Розпочалось опитування щодо перейменування 5 станцій метро у Києві. Кожен може запропонувати назву
Київський метрополітен розпочав публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій метро, назви яких пов’язані з Росією чи Білоруссю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник метрополітену Віктор Брагінський.
"Нещодавно я запропонував змінити назви 5 станцій метрополітену - "Мінську", "Героїв Дніпра", "Берестейську", "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого". Ця ініціатива знайшла широку підтримку. У соцмережах з’явилося багато варіантів", - сказано в повідомленні.
Сьогодні розпочинається онлайн опитування, яке триватиме до 15 травня 2022 року. Кожен охочий може запропонувати свою назву. Після цього надані варіанти буде опрацьовано і проведено постанційне голосування за остаточну назву.
Щоб запропонувати свій варіант, треба заповнити онлайн-форму.
"Також свій висновок зробить профільна комісія з перейменувань. Тоді проєкт рішення буде винесено до сесійної зали", – розповів Брагінський.
"Хочу наголосити, що питання перейменування не є пріоритетним зараз. Зовсім ні. Київ оживає, однак війна не скінчилася. Тому ми відновлюємо інфраструктурну і транспорту роботу, зважаючи на безпекову ситуацію та всі можливі ризики. Водночас, як уже назвали цей процес, дерусифікація - це також робота, яку маємо зробити. Тому дякую за підтримку колегам, знаю, що вона є фактично у всіх фракціях і продовжуємо рухатися до перемоги разом!", - зазначив начальник метрополітену.
Будь ласка, зачекайте...
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А Берестейська - це навряд ли на честь міста...скорійше унії.
ГЕРОІВ УПА
КРАІВКА
ІМ ВАРФОЛОМЕЯ
Маріупольська
Пл.Степана Бандери
Станція Елізавети ІІ
70 років потому, за чисті озера. Район де " Мінська" звали --" Луг".
А то история постоянно меняется , новые герои , новые названия, а новые названия это лишние расходы для страны !!! Зачем ?
Вот «Дубки» мне очень нравится …
Щоб кожен хто їде на кінцеву, пам'ятав що анексія Криму в 2014-му не була першою.
Спочатку була окупація і анексія Стародубщини в 1919 році- історичної частини Сіверської землі і колиски відомих старшинських і гетьманських родів часів гетьманщини
Мариупольская
Чернобаевка
Буча
"Героїв Дніпра" - "Героїв Маріуполя"
"Берестейська" - "Рубежівська" (назва місцевості)
"Дружби народів" - "Чорна Гора" або "Чорногірська" (назва місцевості)
"Площа Льва Толстого" - "Караваївська" (історична назва площі, на яку станція виходить)
Зачем парк Наталка ? В честь жены Кличка ?
Может все таки Бандерівська лепше буде щоденне діяти на свідомість громадян ???
"Наталка" - це історична назва тамтешнього урочища, де зараз паркова зона
Не годиться! Є район Караваєві Дачі, і це зовсім не там!! (та й станція залізнична). Буде велика плутанина і незадоволення киян! Чого не Героїв УПА? або Добровольчих Батальйонів? А може Нескорений Маріуполь? А ще Захисників ДАП? А може імені когось із Героїв цієї війни, що подвиг звершили, голову за Україну поклавши?
Героїв Дніпра - залишити
Берестейську - залишити
Мінську на Вільнюську
Дружби Народів на Соборну
До теперішньої М."л. толстого" від Бесарабки цілих два квартали, на ринок Бесарабка ніхто на метро не їздить, і ця станція ніяк до Бесарабки не відноситься. Є багато історичних постатей, української героїки, які чудово могли б пасувати до цеї центральної площі, та й очевидно, станції метро. Проспекту Перемоги повернути історичну назву Брест-Литовський.
З.Ы. А шо там с деблокадой Мариуполя ?
Героїв Дніпра - Північна (як вулиця поряд)
Мінська - Лугова (як вулиця поряд, да там і були луги)
Льва Толстого - Володимира Караваєва: на честь хірурга (1811-1892), його ім'ям до 1920 року були площа й вулиця (поки що - Л.Толстого)
Дружби Народів - Звіринецька (місцевість)
Берестейська - Грушки (хутор)
Дружбы Народов - Слава Україні,
Льва Толстова - Lech Kaczyński,
Берестейская - Перемоги України,
Минская - Балтійська (альтернатива: Литовська или Dalia Grybauskaitė),
Надо посмотреть местные названия и к ним привязать
Названия станций метро
А давать имя станции не связанной с местностью
Просто /опыт есть за 30 лет переименовуем уже
третий раз
2. герои Мариопуля.
3. партизаны Сумы или Чернигова.
4. Нептун тоже заслуживает утопил флагман и по имени Москва.
5.варшава------ Польша это настоящие братья
Нас бы сразу нашлось кому обвинить и заклеймить.
Чого той хутір червоний ?
Орки Толстого начитались и давай убивать, грабить, мародёрить?
А что, украинцы были не герои Днепра?
Или Минск равен лукашенке.
лука сдохнет Минск и Беларусь жыве вечно.