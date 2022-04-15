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Росія заявила, що поставки зброї Україні можуть призвести до "непередбачуваних наслідків", - The Washington Post

сша,зброя

Російська Федерація цього тижня направила США офіційну ноту протесту. У ній ідеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів, до якого входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.

Крім того, США сприяли постачанню в Україну систем ППО великої дальності, включно з пусковими установками С-300 зі Словаччини.

"Те, що росіяни говорять нам в приватному порядку, - це те саме, що ми говорили світу публічно - що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", - заявив високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності.

Держдепартамент відмовився коментувати зміст дипломатичної ноти або будь-яку відповідь США.

Також читайте: Зеленський обговорив на селекторній нараді постачання озброєння та боєприпасів до України і темпи власного виробництва, - ОП

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Топ коментарі
+136
Утріться - вже давно "непередбачувані наслідки" Кацапи розуміють тільки силу - Фінляндія тому доказ !
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15.04.2022 13:16
+93
Спасибо США
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15.04.2022 13:17
+90
Вбийтесь Аб стенку, уроди кацапські
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15.04.2022 13:17
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кацапи, то ви "сілу руссково оружия" можете показати лише на неозброєних? Які ж ви всесвітні виродки. Чума на всіх кацапів!
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15.04.2022 15:49 Відповісти
"...поставки зброї Україні можуть призвест до"непередбачуваних наслідків". Страшно русні стало, почало доходити навіть до них-- якшо Україна буде забезпечена ******** зброєю, то наслідки будуть якраз таки передбачувані та прогнозовані...
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15.04.2022 15:49 Відповісти
Нужно называть вещи своими именами и это приведет к поражению разгромному России!
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15.04.2022 15:51 Відповісти
Російська Федерація цього тижня направила США офіційну ноту протесту. У ній ідеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".-
+ПЕРЕМОГИ над кацапом -ворогом людства!!! Всі ж у світі погані бо не дають знищити українців...?
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16.04.2022 06:14 Відповісти
Пошлите не Х.. это плешивое мурло и продолжайте перемалывать рашистскую гадину.
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15.04.2022 15:51 Відповісти
Чому ж непередбачуваних? Ви цілком передбачувано отримаєте ще більше люлєй. Це добре.
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15.04.2022 16:01 Відповісти
Або непередбачувані наслідки або ми знищемо всіх Українців. Вибір у Українців не дуже великий.
Так краще нехай будуть непередбачувані наслідки це в будь якому випадку краще за смерть
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15.04.2022 16:05 Відповісти
Все передбачувано, - за короблем, не зупиняючись.
Посівна, часу обмаль.

Слава Нації. піZда фашистській *********.
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15.04.2022 16:06 Відповісти
Ліквідація залишків ординської імперії- це для них дійсно непередбачувальний наслідок. Для них 20 000 москалів, які здохли в Україні, дві з лишнім тисяч панцерів, кілька кораблів, триста літальних апаратів , що були знищені українським народом то теж- непередбачувальні наслідки. На не звикать. Стоять, їбашить!
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15.04.2022 16:11 Відповісти
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15.04.2022 16:12 Відповісти
З гелікоптерами паганенько!
Просто розчарування...
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15.04.2022 17:49 Відповісти
Мало дают, около 5% от номинала, разве это цена ? Хотя бы брали за пол-цены, их бы сюда нагнали тьму.
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15.04.2022 18:42 Відповісти
5% і життя в вільному світі краще за смерть або життя в підсанкційному мордорі.
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16.04.2022 02:36 Відповісти
👍
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15.04.2022 21:48 Відповісти
Ну да...для мордора.
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15.04.2022 16:14 Відповісти
Що може бути "непердбачуваними наслідками"? Повний пінцет рашки? Так це вже й до гадалки не треба. Все тут передбачено, навпаки. Для того й робиться.
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15.04.2022 16:22 Відповісти
Конечно, цель уничтожить все мужское население а женщин насиловать.
Дайте оружие !!!
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15.04.2022 16:26 Відповісти
Усі наслідки передбачають палання москальського пердака у супроводі несамовитого скавучання з усіх шпарин північно-східної вигрібної ями.
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15.04.2022 16:33 Відповісти
Последствия вполне предсказуемые. Ещё пару крейсеров утонет.
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15.04.2022 16:46 Відповісти
На Чорному морі це був єдиний....і останній.
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15.04.2022 17:09 Відповісти
Навпаки, наслідки всіма передбачувани - це знищення кацапів та їхньої недоімперії, яка вирішила знищити Україну, а потім всю західну цивілізацію.
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15.04.2022 16:52 Відповісти
В анус путлеру та його прибічникам. Хай ху...ло біситься хоть до нестями. Може скоріше здохне тварюка.
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15.04.2022 17:08 Відповісти
самі себе пужайте коні недоразвиті.....
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15.04.2022 17:13 Відповісти
всі підете в ваш кацапський срай - no questions about that.
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15.04.2022 17:15 Відповісти
рассея, рашка-говняшка то есть, она же паРаша может идти на@уй
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15.04.2022 17:41 Відповісти
Чому непередбачуваних?
Все можна передбачити і спрогнозувати: ви, паскуди смердючі, так і будете терроризувати мирне населення, а ЗСУ, з новим озброєнням, лупитимуть вас на суші, на морі і в небі!
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15.04.2022 17:52 Відповісти
Треба вже не поставлять а зразу гатить помордору ...
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15.04.2022 18:05 Відповісти
Класс. Нервничают - значит все правильно
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15.04.2022 18:06 Відповісти
Да любые действия любого государства вызывает у кацапа непрогнозируемие действия, ибо они непрогнизируемие, тобишь - неадекватные.
Кретины с одной дополнительной хромосомой
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15.04.2022 18:13 Відповісти
Наслідки додаткових поставок зброї зі США та інших країн до України цілком передбачувані: ЩЕ БІЛЬШЕ ЗАДВУХСОТЕНИХ ВИРОДКІВ з параші, та ще більше обгорілих залізяк - шо колись були танками, бмп та бтр-ами. А ще із наслідків - швидше знищення ********** та менші втрати та руйнування в Україні. Ця війна буде доти - доки ОСТАННЯ кацападлівська гидота не здохне на нашій священній землі, і доки парашостанська недоімперія остаточно не сконає - розпавшись на безліч шматочних улусів-квазідержав! І так воно й буде!!
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15.04.2022 18:33 Відповісти
Які наслідки?

