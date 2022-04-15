Розпочалось опитування щодо перейменування 5 станцій метро у Києві. Кожен може запропонувати назву

Київський метрополітен розпочав публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій метро, назви яких пов’язані з Росією чи Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник метрополітену Віктор Брагінський.

"Нещодавно я запропонував змінити назви 5 станцій метрополітену - "Мінську", "Героїв Дніпра", "Берестейську", "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого". Ця ініціатива знайшла широку підтримку. У соцмережах з’явилося багато варіантів", - сказано в повідомленні.

Сьогодні розпочинається онлайн опитування, яке триватиме до 15 травня 2022 року. Кожен охочий може запропонувати свою назву. Після цього надані варіанти буде опрацьовано і проведено постанційне голосування за остаточну назву.

Щоб запропонувати свій варіант, треба заповнити онлайн-форму.

"Також свій висновок зробить профільна комісія з перейменувань. Тоді проєкт рішення буде винесено до сесійної зали", – розповів Брагінський.

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"Хочу наголосити, що питання перейменування не є пріоритетним зараз. Зовсім ні. Київ оживає, однак війна не скінчилася. Тому ми відновлюємо інфраструктурну і транспорту роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та всі можливі ризики. Водночас, як уже назвали цей процес, дерусифікація - це також робота, яку маємо зробити. Тому дякую за підтримку колегам, знаю, що вона є фактично у всіх фракціях і продовжуємо рухатися до перемоги разом!", - зазначив начальник метрополітену.

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