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НАТО (6216) росія (63614) Фінляндія (1241) Швеція (915) Захарова (348)

Захарова погрожує Швеції та Фінляндії через ймовірність вступу в НАТО: Негативні наслідки очевидні

нато

Російська сторона стверджує, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків. Зокрема, до нестабільності на півночі Європи.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіщо нашим фінляндським і шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією - неясно. Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні", - заявила вона.

Захарова додала, що вибір - за владою Швеції і Фінляндії, але країни "повинні розуміти і наслідки такого кроку для двосторонніх відносин і в цілому європейської архітектури безпеки".

Також представниця МЗС Росії впевнена, що членство Швеції і Фінляндії в НАТО не зміцнюватиме міжнародний престиж країн, а навпаки вони нібито навіть стануть "натовською передовою" і "відмовляться від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони і зовнішній політиці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує Балтиці ядерною зброєю через розширення НАТО

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Топ коментарі
+63
Потому что скандинавы с ужасом в 21 веке увидели нынешние Мариуполь и Харьков и просто не хотят у себя повторения подобного. Вроде всё очевидно
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15.04.2022 14:39
+42
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15.04.2022 14:39
+39
Той факт, що «Москва», яка застаріла ще при створенні сорок з лишком років тому, вважалася гордістю Чорноморського флоту Росії і стала його флагманським кораблем, дуже барвисто описує стан як флоту, так і збройних сил загалом, та й країни, що застрягла в непробудному совку.
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15.04.2022 14:37
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Той факт, що «Москва», яка застаріла ще при створенні сорок з лишком років тому, вважалася гордістю Чорноморського флоту Росії і стала його флагманським кораблем, дуже барвисто описує стан як флоту, так і збройних сил загалом, та й країни, що застрягла в непробудному совку.
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15.04.2022 14:37 Відповісти
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15.04.2022 14:43 Відповісти
Усе що створював совок и рашка - є застарілим ще в момент ідеї
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15.04.2022 14:59 Відповісти
Лякати їжака голою смердючою дупою-ето одна із духовних лапотних скрєп...
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15.04.2022 14:38 Відповісти
Потому что скандинавы с ужасом в 21 веке увидели нынешние Мариуполь и Харьков и просто не хотят у себя повторения подобного. Вроде всё очевидно
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15.04.2022 14:39 Відповісти
Кацаби навіть коли в своєму лайні тонуть ніколи не визнають, що вони є самі лайном.
Подивіться як Свєтлаков охарактерезував сутність простого кацапа. З 45 секунди на цьому відео https://www.youtube.com/watch?v=92YzxKh5XCg https://www.youtube.com/watch?v=92YzxKh5XCg

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15.04.2022 14:47 Відповісти
А еще скандинавы с ужасом увидели, что сотворили с Бучей, Ирпенем, Бородянкой
и их мирными жителями...😰😠
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15.04.2022 19:01 Відповісти
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15.04.2022 14:39 Відповісти
давай ще раз!
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15.04.2022 14:53 Відповісти
ЗАЧЕМ у НАТО??!!! ДА ПОТОМУ КАК ПО СОСЕДТСТВУ ЖИВЕТ Е"@АНУТЫЙ СОСЕД- ПАРАША...
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15.04.2022 15:00 Відповісти
ПІСТА КАЦАПАМ!
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15.04.2022 14:40 Відповісти
Дура, она и в Африке - дура
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15.04.2022 14:40 Відповісти
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15.04.2022 14:40 Відповісти
Когда финны и шведы вступят в НАТО, наступит апокалипсис - Машка бросит пить. Как она будет выглядеть предсказать совершенно невозможно. Потому она таки права - последствия будут непредсказуемыми.
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15.04.2022 14:41 Відповісти
вона не покіне- тому що не зможе.. кожен день бачити лаврушу- як тут не забухаешь
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15.04.2022 16:01 Відповісти
Які негативні наслідки? Стекломоем закинешься?
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15.04.2022 14:41 Відповісти
Стекломоя не хватит, придётся ей антифриз и тормозуху вылакать.
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15.04.2022 15:49 Відповісти
захарова должна быть износилована бурятом или любым другим быдлокацапом из руской армии.
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15.04.2022 14:41 Відповісти
Думаю , что она специально нарывается, но никто не хочет
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15.04.2022 14:44 Відповісти
Такая ночью приснится - ведром не отмахаешься.
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15.04.2022 14:47 Відповісти
даже для бурята это слишком, он предпочтет здохнуть в Украине
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15.04.2022 14:44 Відповісти
Ха..Эта алкоголичка просто обречена на целомудрие.Такое страшилище даже в голодный год за хромовые сапоги никто не решиться трахнуть.
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15.04.2022 15:09 Відповісти
Негативные последствия для кого?
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15.04.2022 14:43 Відповісти
Єто же очевидно
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15.04.2022 15:12 Відповісти
"Значит, хорошие сапоги, надо брать" (с)
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15.04.2022 14:43 Відповісти
Тююю, а почему бы не объявить НАТО войну ? Всё **** ,некем воевать ,всю ватную орду в Украине УТИЛИЗИРОВАЛИ !
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15.04.2022 14:44 Відповісти
все що мордор вміє робити це погрожувати, брехати і понтуватись
нічого раціонального чи корисного

