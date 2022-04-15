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Зеленський обговорив на селекторній нараді постачання озброєння та боєприпасів до України і темпи власного виробництва, - ОП

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо матеріально-технічного забезпечення армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, керівників силових відомств обговорили постачання озброєння та боєприпасів від партнерів України й темпи власного виробництва.

Також було заслухано інформацію від розвідки.

Інших деталей наразі не повідомляється. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці мужньо дають відсіч ворогові. Ми зобов'язані підтримувати їх зброєю, - міністр економіки ФРН Хабек

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Топ коментарі
+24
Ага, ещё Ермака, Арахамию с Подоляком допустите до боеприпасов, они вам нарешают... До войны некогда было, так хоть сейчас озаботились, асфальтоукладчики...
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15.04.2022 11:57
+13
Бідненький, дайте час боневтіку хоч поголитися...
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15.04.2022 12:02
+10
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15.04.2022 11:57
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ну всё вава полез к бк
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15.04.2022 11:54 Відповісти
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15.04.2022 11:57 Відповісти
Ага, ещё Ермака, Арахамию с Подоляком допустите до боеприпасов, они вам нарешают... До войны некогда было, так хоть сейчас озаботились, асфальтоукладчики...
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15.04.2022 11:57 Відповісти
Якщо каву, як завжди, розносив агент Єрмак, то пуйло нічого не пропустив.
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15.04.2022 11:58 Відповісти
Бідненький, дайте час боневтіку хоч поголитися...
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15.04.2022 12:02 Відповісти
Собаки - ************* лают , а украинский караван идет ! 🇺🇦
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15.04.2022 12:06 Відповісти
Без ************** з ОПи він пішов би швидше
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15.04.2022 12:31 Відповісти
Украинский караван это кто ермак, демченко ,татаров??!
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15.04.2022 12:38 Відповісти
Нарешті. Просіть не снаряди та набої, а кілька виробничих ліній. Ліцензуйте. Запрошуйте англосаксів. Створіть спільні виробництва. Своє дешевше, надійніше і швидше. І не треба чекати дозволів від шольців з макронами. Після війни додаткова копійчина буде.
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15.04.2022 12:20 Відповісти
Сподіваюсь демченкане забули запросити?!
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15.04.2022 12:28 Відповісти
Що заважало Володі і його К до лютого 2022 року виробляти свою зброю? Цікаво дороги чи домовленості з ворогом? Те, що його бока тут торчать, навіть не заперечується, питання тільки навмисно, чи по дурості. Шкоди від нього більше ніж користі. Це моя особиста думка.
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15.04.2022 12:50 Відповісти
Єрмак був там? Демченко? а то фотка якась не інформативна!
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15.04.2022 12:56 Відповісти
 
 