Інтервенцію почнуть? Чи обстріли іскандерами, калібрами та кинджалами школи, лікарні та театри? Чи може почнуть вбивати мирних жителів в потилицю, а також мародерити жіночі ношені труси?
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15.04.2022 18:41 Відповісти
Саша Сотник говорив про біологічну зброю. Чуму можуть підкинути.
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16.04.2022 08:32 Відповісти
США знает куда послать ихний корабль. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.04.2022 18:43 Відповісти
Все передбачувано! Кацапи вигребуть по повній!!!!
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15.04.2022 19:00 Відповісти
Чому "можуть"?!
Вони вже приводять до "непередбачуванних" кремлем "наслідків"!
Бр українці писдять орків цією зброею так, шо вони й передбачити не можуть...
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15.04.2022 19:29 Відповісти
ну и что они могут?ядерный удар по сша нанести?так и от них даже пыли не останется тогда,ублюдки!
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15.04.2022 19:37 Відповісти
Ви мали на увазі спробувати нанести удар... хоча навряд за шизонутого ***** верхівка рашиzzдов погодиться вбити своїх дітей.
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15.04.2022 19:44 Відповісти
Ой... не смішіть Українські Байрактари...🤣🤣🤣
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15.04.2022 19:42 Відповісти
последствия очень предсказуемы: руZZкие ублюдки будут дохнуть и гореть
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15.04.2022 20:02 Відповісти
Ці всі "наслідки" - тільки від кацапів!
І "наслідки", нажаль, настають бистріше, чим союзники нам стигають постачати зброю!
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15.04.2022 20:17 Відповісти
Чого це наслідки не передбачувані, досить таки передбачувані, в Україні збільшиться кількість дохлої русні.
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15.04.2022 20:23 Відповісти
Звісно непередбачувальні…, вони точно не передбачували поразки у війні
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15.04.2022 20:30 Відповісти
Посылаю я их ***** с этой просьбой несуразной (А. Лаэртский)
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15.04.2022 21:24 Відповісти
Для параши уже много непредвиденного. В том числе то что они мало чего захватили. Теперь для них непредвиденным будет то что их выбросят из Украины.
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15.04.2022 21:31 Відповісти
Они правы ..Могут непредсказуемо получить3.14ы где не ожидали. Как, например "Москва"...
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15.04.2022 23:10 Відповісти
Наслідки вторгнення в Україну для росії будуть непередбачуваними.
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15.04.2022 23:13 Відповісти
Що це значиь ..до "непередбачуваних наслідків"? і чому це лише можуть? Не можуть а беззаперечно призведуть і до повністю передбачуваних ..до поразки та знищення московії!
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16.04.2022 00:20 Відповісти
Никак не угомоняться питоры гнойные. Русня,ипало завалите и сосите писос своего золюпенфюрера!
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16.04.2022 06:32 Відповісти
От був би прикол , якби американці відповіли їм : росіський караблік , іди на пісю ... Хоч кацапи й довполобі , але всеж-таки ,якийсь шанс бути з цивілізованими людьми , та вести діалог з ними у них був . Але тепер фсьо . на парашу , їх місце там ...
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16.04.2022 07:16 Відповісти
У рашкі два шляхи: - за Адольфом, або за "МОСКВА"!!! СЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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16.04.2022 07:26 Відповісти
Слава ВСУ！Слава ВСУ！ Слава ВСУ！
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16.04.2022 07:42 Відповісти
Шойгу, теж направте ноту протесту, бо він постачає теж зброю украінській арміі!
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16.04.2022 08:48 Відповісти
Поки призупинено дію Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, Україні потрібно з США укласти договір на про передачу Україні технологій виготовлення ракет середньої дальності (1000-5500 км). Відповідно в Україні організувати "великогабаритне складання" ракет середньої дальності. Просто приєднувати бойову головку до ******* частини і підписати "Виготовлено в Україні по ліцензії США для РАШИСТІВ".
Застосовувати у відповідь по території паРаші.
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16.04.2022 09:17 Відповісти
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