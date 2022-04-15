УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9887 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
3 357 53
армія рф (16209) НАТО (6216) Порошенко (15080) росія (63614) санкції (11313) США (21036) Євросоюз (12779) воєнні злочини (1801)

Після Бучі і Краматорська має бути ще більше санкцій проти Росії, - Порошенко

порошенко

Санкції проти Росії мають посилюватися після кожного злочину армії країни-окупанта.

Про це в ефірі телеканалу Fox News сказав Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Він наголосив – ситуація після викриття страшних злочинів росіян у Бучі та інших містах України суттєво змінилася.

У відповідь на запитання, що ще після визнання президентом Байденом геноциду проти українського народу з боку Росії можуть зробити Сполучені Штати для України, Порошенко сказав: "Я дуже ціную те, що позиція Сполучених Штатів розвивається. І позиція ця до 24 лютого і після цією дати є значно відмінною. Позиції до Бучі і після Бучі є відмінними", – наголошує Порошенко.

"Три тижні тому я закликав до реалізації плану пʼяти ключових кроків – заклик, який я адресував США, і НАТО та Європейському Союзу. Йшлося про ленд-ліз, і добре, що відповідний акт був проголосований Сенатом США. Тепер справа за Палатою представників, яку прошу також погодити цей акт, і надати право президенту Байдену забезпечити постачання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Тут розвиток відбувається", – зазначив Порошенко.

"Позиція друга – закрийте небо. Від Словаччини ми вже отримали системи протиповітряного захисту С-300. Але відповідна зброя є й в інших країнах Східної Європи, що має бути погодежно НАТО та підтримано Сполученими Штатами", – вважає лідер "Європейської солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в ефірі France 24 закликав французів приєднатись до ленд-лізу для України

"Третя позиція – другий фронт. Після Бучі має бути ще більше санкцій. А надто після Краматорська, де вони застосували ракети проти людей, які просто хотіли евакуюватися з міста. Більше санкцій за хімічні атаки в Маріуполі. Кожного дня відбуваються нові злочини, а тому має бути більше і санкцій", – наголошує Порошенко.

"Позиція четверта – План Маршала, однозначно. Саме зараз треба вже формувати глобальну коаліцію, яка стала б для України світлом в кінці тунелю. І пʼята позиція. Дуже позитивно, що України отримала Опитувальник ЄС для отримання ще цього року статусу кадидата на членство в ЄС. Україна, мабуть, платить найбільшу ціну за цей свій вибір, скраплений кровʼю", – вважає Порошенко.

"Щодо Сполучених Штатів, ми розраховуємо сьогодні на чинник, який би змінив правила гри. Можете собі уявити, що всього 300 танків, 1000 бронемашин та 100 винищувачів можуть кардинально змінити характер цієї війни. Допоможіть хоробрим українським солдатам, хоробрим українським пілотам викинути Путіна з української землі. І це абсолютно реальна справа", – резюмує  Порошенко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Склады загорелись в Новосибирске шо у ніх там проісходіт?
показати весь коментар
15.04.2022 11:36
+13
https://t.me/PresidentPoroshenko/3201 Петро Порошенко виступи в на засіданні ВР і закликав скласти (санкційний) «Список Бучі», де мають бути всі: від ***** до кадирівців і пропагандистів .

"Бійці нашого (206-го) батальйону (тероборони) одні з перших увійшли в Бучу і на власні очі побачили злочини росіян. Там були зґвалтовані і вбиті жінки, зґвалтовані і вбиті діти, хлопчики і дівчатка, із зав'язаними руками чоловіки після тортур.
Пам'ятаєте ракету, яка вдарила по натовпу дітей і жінок, що евакуювалися з Краматорська, з написом «Діти»? Розстріляні автобуси, в яких мами везли своїх дітей на евакуацію і вони загинули?
Це - геноцид українського народу. Ми маємо скласти «Список Бучі», де мають бути всі: від пуйла до кадировців і пропагандистів. І кожен з них має опинитися за ґратами за рішенням суду. Суду - бо ми не росія".
показати весь коментар
15.04.2022 12:00
+10
показати весь коментар
15.04.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У чиновників, які виїхали за кордон, є час до 25 квітня, щоб повернутися в Україну, повідомляє Кабмін.

