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Затримано коригувальника, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги у Луганській області

поліція

Поліцейські у Луганській області затримали корегувальника вогню окупантів. Зрадником виявився 26-річний мешканець міста Сєверодонецьк, який за допомогою дрона корегував вогонь по рідному місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Луганської області.

Повідомляється, що він направив снаряди окупантів на центр надання гуманітарної допомоги, який був розташований у Льодовому палаці спорту.

Зрадник передавав інформацію через чат у мережі Telegram, де відправляв представникам РФ карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів.

Також на карті він не просто позначав місце розташування підрозділів оборони України, а й навіть позначав різноманітними мітками системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ "Колабораційна діяльність". Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Також читайте: Службовця "Укрзалізниці" підозрюють у співпраці з окупантами, - прокуратура Києва

Автор: 

колабораціонізм (1158) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+20
повісить сцуку на центральній площі
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15.04.2022 16:16
+14
Чому немає розстпілу зрадника після допиту, за законом ВЧ ??? З ЯКОЮ МЕТОЮ ЇХ ОБЕРІГАЮТЬ ?
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15.04.2022 16:19
+11
******* его и не заморачиваться
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15.04.2022 16:28
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гнида
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15.04.2022 16:15 Відповісти
Паталогчне
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15.04.2022 16:16 Відповісти
повісить сцуку на центральній площі
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15.04.2022 16:16 Відповісти
от ****...
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15.04.2022 16:18 Відповісти
Чому немає розстпілу зрадника після допиту, за законом ВЧ ??? З ЯКОЮ МЕТОЮ ЇХ ОБЕРІГАЮТЬ ?
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15.04.2022 16:19 Відповісти
Їх на наших можна міняти - і наші вдома і ця паскуда звалює.
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15.04.2022 16:48 Відповісти
Цікаво, а свої яйця він зможе з"їсти?
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15.04.2022 16:21 Відповісти
Блд, яка ж кончєна падаль... Пздц... Корегувати ворожий вогонь по власному ж місту. Такому уйобку заплати побільше, то він і маму рідну на фарш перекрутить.
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15.04.2022 16:26 Відповісти
В уголовном законодательстве подавляющего большинства государств мира факт коллаборационизма квалифицируется как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступление против своего государства, обычно трактуется как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 государственная измена
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15.04.2022 16:27 Відповісти
******* его и не заморачиваться
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15.04.2022 16:28 Відповісти
какой тварью конченой надо быть что бы желать этого кацапского зверомира
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15.04.2022 16:52 Відповісти
"Інтєрєсно знать", звідки у 26-річного мешканця міста Сєверодонецьк, (джерело: ) інформація про "системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту"? Де воно працювало (служило), яку посаду обіймало?
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15.04.2022 17:34 Відповісти
Чому б його просто не пристрілити після допиту ? Не розумію . Ми ж розуміємо, що це вже не людина , а виродок .
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15.04.2022 17:37 Відповісти
У нас за массовые убийства дают от 20 до 15 лет?
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15.04.2022 18:00 Відповісти
 
 