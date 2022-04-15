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Донбас (22348) Кириленко Павло (904)

Битва на Донбасі досі не почалася через панічні настрої в лавах противника, - голова Донецької ОВА Кириленко

оккупант,ворог,враг,окупант

Росія збирає сили та готується кинути в битву за Донбас всі свої підрозділи. Але військовослужбовці ворога розуміють, що бліцкриг провалився, а втрати у них - величезні.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо накопичення та перегрупування ворожих підрозділів по адміністративних кордонах Донецької області. Вони рухаються з півдня – Маріупольського та Таврійського напрямку, і з півночі – Ізюмського напрямку, де вони розділяють сили. Також ми бачимо рух і накопичення живої сили та техніки з боку Донецька та інших міст на тимчасово окупованій території", - розповів він.

За словами Кириленка, ворог збирає сили та перегруповується, готуючись до одночасних масованих атак із застосуванням всіх своїх підрозділів, які долучені на цьому напрямку.

"Втім, є фактори, які тримають ворога на вимушеній паузі. Це погодні умови, певна неузгодженість дій та відверто панічні настрої. Настрій та бойовий дух навіть регулярних збройних сил РФ далеко не на належному рівні", - розказав він.

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"Вони спілкуються між собою та розуміють, як скінчився їхній "бліц-криг" із планами захопити столицю за кілька днів, і які насправді у них втрати – вони дуже-дуже значні, навіть для такої великої армії, як у Російської Федерації", - додав голова ОВА.

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Топ коментарі
+14
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15.04.2022 12:57
+13
Звичайно важко битись в абосраних полних гавна лаптях і партках...
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15.04.2022 12:56
+12
Наступление уже идёт и его темпы, возможно, будут только наращиваться, просто у нас некоторые политиканы в угаре самопиара увлеклись психотерапией и самоуспокаиванием, а также подумывают о выборах. Поэтому не надо шапкозакидывать и хорохориться безглуздо, крови и пота ещё предстоит предостаточно
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15.04.2022 12:57
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Интересно. Так получается, что и не начнется. С чего бы паническим настроениям исчезнуть?
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15.04.2022 12:53 Відповісти
Наступление уже идёт и его темпы, возможно, будут только наращиваться, просто у нас некоторые политиканы в угаре самопиара увлеклись психотерапией и самоуспокаиванием, а также подумывают о выборах. Поэтому не надо шапкозакидывать и хорохориться безглуздо, крови и пота ещё предстоит предостаточно
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15.04.2022 12:57 Відповісти
Ну так я на это и намекаю
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15.04.2022 12:58 Відповісти
тихо сам з собою…
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15.04.2022 13:12 Відповісти
Звичайно важко битись в абосраних полних гавна лаптях і партках...
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15.04.2022 12:56 Відповісти
Просто штаны становятся тяжелей и постоянно сползают❗ . В таких условиях нужно 1) подсушится. 2) Все мощь обрушить на врага.

Просто штаны предальски долго сохнут 👍
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15.04.2022 13:05 Відповісти
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15.04.2022 12:57 Відповісти
Розблокувати Маріуполь і попросити Азов на лінію розмежування помогти і сказати в ефір, хто туди перейшов - думаю на цьому і закінчиться все. Хоча морального права в них просити уже нема ні у кого. Низький уклін, Вам , Азовці.
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15.04.2022 13:05 Відповісти
паника, паника ... Это они еще новых ништяков не видели.
Правда, из тех, кто увидит, очень немногие смогут об этом рассказать в ростовских госпиталях.
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15.04.2022 13:08 Відповісти
ты все время так интригуешь а продолжение нет - народ хочет знать(то что можно конечно) чем жарим
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15.04.2022 21:15 Відповісти
Коли,ж почнуть здобрювати ,наші чорноземи,своєю падаллю?
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15.04.2022 13:18 Відповісти
Нам заспокоюватися рано. Є інформація, що в росії стараються набирати гарматне м,ясо в депресивних районах і обіцяють їм вільний грабіж в Україні щоб поправити свій матерільеий стан. Якщо врахувати, що ці райони депресивні не лише матеріально але і по мізкам, і таких райнів там пруд пруди, то охочих багато. АБи нам набоїв вистачило для їх утилізації.
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15.04.2022 13:21 Відповісти
Их там никто и не заметит, были не были, какая разница. Из Москвы и Питера не берут - там заметят.
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15.04.2022 14:22 Відповісти
уже все что можно разграбили и разрушили - дальше как я понимаю такое творить ублюдкам никто не позволит
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15.04.2022 21:16 Відповісти
Оно - "наступление" - уже идёт. Просто скорее всего оно таким и будет, медленно, осторожно, боязливо, без размаха. Ибо сцутся.
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15.04.2022 13:33 Відповісти
"Ехали на поминки уроды."
https://www.youtube.com/watch?v=HWKzwMtlO7U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
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15.04.2022 14:22 Відповісти
- Ми ідем на вєлікую бітву за Дамбас!
- Ой, ви ідітє бєз мєня, йа дома забил утюг виключіть
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15.04.2022 13:38 Відповісти
Усі чекають нового потужного наступу кацапів на сході, а він вже міг розпочатися - просте це все, на що вони здатні
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15.04.2022 14:44 Відповісти
Товариство. Битва на Донбасі у тому варіанті , який описував Кулеба та інші керівники, не почнеться. В орків вже всьо!
Оці просування на 3-5 км - це все, що вони можуть зробити.
Героїчні оборонці Харківщини розбили всі ресурси, що оркі намагались підтягнути на північну "клешню" для оточення Донбасу.
Зараз завдання - добити орків у оборонних боях, після чого ми перейдемо у контрнаступ. Сили і засоби, що надав нам Захід, вже підходять. Вони будуть задіяні у наступі.
Тримаємось! Все буде Україна! Через пару тижнів...
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15.04.2022 14:47 Відповісти
А может их «большая битва за Донбас»заключается в том ,чтобы удержать завоёванные территории ,и не проводить наступление,особенно когда живой силы не хватает.Они отхватили довольно большой кусок территории ,проход в Крым почти пробили,без большой поддержки со стороны ВСУ Мариуполь скоро «падет»,воду в Крым уже пустили ,теперь можно и уйти в оборону ..проводить показательные атаки в различных направлениях ,не давая возможности украинской армии начать контрнаступление ,а так же обстреливать территорию Украины с оккупированных территорий ,тем самым дестабилизируя всю обстановку в Украине ..Но в тоже время собирая и восстанавливая свои силы для «отреза последующего куска территории «Украины Как говорят американцы принцип «отрезание салями».

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15.04.2022 15:49 Відповісти
смысл в войне и победе для кацапов это снятие санкций а это возможно было при быстром захвате всей Украины - а теперь им только на бутылку садится
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15.04.2022 21:19 Відповісти
 
 