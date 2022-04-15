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обстріл (27110) Харківщина (6053) евакуація (2247)

Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси на Харківщині. 7 людей загинули, 27 поранені (оновлено)

евакуація

Російські військові обстріляли евакуаційні автобуси поблизу смт Борової у Харківській області, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Точна кількість загиблих та постраждалих, обставини та маршрути автобусів встановлюються. За попередніми даними наразі, до десяти людей загинули внаслідок обстрілу, ще до 30 – поранені", - сказав Чубенко.

За його словами, слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали досудове розслідування за цим фактом. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

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ОНОВЛЕНО.

Пізніше в Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок обстрілу 7 людей загинули, 27 дістали поранення.

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Кацапы умеют воевать только с гражданскими. Все ихнее спецназы ХРЮ ползают на коленях в слезах и соплях, когда вместо гражданских натыкаются на ВСУ или ТрО.
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15.04.2022 13:07 Відповісти
Так діє ***** і його *******
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15.04.2022 13:19 Відповісти
Немає слів.
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15.04.2022 13:24 Відповісти
это звиздец - полный....
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15.04.2022 13:27 Відповісти
ми звикаємо до звірств московитів, але потрібно це все протоколірувати - хай прокурви не ховаються, а працюють. Тільки щоп правильно, а то вони такі прохвесіанали, шо суд ще не прийме їхню писанину
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15.04.2022 14:11 Відповісти
*****(
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15.04.2022 16:20 Відповісти
Співчуття рідним. Загиблим спочивати з миром. Які тварюки ці кацапи. Нема слів.
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16.04.2022 01:19 Відповісти
 
 