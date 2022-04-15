Захарова погрожує Швеції та Фінляндії через ймовірність вступу в НАТО: Негативні наслідки очевидні
Російська сторона стверджує, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків. Зокрема, до нестабільності на півночі Європи.
Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Навіщо нашим фінляндським і шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією - неясно. Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні", - заявила вона.
Захарова додала, що вибір - за владою Швеції і Фінляндії, але країни "повинні розуміти і наслідки такого кроку для двосторонніх відносин і в цілому європейської архітектури безпеки".
Також представниця МЗС Росії впевнена, що членство Швеції і Фінляндії в НАТО не зміцнюватиме міжнародний престиж країн, а навпаки вони нібито навіть стануть "натовською передовою" і "відмовляться від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони і зовнішній політиці".
Будь ласка, зачекайте...
Подивіться як Свєтлаков охарактерезував сутність простого кацапа. З 45 секунди на цьому відео https://www.youtube.com/watch?v=92YzxKh5XCg https://www.youtube.com/watch?v=92YzxKh5XCg
и их мирными жителями...😰😠
нічого раціонального чи корисного
москалі розуміють тільки силу, тому й треба об'єднатися і дати цим москалям в пику, тільки тоді москаль буде тебе боятися а значить і поважати
угрожает руцкая помойка...
лучше голову помой ка!
П'ять-шість років збирали б там "обмежений контингент", для повернення Аляски, а потім на колінах просили б у США надати гуманітарну допомогу, щоб той контингент з голоду не подох!
Якщо у фінів та шведів є клепка у голові, то вони зроблять правильний вибір: вступлять у НАТО!
Кацапи погрожували дуже багато разів різним країнам але жодного разу не ризикнули напасти на країну-учасника!
Бо вони нікчемні боягузи.
Ага - РоZZiя!
"Значит, хорошие сапоги - надо брать".
Думаю, финны и шведы поступят, как та секретарша.
За 5 лет, силами добровольцев, волонтёров и власти мы построили армию.
Потом, опять же, силами не пофигистов постарались за 3 года не просрать то что построили до этого.
И сейчас, откровенно говоря, не при самом мощном главнокомандующем даём московитам пи%ды.
Ну и куда им лезть к финам и Швеции?
Теперь для "военно-технического" ответа, оно просто говорит, что страны потеряют свой престиж.
Бо ви кацапи - кончені.