москалі розуміють тільки силу, тому й треба об'єднатися і дати цим москалям в пику, тільки тоді москаль буде тебе боятися а значить і поважати
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15.04.2022 14:44 Відповісти
карелия вернётся к финляндии )) земля франца-иосифа к австрии. шпицберген полностью станет шведским, без всяких парашных факторий. кольский? будем посмотреть, меж кем поделить. )))
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15.04.2022 14:44 Відповісти
а потом Калининград и Курилы вернуться на родину
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15.04.2022 14:47 Відповісти
А я думал, что Шпицберген - норвежский, со специальным международным режимом
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15.04.2022 15:09 Відповісти
И это сказала представитель совкостраны современной цивилизации
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15.04.2022 14:45 Відповісти
***
угрожает руцкая помойка...
лучше голову помой ка!
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15.04.2022 14:45 Відповісти
Где Мордор там и нестабильность.
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15.04.2022 14:45 Відповісти
Что очевидно, так это негативные последствия от самих угроз. Швеции и Финляндии рашисты во главе с их ипанутым фюрером не оставили выбора. Кацапы герои когда нападают на меньшие страны у которых нет надежных союзников
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15.04.2022 14:46 Відповісти
Надо твёрдо идти к развалу раши !!!
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15.04.2022 14:49 Відповісти
Дайте їй селєдкі та одеколон "красная москва"...
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15.04.2022 14:46 Відповісти
Алкоголичке Захаровой давно пора лечиться.
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15.04.2022 14:48 Відповісти
Эта **** инкурабельна.Только усыплять.
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15.04.2022 15:12 Відповісти
расию отделяет от Америки узкий Берингов пролив,почему бы пупкину не выяснять отношения с США напрямую,лицом к лицу?Тем более,что много руського быдла хочет вернуть Аляску
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15.04.2022 14:48 Відповісти
Це було б ще те видовище!
П'ять-шість років збирали б там "обмежений контингент", для повернення Аляски, а потім на колінах просили б у США надати гуманітарну допомогу, щоб той контингент з голоду не подох!
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15.04.2022 14:52 Відповісти
Захєрова - іді *****! Це я тобі від усіх шведів кажу!
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15.04.2022 14:49 Відповісти
Ви не розумієте головного: вона вже там, куди Ви її послали!
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15.04.2022 14:53 Відповісти
Нехай погрожують!
Якщо у фінів та шведів є клепка у голові, то вони зроблять правильний вибір: вступлять у НАТО!
Кацапи погрожували дуже багато разів різним країнам але жодного разу не ризикнули напасти на країну-учасника!
Бо вони нікчемні боягузи.
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15.04.2022 14:50 Відповісти
лавровська **********
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15.04.2022 14:51 Відповісти
Рыльником своим разве что напугает,войск то нету..
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15.04.2022 14:53 Відповісти
Пошліть ту курку в бік російської концерви, яку вони називали корабель і лякали світ.
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15.04.2022 14:54 Відповісти
Угу! Я мстю и мстя моя страшна! На хвіст солі насипеш!
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15.04.2022 14:54 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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15.04.2022 14:56 Відповісти
Значит хорошие сапоги, надо брать
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15.04.2022 14:57 Відповісти
"Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні"...
Ага - РоZZiя!
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15.04.2022 14:57 Відповісти
народ, але ж в разі нашої перемоги і повернення під контроль української влади окупованих територій над цим касапами і над машкою зокрема весь світ натурально сміятиметься!
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15.04.2022 14:57 Відповісти
как рится: за что боролись, на то и напоролись!)
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15.04.2022 15:00 Відповісти
Никто не сделал для укрепления НАТО больше, чем ***** и расея.
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15.04.2022 15:03 Відповісти
Ну во что, ЧТО кацапня может сделать Финляндии и Швеции, если те станут НАТО?
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15.04.2022 15:02 Відповісти
Спич Захаровой напомнил мне сцену из советского фильма "Служебный роман", когда ведьма-начальница негативно оценила сапоги секретарши, которые та размышляла - приобретать или нет. После негативной оценки "мымры" секретарша, оставшись наедине, сказала :
"Значит, хорошие сапоги - надо брать".

