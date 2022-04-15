Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині. 7 людей загинули, 27 поранені (оновлено)

Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси поблизу смт Борової у Харківській області, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Точна кількість загиблих та постраждалих, обставини та маршрути автобусів встановлюються. За попередніми даними наразі, до десяти людей загинули внаслідок обстрілу, ще до 30 – поранені", - сказав Чубенко.

За його словами, слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за цим фактом. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

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Пізніше в Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок обстрілу 7 людей загинули, 27 дістали поранення.