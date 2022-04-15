Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20 тис. осіб, 163 літаки, 144 гелікоптери, 756 танків і 1 976 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 20000 осіб,
танків ‒ 756 од,
бойових броньованих машин - 1976 од,
артилерійських систем - 366 од,
РСЗВ - 122 од,
засоби ППО - 66 од,
літаків - 163 од,
гелікоптерів - 144 од,
автомобільної техніки - 1443 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 135.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі ЗСУ.
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Логічно, що евакуйований з крейсера "Москва" екіпаж сьогодні мав би бути доставлений в Крим.
Якщо сьогодні такої інфи не буде, значить немає кого евакуювати
Історія повторюється , тепер в Україні .!!
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Рядом, рядом -
Радость и беда.
Надо, надо
Твёрдый дать ответ:
Солнечному миру -
Да! Да! Да!
Ядерному взрыву -
Нет! Нет! Нет!
"Непредсказуемые последствия" -- это мрази на воронеж с белгородом намекают? Да ради бога!