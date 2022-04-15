Наші військові морально і технічно готові до контрнаступу на Харківщині. Як буде такий військовий наказ, ми це зробимо, - Синєгубов
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в регіоні достатньо сил для того, щоб вибити російських військових за межі Харківської області. Однак зараз ЗСУ стоять в обороні.
Про це він зазначив у інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зараз стоїмо в обороні. Це інший розрахунок сил і засобів. Якщо ми підемо в наступ - це вже зовсім інший розрахунок сил і засобів. У нас достатньо сил, щоб це робити (вибити росіян за межі області. - Ред.)", - заявив глава ОВА.
За його словами, наступ має відбуватися по всьому фронту, з огляду на військову обстановку по всій країні, навіть у Херсоні.
"Тому що це як цілісна карта. Як тільки буде можливість переходити в контрнаступ і буде такий військовий наказ, ми це зробимо. Наші військові і морально і технічно до цього готові", - додав Синєгубов.
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НЕ надо говорить, что бы технически готовы потопить флагман ЧФ РФ Москва.
Надо внезапно бахнуть, утопить и сказать "шо так и було".