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архітектура (86) Ізраїль (1609) історія (1069) росія (63614)

Ізраїль через війну в Україні зупинив передачу РФ комплексу поруч із храмом Гробу Господнього

олександрівське,подвір'я

Росія вела перемовини з Ізраїлем про передачу Олександрівського подвір'я в Єрусалимі протягом п’яти років. Процес був уже на фінальній стадії, але ізраїльська сторона зупинила його через агресію Росії проти України.

Про це повідомив голова російського Імператорського православного палестинського товариства (ІППТ) Сергій Степашин, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Зараз боремося за повернення Олександрівського подвір'я, і ​​це дуже складно: майже вирішили, п'ять років працювали, знайшли всі історичні документи, але трапилася ситуація з Україною", - сказав він.

Олександрівське подвір'я знаходиться в безпосередній близькості від храму Гробу Господнього, до Голгофи від нього не більше 70 метрів. Подвір'я є археологічним і архітектурним комплексом. Земля, на якому воно розрташовано, була придбана в 1859 Олександром III. Комплекс був побудований Імператорським православним палестинським суспільством у 1896 році.

Конфлікт навколо права власності розпочався після революції 1917 року та еміграції більшості членів ІППТ. На сьогодні в Німеччині та Росії існують дві різні організації з однаковою назвою – Імператорське православне палестинське товариство, які сперечаються за право власності на обійстя. У суперечці бере участь і третя сторона – Палестинське товариство РПЦЗ.

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Топ коментарі
+12
Гробов пусть им побольше передадут
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15.04.2022 14:12
+9
Ну пиз@ец. Вначале дайте в аренду землю, а потом скажут, что это была исконно руснявая земля, где ущемляют русскоязычных мальчиков
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15.04.2022 14:21
+8
ого!!! навіть не вірю в таку "поблажливість" ізраільтян до русні!
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15.04.2022 14:12
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ого!!! навіть не вірю в таку "поблажливість" ізраільтян до русні!
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15.04.2022 14:12 Відповісти
Гробов пусть им побольше передадут
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15.04.2022 14:12 Відповісти
ну хоч так...))) хоч чимось )))
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15.04.2022 14:13 Відповісти
ну хоч так...))) хоч нічого )))\почти (с)...)\
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15.04.2022 15:59 Відповісти
а передачу їм безпілотників, і не запровадження санкцій і не закриття неба?! ізГаіль...
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15.04.2022 14:13 Відповісти
не закриття неба? ты ничего не перепутал? в Израиле небо закрите
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15.04.2022 21:36 Відповісти
Євреї-не паплюжте св'яту землю...
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15.04.2022 14:14 Відповісти
лучше бы они Украинскую землю не паплюжили своим руководством
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15.04.2022 21:37 Відповісти
Ну коли уже Євреї не хочуть бачити руzький мир у себе... то може і наша Влада перестане про мирні договори і "просто перестать стрелять"
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15.04.2022 14:15 Відповісти
а вы предпочитаете вместо договора - войну до последнего украинца?
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15.04.2022 14:36 Відповісти
До останнього й@баного кацапа на українській землі. І ще щоб таких як ти з цивілізованих країн Європи вигнали в родную говєнь, псіна кацапська тупорила. Щоб ви кацапи всі виздихали.
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15.04.2022 15:20 Відповісти
что это ты не украинец за нас переживаешь...?
иди вслед руцкому кораблю...!
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15.04.2022 16:00 Відповісти
а если будет война до последнего кацапа - и ты останешься один - как ты хочешь что бы тебя усыпили - из ружья или из танка, что-бы "не больно"
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15.04.2022 21:40 Відповісти
Йух кацапсинам по всьому рилу, а не подвір'я!
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15.04.2022 14:15 Відповісти
На сьогодні в Німеччині та Росії існують дві різні організації з однаковою назвою - Імператорське православне палестинське товариство, які сперечаються за право власності на обійстя. У суперечці бере участь і третя сторона - Палестинське товариство РПЦЗ.Джерело:

Отдайте Украине , как репарацию
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15.04.2022 14:18 Відповісти
Православные сатанисты …
И вообще , религия это опиум для народа !
А как «святые отцы» попу рвут за «всё земное и тленное» …
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15.04.2022 14:26 Відповісти
"И вообще , религия это опиум для народа !".... яка свята фраза! Якщо це справді Ленінська, то це був геніальний вислів і зараз дуже актуальний... бо це не про Бога, а про попів.
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15.04.2022 15:02 Відповісти
Ну пиз@ец. Вначале дайте в аренду землю, а потом скажут, что это была исконно руснявая земля, где ущемляют русскоязычных мальчиков
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15.04.2022 14:21 Відповісти
"трапилася ситуація з Україною"

вось вони йшли, йшли і тут трапилась ситуація...

лицемірні хробаки
ім за вбивство українців талони на посилене харчування мали надати?
чи почесну грамоту за підтримання миру?

тварюки, просто тварюки вони, з їхніми акуратними формулюваннями
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15.04.2022 14:22 Відповісти
Аху@ть...
" Але трапилася ситуація з Україною"...
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15.04.2022 14:24 Відповісти
але трапилася ситуація з Україною

Трапилася?! Мразота кацапська формулює так, наче то дощ пообіді пішов, "само" трапилося.
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15.04.2022 14:25 Відповісти
Товарисчи евреи, вы хоть гроб Господень не продавайте. Потерпите до нашей победы.
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15.04.2022 14:35 Відповісти
новость как раз о том что не собираются ничего продавать. читать научись.
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15.04.2022 14:37 Відповісти
Раз об этом новость прошла, значит москали уже сделали предоплату.
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15.04.2022 14:40 Відповісти
там євреї чи хто?
як можна параші шось віддавати,
від мордора треба стінами відгороджуватися
від параші можна чекати тільки проблеми
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15.04.2022 14:37 Відповісти
мда, вот в 14м году - все норм было, за пять лет договорились, "исторические документы" и все такое. а тут - вдруг - случилось ... интересно, "исторические документы" на Москву тоже где-то валяются? если оно теперь так работает.
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15.04.2022 14:39 Відповісти
Ненависть сегодняшних правых властей Израиля к Христу - неописуемая.
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15.04.2022 14:48 Відповісти
Некрофіли не поділили якусь середньовічну херню
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15.04.2022 14:57 Відповісти
Невже злякалися руського міра?
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15.04.2022 15:10 Відповісти
Вообще,ситуация с Украиной тут ни причем,дело запутанное и есть несколько организаций с документами на руках.Думаю,это дело будет в суде до второго пришествия.
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15.04.2022 16:07 Відповісти
 
 