Думаю, финны и шведы поступят, как та секретарша.
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15.04.2022 15:02 Відповісти
Там где рашка, там везде нестабильность. В первую очередь - в ней самой.
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15.04.2022 15:04 Відповісти
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15.04.2022 15:04 Відповісти
дебилы тупые
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15.04.2022 15:06 Відповісти
С этих угроз хохочет весь мир,даже Си Цзиньпин надрывает живот от смеха.Такой лошары,как пупкин,давно не было
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15.04.2022 15:11 Відповісти
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15.04.2022 15:13 Відповісти
Откровенно говоря до 2014 у нас армии не было(от слова вообще). Могли круглое носить,квадратное катать. Ну и дачи хенералам строить.
За 5 лет, силами добровольцев, волонтёров и власти мы построили армию.
Потом, опять же, силами не пофигистов постарались за 3 года не просрать то что построили до этого.
И сейчас, откровенно говоря, не при самом мощном главнокомандующем даём московитам пи%ды.
Ну и куда им лезть к финам и Швеции?
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15.04.2022 15:21 Відповісти
Вот что я скажу. Путину срочно надо выводить войска из украины на границу с Финляндией. Потому что Финляндия в июне вступит в нато и, при поддержке войск нато вернет себе карелию. Это инсайдерская информация.
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15.04.2022 15:22 Відповісти
Вот по этому нужно и вступать в НАТО..
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15.04.2022 15:22 Відповісти
Ото як захєрова калінку-малінку спляше - ото загроза буде.
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15.04.2022 15:22 Відповісти
Раньше эта млядь грозила им "военно-техническим ответом". Тоже самое оно выс*ало накануне агрессии против Украины.
Теперь для "военно-технического" ответа, оно просто говорит, что страны потеряют свой престиж.
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15.04.2022 15:23 Відповісти
Що за дурне запитання навіщо це фінам та шведам?
Бо ви кацапи - кончені.
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15.04.2022 15:27 Відповісти
Мария Заглотова уже по дороге за русским военным кораблём
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15.04.2022 15:30 Відповісти
Кто в мире серьёзно воспринимает эту кацапскую лахудру ?
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15.04.2022 16:06 Відповісти
А Карелия не хочет вернуться в родную гавань времён 39-го года?
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15.04.2022 16:35 Відповісти
Чим може загрожувати машка, окрім того, що вип'є усю їхню водку?
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15.04.2022 16:36 Відповісти
Чем ты можешь угрожать, ************ немытая? Только триппером!
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15.04.2022 16:41 Відповісти
Я точно знаю что последствия только +!!!!
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15.04.2022 16:52 Відповісти
У машки критичний рік настав на все ее убоге життя
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15.04.2022 17:05 Відповісти
пшла она ***** это ********** проблядь со своими угрозами!никто их не боится!рашке ***** наступает!
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15.04.2022 18:48 Відповісти
О текущем моменте. Президент Финляндии недавно запрашивал у США гарантии безопасности на время от подачи заявления до официального вступления в НАТО (приблизительно, на несколько месяцев). Но, США категорически отказали в таких гарантиях и сказали что - договаривайтесь об этом с каждым членом НАТО по отдельности и в индивидуальном порядке. А Шведы, в свою очередь, провели переговоры с Великобританией и попросили их усилить свое присутствие в регионе балтийского моря. Договорились, что английские корабли некоторое время будут постоянно находится в портах северных стран. В ответ на это, кацапы вытащили противокорабельные ракеты (Бастион 300) и начали возить их перед телекамерами по дороге, мимо дорожного знака "На Хельсинки". Так что, в ближайшие несколько месяцев кацапы будут везде рвать на себе волосы, угрожать "карами небесными" и ядерной войной.
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15.04.2022 18:53 Відповісти
 
 