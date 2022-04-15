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Окупанти вбивали мешканців Київської області, незважаючи на білі пов'язки, - начальник поліції області Нєбитов

буча

Жителі Київщини, які перебували в окупації, або самі одягали білі пов'язки, щоб убезпечити себе, або російські військові змушували їх це робити. Але це не рятувало людей від розстрілів.

Про це розповів на брифінгу начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виникали запитання, чому на тілах застрелених, яких ми знаходимо, були білі пов'язки. Хочу вам сказати, що окупанти під час окупації наших сіл і міст змушували громадян носити білі пов'язки - нібито людина була перевірена і тому до неї не ставилися так упереджено", - сказав Нєбитов.

За його словами, українці й самі одягали ці пов'язки, щоб убезпечити себе від пострілів, та вивішували білі стрічки на паркани біля своїх будинків. "Але, як бачимо, це не завжди спрацьовувало", - додав він.

Також читайте: На Київщині знайдено тіла 900 українців, які загинули від рук окупантів, - начальник облполіції Нєбитов

За словами Нєбитова, з Макарівського району виїжджала колона автомобілів евакуйованих мирних жителів, машини були позначені білими стрічками, але все одно зазнали обстрілу російських військ.

Автор: 

Київська область (4017) окупація (6685) вбивство (3088) Буча (541) Нєбитов Андрій (187)


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Українська влада знала про напад рашистів заздалегідь. Не повідомляли щоб не було паніки і евакуації. Заява арестовича zрадник Офісу Президента України.
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15.04.2022 16:11 Відповісти
Ну, тепер і ОП, і Данілов розповідають, що знали. Аркадій Бабченко каже, що це злочин - "сокрытие жизненно важной информации". Злякались, що українці розбіжаться і захищати їх дупи буде нікому. Отакі наші "очільники", які не вірять у народ, який їх обрав. Не соромно, не болить за ті тисячі невинних загублених душ? За згвалтованих жінок і дітей? Немає їм прощення, хай би як там не станеться
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15.04.2022 16:19 Відповісти
І правильно зробили, що не сказали завчасно. Головою треба думати! Часу свалити з під обстрілів було повно!І не треба шукати зраду де її нема, краще пошукайте розуму десь.
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15.04.2022 19:37 Відповісти
Орда вбиватиме й крастиме людей
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15.04.2022 16:19 Відповісти
У нас в Херсоне тоже машины ездят с белыми тряпочками.
Можно подумать они остановят пули....
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15.04.2022 16:54 Відповісти
 
 