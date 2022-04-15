Битва на Донбасі досі не почалася через панічні настрої в лавах противника, - голова Донецької ОВА Кириленко
Росія збирає сили та готується кинути в битву за Донбас всі свої підрозділи. Але військовослужбовці ворога розуміють, що бліцкриг провалився, а втрати у них - величезні.
Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо накопичення та перегрупування ворожих підрозділів по адміністративних кордонах Донецької області. Вони рухаються з півдня – Маріупольського та Таврійського напрямку, і з півночі – Ізюмського напрямку, де вони розділяють сили. Також ми бачимо рух і накопичення живої сили та техніки з боку Донецька та інших міст на тимчасово окупованій території", - розповів він.
За словами Кириленка, ворог збирає сили та перегруповується, готуючись до одночасних масованих атак із застосуванням всіх своїх підрозділів, які долучені на цьому напрямку.
"Втім, є фактори, які тримають ворога на вимушеній паузі. Це погодні умови, певна неузгодженість дій та відверто панічні настрої. Настрій та бойовий дух навіть регулярних збройних сил РФ далеко не на належному рівні", - розказав він.
"Вони спілкуються між собою та розуміють, як скінчився їхній "бліц-криг" із планами захопити столицю за кілька днів, і які насправді у них втрати – вони дуже-дуже значні, навіть для такої великої армії, як у Російської Федерації", - додав голова ОВА.
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Просто штаны предальски долго сохнут 👍
Правда, из тех, кто увидит, очень немногие смогут об этом рассказать в ростовских госпиталях.
https://www.youtube.com/watch?v=HWKzwMtlO7U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
- Ой, ви ідітє бєз мєня, йа дома забил утюг виключіть
Оці просування на 3-5 км - це все, що вони можуть зробити.
Героїчні оборонці Харківщини розбили всі ресурси, що оркі намагались підтягнути на північну "клешню" для оточення Донбасу.
Зараз завдання - добити орків у оборонних боях, після чого ми перейдемо у контрнаступ. Сили і засоби, що надав нам Захід, вже підходять. Вони будуть задіяні у наступі.
Тримаємось! Все буде Україна! Через пару тижнів...