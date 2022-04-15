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Новини Санкції проти Росії
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ембарго (304) деревина (49)

Ембарго на деревину з РФ завдасть Росії збитків на 6 мільярдів доларів щороку

дерево

Через санкції Євросоюзу РФ втратила можливість постачати лісопродукцію на близько 6 млрд доларів на рік, а переорієнтація на Китай не покриє втрати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда

Під санкції Євросоюзу з огляду на дані 2021 року, за розрахунками "Рослісінфоргу", потрапило експортного товару на 6 млрд доларів. В агентстві WhatWood втрати оцінюють у щонайменше 3,8 млрд дол.

На країни світу, які запроваджували будь-які санкції проти РФ за вторгнення в Україну, припадало 45,8% всього експорту лісопродукції, з яких 75% – на ЄС. Торік лісопродукції було проекспортовано на 17,5 млрд доларів, що на майже 40% більше, ніж у 2020 році. Ще 9% постачалося на ринок США, який поки не запровадив ембарго на російське дерево.

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Під заборону ЄС на імпорт лісопродукції з РФ потрапили деревина та вироби з неї, деревне вугілля, деревна маса, крафт-папір та деякі види крафт-картону, а також меблі та її частини.

Крім цього, ЄС заборонив постачати в Росію фанеру, папір та картон, а також меламінові та фенольні смоли, поліуретани. Останні використовуються для виробництва сполучник для деревинно-плитного сегменту та клеєної деревної продукції.

А найважливіший ринок збуту російської продукції лісопереробки – Китай – також може згодом опинитися під впливом обмежувальних заходів, оскільки реалізація продукції, виготовленої з російських пиломатеріалів, у країни ЄС та США може бути припинена.

Оперативно і в повному обсязі перенаправити весь обсяг лісової продукції, що потрапила під заборону, на китайський ринок російським експортерам навряд чи вдасться. По-перше – через пандемію Китай запровадив суворий карантин, а сектор нерухомості має дуже слабкий попит на будівельні матеріали. По-друге – реалізувати до Китаю нішеву продукцію з вузького сегменту, яка відправлялася до країн ЄС, Британії, США, Австралії, за конкурентними цінами без дисконту та в повному обсязі точно не вдасться.
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Топ коментарі
+6
Це копійки,у порівнянні з тим,скільки прибутку їм приносе торгівля нафтою та газом.
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15.04.2022 14:11
+3
та херня. Теперь евромебельщики будут китайский кедр покупать. Если есть белорусские устрицы, то почему бы не быть китайскому кедру...
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15.04.2022 14:16
+2
На гробы будут использовать!
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15.04.2022 14:08
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На гробы будут использовать!
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15.04.2022 14:08 Відповісти
деревянный гроб это роскошь. пакет или мобильный крематорий
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15.04.2022 15:27 Відповісти
Ьа продасть в Китай за третину ціни
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15.04.2022 14:09 Відповісти
Китай сам безкоштовно напиляє лісу скільки захоче на далекому Сході.
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15.04.2022 17:04 Відповісти
Та ні, москалі самі майже за бескоштовно все зроблять
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15.04.2022 17:29 Відповісти
Це копійки,у порівнянні з тим,скільки прибутку їм приносе торгівля нафтою та газом.
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15.04.2022 14:11 Відповісти
та херня. Теперь евромебельщики будут китайский кедр покупать. Если есть белорусские устрицы, то почему бы не быть китайскому кедру...
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15.04.2022 14:16 Відповісти
ви вважаєте, що китайці будуть ділитися своїм прибутком за понівечення свого Сибіру з кацапами?
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15.04.2022 15:13 Відповісти
Евросоюз , закінчуйте сплачувати загаз рашке !!!
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15.04.2022 14:21 Відповісти
Зато на сколько гробов для, сдохшых орков хватит, и без доплаты, которую теперь ФСБ клянчит
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15.04.2022 15:22 Відповісти
китайцы купят. Правда за полцены. Так что три миллиарда убытков это точно
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15.04.2022 15:26 Відповісти
Ну тепер деревини вистачить мордорівцям свої бараки підлатать. Зашикують
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15.04.2022 17:08 Відповісти
 
 