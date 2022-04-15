Затримано коригувальника, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги у Луганській області

Поліцейські у Луганській області затримали корегувальника вогню окупантів. Зрадником виявився 26-річний мешканець міста Сєверодонецьк, який за допомогою дрона корегував вогонь по рідному місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Луганської області.

Повідомляється, що він направив снаряди окупантів на центр надання гуманітарної допомоги, який був розташований у Льодовому палаці спорту.

Зрадник передавав інформацію через чат у мережі Telegram, де відправляв представникам РФ карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів.

Також на карті він не просто позначав місце розташування підрозділів оборони України, а й навіть позначав різноманітними мітками системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ "Колабораційна діяльність". Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

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