Якщо у призначений термін вони цього не зроблять, можуть застосувати дисциплінарне стягнення, аж до звільнення.

https://t.me/operativnoZSU/19142 https://t.me/operativnoZSU/19142

показати весь коментар
15.04.2022 11:36 Відповісти
Аж до звільнення - яке сурове покарання((((
показати весь коментар
15.04.2022 12:35 Відповісти
Склады загорелись в Новосибирске шо у ніх там проісходіт?
показати весь коментар
15.04.2022 11:36 Відповісти
Можливо інвентаризація...
показати весь коментар
15.04.2022 11:39 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 11:42 Відповісти
Воює
. І не піариться
показати весь коментар
15.04.2022 11:48 Відповісти
Глянь пару відосіків неголеного Боневтіка - полегшає...
показати весь коментар
15.04.2022 11:53 Відповісти
Давати інтер'ю західним ЗМІ та інформувати громадян Заходу, це піаритися? Правда?
А за власний рахунок забеспечувати тероборону? Це теж піар?
Тоді, я хочу, щоб вся влада так піарилась, разом з її хазяїном бабломойським.
показати весь коментар
15.04.2022 13:11 Відповісти
это горит склад автомобильных шин......
показати весь коментар
15.04.2022 11:58 Відповісти
не пофіг Катерино, зовсім не пофіг... - вам би думати як до урн йдете - ціни в вам не було.
показати весь коментар
15.04.2022 11:48 Відповісти
твої діти - онуки будуть співати "слава Укрaїні!"
бо ви, падли, напавши на Україну - збудили зверя..
показати весь коментар
15.04.2022 12:19 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3201 Петро Порошенко виступи в на засіданні ВР і закликав скласти (санкційний) «Список Бучі», де мають бути всі: від ***** до кадирівців і пропагандистів .

"Бійці нашого (206-го) батальйону (тероборони) одні з перших увійшли в Бучу і на власні очі побачили злочини росіян. Там були зґвалтовані і вбиті жінки, зґвалтовані і вбиті діти, хлопчики і дівчатка, із зав'язаними руками чоловіки після тортур.
Пам'ятаєте ракету, яка вдарила по натовпу дітей і жінок, що евакуювалися з Краматорська, з написом «Діти»? Розстріляні автобуси, в яких мами везли своїх дітей на евакуацію і вони загинули?
Це - геноцид українського народу. Ми маємо скласти «Список Бучі», де мають бути всі: від пуйла до кадировців і пропагандистів. І кожен з них має опинитися за ґратами за рішенням суду. Суду - бо ми не росія".
показати весь коментар
15.04.2022 12:00 Відповісти
Крім санкцій до ворога мають бути порушені кримінальні справи по відношенню до посадових осіб, які це допустили., які саботували виділення коштів на аромію і виробництво ракет!
показати весь коментар
15.04.2022 12:52 Відповісти
І саме тому численні закордонні змі беруть у нього інтерв'ю .
Логіка у вас ....
Людина дуже розумна, яку приємно слухати.
показати весь коментар
15.04.2022 12:11 Відповісти
Ви тільки пам'ятаєте одну єдину відпустку Порошенка. А за численні зеліні навіть не заїкаєтесь. А чому так? Вам мізки промили?
показати весь коментар
15.04.2022 12:31 Відповісти
у зелених як і у кацапів - логіки нема.
показати весь коментар
15.04.2022 12:35 Відповісти
Да оно, судя с ника, не просыхает
показати весь коментар
15.04.2022 12:38 Відповісти
Кацапи і колаборанти , ваша точка зору щодо діяльності Порошенка , нікого в нашій краіні не цікавить , так як Петро Олексійович завжди відстоював інтереси Украіни і відстоює , про це знають люди і військові 😡- цього достатньо !
показати весь коментар
15.04.2022 12:13 Відповісти
Ой дурак....зомбофюррер блін, доморощений
Приходь. Ніхто не ховається.
показати весь коментар
15.04.2022 13:02 Відповісти
Какое сегодня число?
https://www.obozrevatel.com/politics-news/posle-uvidennogo-mirom-v-buche-dlya-zapadnyih-liderov-nastupil-printsipialnyij-moment-zelenskij-prizval-usilit-sanktsii-protiv-rf.htm После увиденного миром в Буче для западных лидеров наступил принципиальный момент: Зеленский призвал усилить санкции против РФ

06.04.2022
показати весь коментар
15.04.2022 12:25 Відповісти
Пропозиції від Порошенко поступили на початку війни,про лізинг тоже його ідея. Це офіс трохи запізнився. Про закрите небо,то лежить переді мною моя петиція, яку я підписала. Нас таких багато і нажаль вона до сих пір в розгляді. Що зробили ви?
показати весь коментар
15.04.2022 12:38 Відповісти
Ви розумієте, що таке синенькі буквачки? Це посилання. Ось ви зробили заяву про лізинг - надайте джерело
показати весь коментар
15.04.2022 12:42 Відповісти
нерозуміючому, що означає слово "" з циферками зверху над цією новиною, я поясню, що це - тег. І, якщо його кликнути - висвітлиться 12841 новина, яка згадує Пороха. на другій -третій сторінці там - купа новин, де Порох згадує про лендліз, про санкції, про вступ до НАТО+ЄС. Особливо концентровано про це говориться в інфі від 18/03 "", тобто, на три тижні раніше, ніж це проголосив чинний Зе.
показати весь коментар
15.04.2022 13:16 Відповісти
Цікавий календар
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3407582-zelenskij-zaklikav-zahid-stvoriti-programu-lendlizu-dla-ukraini.html Зеленський закликав Захід створити програму ленд-лізу для України 19.02.2022 19:26
Це на місяць раніше
https://24tv.ua/bude-noviy-plan-marshala-dlya-********-zelenskiy-pro-pidtrimku_n1897440 Буде новий план Маршалла для України, - Зеленський про підтримку Заходу 8 березня 2022, 23:47
Це на тиждень раніше

