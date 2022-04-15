"Стугна" і "Корсар" зберігають центральне місце в системі протитанкової оборони України, - нарада Пашинського і Коростельова

В офісі "Національної асоціації оборонної промисловості України" відбулася робоча зустріч голови об’єднання Сергія Пашинського і генерального директора ДП ДККБ "Луч" Олег Коростельова.

Про це повідомляє прессслужба "Національної асоціації оборонної промисловості України", інформує Цензор.НЕТ.

Сторони констатували високу бойову ефективність протитанкових та протикорабельних ракетних комплексів, які виготовляються ДП ДККБ "Луч" в кооперації з вітчизняними державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

Наявність сучасних вітчизняних засобів ураження, рівень готовності і навченості підрозділів сил оборони до їх невідкладного застосування відіграли визначальну роль у відсічі і стримування широкомасштабної атаки Російської Федерації на територію нашої країни в лютому 2022 року.

Наразі, навіть за наявності в Україні різноманітних іноземних аналогів протитанкових засобів ураження, комплекси ПТРК "Стугна", "Корсар" зберігають своє центральне місце в системі протитанкової оборони держави.

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Успішні, унікальні за результативністю удари ракет протикорабельного комплексу "Нептун", здійсненні в несприятливих погодних умовах за активної радіоелектронної протидії, довели світу високу спроможність зброї українського виробництва в бойовому зіткненні із новітніми зразками, що створенні та містять радянські й російські технології виробництва озброєнь.

Сторони відзначили необхідність подальшого динамічного розвитку оборонно-промислового комплексу країни, як одного з головних елементів воєнної та економічної безпеки держави.

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