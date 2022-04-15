З метою завершення процесу дерусифікації у Києві перейменували три залізничні станції та бібліотеку
У Києві перейменували три залізничні станції та одну бібліотеку, які носили назви, пов'язані з країною-агресором, з метою завершення процесу дерусифікації у столиці.
Як повідомляє пресслужба Київради, такі рішення ухвалено на пленарному засіданні у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, рішення щодо перейменувань зрозумілі та єдино правильні, оскільки російська "світова" культура є частиною російської "пекельної" пропаганди. Відтак вона є так само зброєю, яку використовують проти українців.
"Депутатський корпус Київської міської ради тримає спільну позицію та підтримує кожне подібне рішення. Сьогодні ми підтримали рішення про перейменування залізничних станцій та бібліотеки, на наступних пленарних засіданнях також розглянемо перейменування вулиць, провулків та станцій київського метрополітену, які досі нас тримають у радянському та російському світі. Ми поступово завершуємо процес дерусифікації у столиці. Настав час завершення культурологічної окупації", – зазначив Бондаренко.
Зокрема, в Оболонському районі бібліотеку ім. Саші Чекаліна для дітей Централізованої бібліотечної системи перейменовано на бібліотеку на Пріорці для дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва.
Також залізничну станцію Київ-Жовтневий перейменовано на станцію Грушки. Залізничну станцію Київ-Московський - на станцію Київ-Деміївський. Залізничну станцію Київ-Петрівка - на станцію Почайна.
Будь ласка, зачекайте...
Південно-Західна залізниця названа так бо в ЦАРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ Київ був на ПІВДЕННОМУ-ЗАХОДІ. За 30 з гаком років не спромоглися змінити назву. А тепер Росія може вимагати повернення у їй власність цю залізницю. Або й навіть Києва,розташованого на південному заході Російської імперії.
І звертатися до керівництва УЗ в цьому питанні марна справа. як і вести облік відстані від Києва до станцій на лінії Зернове(Хутір Михайлівський) -Чоп. На пероні головного Двірця в Києві чомусь стовп з позначкою кілометражу веде відлік від МАСКВИ.
В УЗ говорять що зміна відліку відстані від Києва порушує домовленість союзу залізниць СНД
Тобто признають верховенство вказівок РЖД і МАСКВИ над законами України.
А чому УЗ повинна отримувати номерацію одиниць РС з МАСКВИ?
Це що ми таки справді неіснуюча держава?
А чому написи на вантажних вагонах виконані не державною українською чи міжднародною англійською а російською мовою?
Це що закон про мову в державній установі УЗ не закон?. Чи Росія ближче вихідцям з ПЗз ніж Україна
Скольких мы загубили с тобой,
Упиваясь былыми победами,
Затевая бессмысленный бой.
Сколько счастья чужого порушили,
Сколько судеб развеяли в пыль -
Мародеры, домушники ушлые,
Созидатели свежих могил.
Это племя убийц и насильников,
Исполнителей пафосных нот
Ни платочек потрепанный синенький,
Ни пернатый Бернес не спасет.
Ни побед, ни парадов, ни знамени
Возле статуй божку-калашу ...
Поражения и покаяния !!!!
Больше я ничего не прошу.
Татьяна Вольтская (опозиционерка)