Що там ще?
показати весь коментар
15.04.2022 13:26 Відповісти
19.02.2022 ???

https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-********* "Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені 19 лютого, 2022 субота
показати весь коментар
15.04.2022 17:39 Відповісти
Ще?
Гортай тег. Сам. Аж до 2014-го року. Я недарма його засвітив.
показати весь коментар
15.04.2022 17:45 Відповісти
Календар, так Календар

06.12.2021
- зо два з гаком місяців ДО війни (коли Бубочку цікавлять тільки лижи та п'янки з Єрмаком)

https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1 Порошенко закликає міжнародних партнерів активізувати надання оборонного озброєння українській армії

https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1
https://www.google.com/amp/s/ua.interfax.com.ua/news/political/784297-amp.html?espv=1 20:29, 06.12.2021

.. ми повинні відновити щось на кшталт програми оборонної допомоги Україні під умовною назвою "ЛендЛиз 2", - пояснив Порошенко.
показати весь коментар
15.04.2022 18:00 Відповісти
Даремно ви,

, вирішили 'гратися' у фактчекінг:

- тут вам напхають за комірець всі ваші ХужиНіБудіт, КакаяРазніца та інші 'шашликі на дєвятамай', лайнючки зелененькі.
показати весь коментар
15.04.2022 18:20 Відповісти
Враження таке - десь є центр подій,де приймаються рішення,плануються операціі,наробляються взаємовідносини,а Порох бігає кругом того всього і виголошує прописні істини...
показати весь коментар
15.04.2022 12:46 Відповісти
А який то центр подій прийняття рішення? Той, що всі кричали, що ворог на порозі, а вони кликали на шашлики і витрачали останні гроші на дороги, замість армії? То то не центр подій, а центр диверсантів.
показати весь коментар
15.04.2022 12:55 Відповісти
звичайно, у французів Бонапарт, в українців Боневтік
показати весь коментар
15.04.2022 12:57 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 13:11 Відповісти
Нагадує про себе, бо вже забувають )))
показати весь коментар
15.04.2022 13:05 Відповісти
Ви пам'ятаєте лише про зеленого аождя?
показати весь коментар
15.04.2022 13:19 Відповісти
Зелений йому платить за добру пам'ять про боневтіка
показати весь коментар
15.04.2022 13:46 Відповісти
Забувають геть більше:

https://m.youtube.com/watch?v=I7L5RZDRU-Y Хуже Нє Будєт

Какая Разніца

Хоть ПАржом

показати весь коментар
15.04.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 12:53 Відповісти
Знову це непорозуміння з манією величі.
показати весь коментар
15.04.2022 13:04 Відповісти
Згинь зелена наволоч
показати весь коментар
15.04.2022 13:09 Відповісти
Знову це непорозуміння з манією величі.
показати весь коментар
15.04.2022 14:54 Відповісти
Це ви про свою появу заздалегідь об'являєте ?
показати весь коментар
15.04.2022 17:04 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3204 Петро Порошенко щодня в інтерв'ю іноземним ЗМІ закликає світ :

надати більше зброї та військової техніки, включно з літаками та системами протиповітряної оборони.

прийняти закон про ленд-ліз, як це зробив Сенат США. Нам потрібно все - від продовольства до амуніції. Адже ми воюємо за весь світ.

закрити повітряний простір над Україною від російських масованих повітряних нападів.

притягнути до відповідальності путіна та його криваву армію за знищення тисяч мирних громадян України.

запровадити «Список Бучі» за прикладом «Списку Магнітського».

відкрити другий фронт проти росії.

запровадити жорсткіші санкції проти росії, особливо після її злочинів у Бучі та Краматорську.

запровадити ембарго на російські газ та нафту, на всю російську торгівлю. Припиніть фінансувати росію, яка використовує це для вбивства українців.

зруйнувати повністю абсолютно політичний проект «Північний потік-2».

надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.
показати весь коментар
15.04.2022 17:52 Відповісти
 
 