - від продовольства до амуніції. Адже ми воюємо за весь світ.
✅ закрити повітряний простір над Україною від російських масованих повітряних нападів.
✅ притягнути до відповідальності путіна та його криваву армію за знищення тисяч мирних громадян України.
✅ запровадити «Список Бучі» за прикладом «Списку Магнітського».
✅ відкрити другий фронт проти росії.
✅ запровадити жорсткіші санкції проти росії, особливо після її злочинів у Бучі та Краматорську.
✅ запровадити ембарго на російські газ та нафту, на всю російську торгівлю. Припиніть фінансувати росію, яка використовує це для вбивства українців.
✅ зруйнувати повністю абсолютно політичний проект «Північний потік-2».
✅ надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.