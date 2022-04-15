Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20 тис. осіб, 163 літаки, 144 гелікоптери, 756 танків і 1 976 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 20000 осіб,

танків ‒ 756 од,

бойових броньованих машин - 1976 од,

артилерійських систем - 366 од,

РСЗВ - 122 од,

засоби ППО - 66 од,

літаків - 163 од,

гелікоптерів - 144 од,

автомобільної техніки - 1443 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,9 тис. осіб, 160 літаків, 144 гелікоптери, 753 танки і 1 968 броньованих машин

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі ЗСУ.