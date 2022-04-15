УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8269 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 753 21

Російські окупанти не змогли виконати план примусової мобілізації в ОРДЛО, - Міноборони

днр

План із мобілізації 26 тис. "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м’ясом" в армії окупанта. Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного во РФ. Однак це завдання не виконане", - зазначив Мотузяник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як відбувається примусова мобілізація в ОРДЛО. ВIДЕО

З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують не придатною для використання амуніцією та зброєю.

За його словами, представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють залучати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій.

"Втім, як показує практика, такі мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний "ресурс", використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників", - сказав речник Міноборони.

Автор: 

мобілізація (3053) Мотузяник Олександр (349) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
15.04.2022 16:36
+19
А якби 8 років тому ці мужички погнали диркіна і іншу кацапську нечисть, зараз би жили в процвітаючому Донецьку.
показати весь коментар
15.04.2022 16:33
+15
Рассія прийшла, путін памог, спас від біндєравцев, від нормального людського життя, а ви, неблагодарні, не хочете за нього відросток на плечах (там де у інших голова) класти. Ніпарядак! Всєм впірьод, всєм на фарш!
показати весь коментар
15.04.2022 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось пішло не за планом? Йой!
показати весь коментар
15.04.2022 16:27 Відповісти
Плохо бегают работники военкоматов.
" Призывники" шустрее.
показати весь коментар
15.04.2022 16:31 Відповісти
Рассія прийшла, путін памог, спас від біндєравцев, від нормального людського життя, а ви, неблагодарні, не хочете за нього відросток на плечах (там де у інших голова) класти. Ніпарядак! Всєм впірьод, всєм на фарш!
показати весь коментар
15.04.2022 16:32 Відповісти
А якби 8 років тому ці мужички погнали диркіна і іншу кацапську нечисть, зараз би жили в процвітаючому Донецьку.
показати весь коментар
15.04.2022 16:33 Відповісти
Для того треба мати хоча б зачатки мозку.
показати весь коментар
15.04.2022 16:39 Відповісти
8 років тому багато хто з їх постив картинки про "могилизацию" українців.Хоча і не всі.Ті в основному вже здриснули в лаптестан.
показати весь коментар
15.04.2022 17:15 Відповісти
Ой. велика помилка. якщо ви так дуиаєте. Зайдіть на *однокласнікі*. стільки ненависті. жовчи. бруду не має навіть на російських сторінках. А там же сидять всі динири. 8 лєт бамбіожек. алєя діток і т.д. Прокльони на всю Україну.
показати весь коментар
15.04.2022 17:32 Відповісти
пошукайте на дні чорного моря- там 450 шлангів
показати весь коментар
15.04.2022 16:34 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 16:36 Відповісти
А шо такоє???
показати весь коментар
15.04.2022 16:36 Відповісти
Ну що там, дирляндці, ви задоволені руцькім міром !? 😁
показати весь коментар
15.04.2022 16:36 Відповісти
В ОРДЛО проживає нація - ордлюк. Нація терпіл і гарматного м'яса.
показати весь коментар
15.04.2022 16:38 Відповісти
Не розумію, чому в 2014 р. не прийняли назву ОТСОС (Отдельные Территории С Особым Статусом), а назвали якимось ОРДЛО.
показати весь коментар
15.04.2022 16:41 Відповісти
Лохгандоны и даунбасяки.
показати весь коментар
15.04.2022 16:42 Відповісти
Що ********. Задоволені ******** узьким міром. Нікого з вас не шкода. Якщо вас забирають навіть у 65 років, значить здорові бугаї. Змогли б з'їхати з недорозвинутих територій. Але ж ні, благословляли кацапів. Тепер вже точно, хто попаде на передову, зустрінеться з біндеровцамі, і, можливо навіть з чорношкірими від природи. Але не перейматися, додому ви поїдете також чорненького кольору. Шашличками, так сказати.
показати весь коментар
15.04.2022 16:39 Відповісти
Чем больше их зароют, тем меньше придецца на мардовию выселять.
показати весь коментар
15.04.2022 16:43 Відповісти
Честно говоря, глубоко насрать на это пушечное мясо, но на них тратятся наши, далеко не безграничные боеприпасы. Поэтому хотелось бы понимать: "Не выполнили план мобилизации" это как? Планировали 26 000, а мобилизовали 25 000? Или 20 000? Или 10 000? Или 5 000? Это существенные цифры чтобы повлиять на ситуацию на фронте. Даже с учетом того что мясо пушечное ...
показати весь коментар
15.04.2022 16:45 Відповісти
Очко не залізне !
Жим-жим.....
показати весь коментар
15.04.2022 16:49 Відповісти
А там еще после 8 лет ежедневных бомбежек , использования хим и биолог оружия почти каждый день нами укр фашистами кто то остался?
показати весь коментар
15.04.2022 16:51 Відповісти
при Украине и на моря летали, и Лиги Чемпионов, и стоймость недвижимости была нехилая исходя из уровня доходов и т.д. А сейчас при лаптеногих приходится от военкоматовских гопников прятаться что б просто выжить. Ниче себе прогресс, расцвел кацапский Лугандон как и большинство Лаптестана.
показати весь коментар
15.04.2022 16:51 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2022 18:09 Відповісти
 
 