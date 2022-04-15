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Новини Війна
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армія рф (16209) Генштаб ЗС (6080) втрати (4287)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20 тис. осіб, 163 літаки, 144 гелікоптери, 756 танків і 1 976 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно становлять: 

особового складу - близько 20000 осіб,

танків  ‒ 756 од,

бойових броньованих машин  - 1976 од,

артилерійських систем  - 366 од,

РСЗВ  - 122 од,

засоби ППО  - 66 од,

літаків - 163 од,

гелікоптерів  - 144 од,

автомобільної техніки  - 1443 од,

кораблі /катери  - 8 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 135.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,9 тис. осіб, 160 літаків, 144 гелікоптери, 753 танки і 1 968 броньованих машин

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20 тис. осіб, 163 літаки, 144 гелікоптери, 756 танків і 1 976 броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі ЗСУ.

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Топ коментарі
+16
Знайшов цікаве фото . Фінська війна , розтрощена фінами - колона червоної армії . .
Історія повторюється , тепер в Україні .!!
.
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15.04.2022 12:15
+15
ночное рандеву с с пво холодноярцев для ка 52 оказалось не очень
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15.04.2022 12:03
+8
В рашке минобороны и академия наук придумывают какую антиНептуновскую решетку-козырек нужно сварить для судов Черноморского флота.
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15.04.2022 12:05
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ночное рандеву с с пво холодноярцев для ка 52 оказалось не очень
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15.04.2022 12:03 Відповісти
Ну, "мокшу" врахували, вже вісім корит; але чому не враховують понад 400 мокрих орків, які пішли годувати крабів?
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15.04.2022 12:05 Відповісти
Там навіть більше. 510 екіпаж і чоловік 200 штаб ЧФ який був на крейсері. В свиностополь привезли 14 врятованих...
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15.04.2022 12:10 Відповісти
Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1514881809133281282 49 мин



Логічно, що евакуйований з крейсера "Москва" екіпаж сьогодні мав би бути доставлений в Крим.
Якщо сьогодні такої інфи не буде, значить немає кого евакуювати
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15.04.2022 12:12 Відповісти
По идее с "Москвы" может еще быть несколько сот дохлых оккупантов.
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15.04.2022 12:05 Відповісти
Вони переведені в Іхтіяндри...
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15.04.2022 12:10 Відповісти
Скильки вас? - Цванцих
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15.04.2022 12:05 Відповісти
В рашке минобороны и академия наук придумывают какую антиНептуновскую решетку-козырек нужно сварить для судов Черноморского флота.
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15.04.2022 12:05 Відповісти
Новітня розробка, анало-говнєт.
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15.04.2022 12:16 Відповісти

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15.04.2022 12:06 Відповісти
Знайшов цікаве фото . Фінська війна , розтрощена фінами - колона червоної армії . .
Історія повторюється , тепер в Україні .!!
.
показати весь коментар
15.04.2022 12:15 Відповісти
Я так понимаю, что сейчас на рф кобзон за исполнение советского шлягера «Пока не поздно» был бы арестован за текст припева:

Рядом, рядом -
Радость и беда.
Надо, надо
Твёрдый дать ответ:
Солнечному миру -
Да! Да! Да!
Ядерному взрыву -
Нет! Нет! Нет!
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15.04.2022 12:16 Відповісти
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15.04.2022 12:16 Відповісти


"Непредсказуемые последствия" -- это мрази на воронеж с белгородом намекают? Да ради бога!
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15.04.2022 12:55 Відповісти
+одна "мацква"
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15.04.2022 12:24 Відповісти
нормально погуляли
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15.04.2022 12:31 Відповісти
все строго по плану
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15.04.2022 12:34 Відповісти
-20000 существ, -тысячи тонн некогда грозного металла... -- но казус белли для ********** еще не наступил
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15.04.2022 12:58 Відповісти
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15.04.2022 19:39 Відповісти
чего-то потери кацапов перестали быстро расти - раньше по 500-1000 в сутки - а это число около 20-ки уже неделю держится
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15.04.2022 20:56 Відповісти
 
 