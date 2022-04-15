Російські окупанти не змогли виконати план примусової мобілізації в ОРДЛО, - Міноборони

План із мобілізації 26 тис. "резервістів" з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати "гарматним м’ясом" в армії окупанта. Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного во РФ. Однак це завдання не виконане", - зазначив Мотузяник.

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З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують не придатною для використання амуніцією та зброєю.

За його словами, представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють залучати "новобранців" до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій.

"Втім, як показує практика, такі мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний "ресурс", використовують для проведення "розвідки боєм" для виявлення позицій українських захисників", - сказав речник Міноборони.