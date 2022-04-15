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Новини Війна
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Каховка (125) ракети (3928) жертви (1713)

У Каховці двоє загиблих та троє поранених: вийшли з будинків подивитися на збиту ракету, - міськрада

війна

П’ятьох мирних мешканців з пораненнями привезли у Каховську міську лікарню.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада, передає Цензор.НЕТ.

15 квітня у Каховській лікарні повідомили про двох вбитих, трьох поранених (з них один у важкому стані в реанімації, двоє - середньої важкості). У всіх поранення від осколків.

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Їх доставили з Таврійська. За словами лікарів, у небі збили ракету, люди вийшли з домівок, щоб подивитись – ось і наслідок.

Влада звертається до українців та просить не виходити на вулицю та не підходити до вікон, коли чути вибухи або постріли.

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Топ коментарі
+5
Народ Фінляндії, схоже, вже ухвалив рішення, і величезна більшість виступає за членство Фінляндії в НАТО.Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/15/russia-ukraine-war-latest-russia-says-moskva-warship-has-sunk-after-ukraine-claims-missile-strike-live The Guardian .
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15.04.2022 12:46
+3
а кто сбивает ракеты над Днепром, Полтавой, Черкассами, Виннице, Львовом???
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15.04.2022 12:51
+2
Під час таких випадків через стрес і паніку багато людей забувають про правила техніки безпеки! 🤔
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15.04.2022 12:44
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Під час таких випадків через стрес і паніку багато людей забувають про правила техніки безпеки! 🤔
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15.04.2022 12:44 Відповісти
Непонятно. От оккупированных Таврийска и Каховки до линии фронта 100 км. Кто сбил эту ракету над Таврийском?
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15.04.2022 12:45 Відповісти
а кто сбивает ракеты над Днепром, Полтавой, Черкассами, Виннице, Львовом???
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15.04.2022 12:51 Відповісти
Подчеркну: "оккупированных" и "до линии фронта 100 км"
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15.04.2022 16:38 Відповісти
Возможно наши по позициям орков лупили, а их ПВО сбили нашу ракету. В Херсоне точно есть буки росийские
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15.04.2022 13:11 Відповісти
а какими же это ракетами мы по их позициям стреляем?
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15.04.2022 13:52 Відповісти
Может отжатым Торнадо-С, дальность 120км. А может отжатые ракеты от него нормально в древний Смерч ложаться.
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15.04.2022 18:35 Відповісти
Народ Фінляндії, схоже, вже ухвалив рішення, і величезна більшість виступає за членство Фінляндії в НАТО.Про це повідомляє https://www.theguardian.com/world/live/2022/apr/15/russia-ukraine-war-latest-russia-says-moskva-warship-has-sunk-after-ukraine-claims-missile-strike-live The Guardian .
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15.04.2022 12:46 Відповісти
Зевакис вульгарис.
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15.04.2022 12:53 Відповісти
фейєрвєрк смертельний..
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15.04.2022 13:13 Відповісти
 
 