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Київ (19130) перейменування (582)

З метою завершення процесу дерусифікації у Києві перейменували три залізничні станції та бібліотеку

кгга,кмда

У Києві перейменували три залізничні станції та одну бібліотеку, які носили назви, пов'язані з країною-агресором, з метою завершення процесу дерусифікації у столиці.

Як повідомляє пресслужба Київради, такі рішення ухвалено на пленарному засіданні у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, рішення щодо перейменувань зрозумілі та єдино правильні, оскільки російська "світова" культура є частиною російської "пекельної" пропаганди. Відтак вона є так само зброєю, яку використовують проти українців.

"Депутатський корпус Київської міської ради тримає спільну позицію та підтримує кожне подібне рішення. Сьогодні ми підтримали рішення про перейменування залізничних станцій та бібліотеки, на наступних пленарних засіданнях також розглянемо перейменування вулиць, провулків та станцій київського метрополітену, які досі нас тримають у радянському та російському світі. Ми поступово завершуємо процес дерусифікації у столиці. Настав час завершення культурологічної окупації", – зазначив Бондаренко.

Зокрема, в Оболонському районі бібліотеку ім. Саші Чекаліна для дітей Централізованої бібліотечної системи перейменовано на бібліотеку на Пріорці для дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва.

Також залізничну станцію Київ-Жовтневий перейменовано на станцію Грушки. Залізничну станцію Київ-Московський - на станцію Київ-Деміївський. Залізничну станцію Київ-Петрівка - на станцію Почайна.

Також дивіться: Київ перейменував сквер дружби Києва і Москви на честь Героїв Маріуполя. ВIДЕО

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Топ коментарі
+12
Треба це робити не тільки в Київі , а і на всій території України . І для цього потрібно або закон , або указ
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15.04.2022 15:26
+9
А тепер цікаві дані про УЗ.
Південно-Західна залізниця названа так бо в ЦАРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ Київ був на ПІВДЕННОМУ-ЗАХОДІ. За 30 з гаком років не спромоглися змінити назву. А тепер Росія може вимагати повернення у їй власність цю залізницю. Або й навіть Києва,розташованого на південному заході Російської імперії.
І звертатися до керівництва УЗ в цьому питанні марна справа. як і вести облік відстані від Києва до станцій на лінії Зернове(Хутір Михайлівський) -Чоп. На пероні головного Двірця в Києві чомусь стовп з позначкою кілометражу веде відлік від МАСКВИ.
В УЗ говорять що зміна відліку відстані від Києва порушує домовленість союзу залізниць СНД
Тобто признають верховенство вказівок РЖД і МАСКВИ над законами України.
А чому УЗ повинна отримувати номерацію одиниць РС з МАСКВИ?
Це що ми таки справді неіснуюча держава?
А чому написи на вантажних вагонах виконані не державною українською чи міжднародною англійською а російською мовою?
Це що закон про мову в державній установі УЗ не закон?. Чи Росія ближче вихідцям з ПЗз ніж Україна
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15.04.2022 15:54
+7
А пам'ятник ватутіну? Ще не на часі? Сьогодні,до речі,дата,коли воно здохло.
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15.04.2022 15:30
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Треба це робити не тільки в Київі , а і на всій території України . І для цього потрібно або закон , або указ
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15.04.2022 15:26 Відповісти
А тепер цікаві дані про УЗ.
Південно-Західна залізниця названа так бо в ЦАРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ Київ був на ПІВДЕННОМУ-ЗАХОДІ. За 30 з гаком років не спромоглися змінити назву. А тепер Росія може вимагати повернення у їй власність цю залізницю. Або й навіть Києва,розташованого на південному заході Російської імперії.
І звертатися до керівництва УЗ в цьому питанні марна справа. як і вести облік відстані від Києва до станцій на лінії Зернове(Хутір Михайлівський) -Чоп. На пероні головного Двірця в Києві чомусь стовп з позначкою кілометражу веде відлік від МАСКВИ.
В УЗ говорять що зміна відліку відстані від Києва порушує домовленість союзу залізниць СНД
Тобто признають верховенство вказівок РЖД і МАСКВИ над законами України.
А чому УЗ повинна отримувати номерацію одиниць РС з МАСКВИ?
Це що ми таки справді неіснуюча держава?
А чому написи на вантажних вагонах виконані не державною українською чи міжднародною англійською а російською мовою?
Це що закон про мову в державній установі УЗ не закон?. Чи Росія ближче вихідцям з ПЗз ніж Україна
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15.04.2022 15:54 Відповісти
Що таке "дерусифікація"? Можливо, мається на увазі розросійщення ?
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15.04.2022 15:26 Відповісти
Знемосковлення.
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15.04.2022 17:40 Відповісти
Денацификация. Самая настоящая.
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15.04.2022 20:35 Відповісти
А пам'ятник ватутіну? Ще не на часі? Сьогодні,до речі,дата,коли воно здохло.
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15.04.2022 15:30 Відповісти
Коли на мову державну перейдете, тоді і буде завершена дерусифікація!Ще багато людей балакають мовою рашистів окупантів.Мова має значення!
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15.04.2022 15:30 Відповісти
Дурик, воины что бьют кацапов на фронте говорят на русском, пока ты ерунду пишешь
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15.04.2022 16:07 Відповісти
Он сейчас напишет, что это неправильные воины.
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15.04.2022 16:32 Відповісти
Не ******** українських бійців, "дурику" бурятський, бо вони воюють не за панування мови окупанта в Україні.
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15.04.2022 17:46 Відповісти
"Та какая разница как называется улица, кому стоят памятники..." і куди ця людина нас привела би з такою позицією?
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15.04.2022 15:31 Відповісти
Через какая ражніца до нас РФія всунулася що захищати какая ражніца
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15.04.2022 15:57 Відповісти
Грушки і Почайна - ще взагалі-то звичайна декомунізація, а не розросійщення. От якби, наприклад, вулицю Челябінську перейменували на Чикаленка або Волгоградську на Івасюка, це було б розросійщення
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15.04.2022 15:32 Відповісти
Что же мы, недоумки, наделали,
Скольких мы загубили с тобой,
Упиваясь былыми победами,
Затевая бессмысленный бой.

Сколько счастья чужого порушили,
Сколько судеб развеяли в пыль -
Мародеры, домушники ушлые,
Созидатели свежих могил.

Это племя убийц и насильников,
Исполнителей пафосных нот
Ни платочек потрепанный синенький,
Ни пернатый Бернес не спасет.

Ни побед, ни парадов, ни знамени
Возле статуй божку-калашу ...
Поражения и покаяния !!!!
Больше я ничего не прошу.

Татьяна Вольтская (опозиционерка)
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15.04.2022 15:35 Відповісти
потужно... и бондаренко при деле засветился...
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15.04.2022 15:51 Відповісти
Ще б усі вулиці лєніна і т.д. по Київській області - зовсім б добре було.
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15.04.2022 17:27 Відповісти
Ну от чому люди не хочуть включати мозок , розвиватися і думати головою - без війни . Невже не гидко самим було всі ці 30 років жити в оточенні цих ************* , мерзотних , огидних назв ? Ну це ж бридко мало б бути . Але - краще пізно , аніж ніколи . Ціна правда - жахлива . ))) Те саме і ********* московської "церкви" стосується , цього гадюшника тероризму і ненависті .
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15.04.2022 17:27 Відповісти
Тільки не "дерусифікація", а "знемосковлення", бо росія має до Русі не більше відношення, ніж морська свинка до моря.
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15.04.2022 17:42 Відповісти
 
 