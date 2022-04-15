Росія заявила, що поставки зброї Україні можуть призвести до "непередбачуваних наслідків", - The Washington Post
Російська Федерація цього тижня направила США офіційну ноту протесту. У ній ідеться про те, що поставки зброї України можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
Повідомляється, що ноту протесту подали після того, як президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів, до якого входить далекобійна артилерія, дрони, мобільні зенітні і протитанкові засоби.
Крім того, США сприяли постачанню в Україну систем ППО великої дальності, включно з пусковими установками С-300 зі Словаччини.
"Те, що росіяни говорять нам в приватному порядку, - це те саме, що ми говорили світу публічно - що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", - заявив високопоставлений чиновник Білого дому на умовах анонімності.
Держдепартамент відмовився коментувати зміст дипломатичної ноти або будь-яку відповідь США.
Будь ласка, зачекайте...
+ПЕРЕМОГИ над кацапом -ворогом людства!!! Всі ж у світі погані бо не дають знищити українців...?
Так краще нехай будуть непередбачувані наслідки це в будь якому випадку краще за смерть
Посівна, часу обмаль.
Слава Нації. піZда фашистській *********.
Просто розчарування...
Дайте оружие !!!
Все можна передбачити і спрогнозувати: ви, паскуди смердючі, так і будете терроризувати мирне населення, а ЗСУ, з новим озброєнням, лупитимуть вас на суші, на морі і в небі!
Кретины с одной дополнительной хромосомой
Інтервенцію почнуть? Чи обстріли іскандерами, калібрами та кинджалами школи, лікарні та театри? Чи може почнуть вбивати мирних жителів в потилицю, а також мародерити жіночі ношені труси?
Вони вже приводять до "непередбачуванних" кремлем "наслідків"!
Бр українці писдять орків цією зброею так, шо вони й передбачити не можуть...
І "наслідки", нажаль, настають бистріше, чим союзники нам стигають постачати зброю!
Застосовувати у відповідь по території паРаші.