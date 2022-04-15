"Стугна" і "Корсар" зберігають центральне місце в системі протитанкової оборони України, - нарада Пашинського і Коростельова
В офісі "Національної асоціації оборонної промисловості України" відбулася робоча зустріч голови об’єднання Сергія Пашинського і генерального директора ДП ДККБ "Луч" Олег Коростельова.
Про це повідомляє прессслужба "Національної асоціації оборонної промисловості України", інформує Цензор.НЕТ.
Сторони констатували високу бойову ефективність протитанкових та протикорабельних ракетних комплексів, які виготовляються ДП ДККБ "Луч" в кооперації з вітчизняними державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.
Наявність сучасних вітчизняних засобів ураження, рівень готовності і навченості підрозділів сил оборони до їх невідкладного застосування відіграли визначальну роль у відсічі і стримування широкомасштабної атаки Російської Федерації на територію нашої країни в лютому 2022 року.
Наразі, навіть за наявності в Україні різноманітних іноземних аналогів протитанкових засобів ураження, комплекси ПТРК "Стугна", "Корсар" зберігають своє центральне місце в системі протитанкової оборони держави.
Успішні, унікальні за результативністю удари ракет протикорабельного комплексу "Нептун", здійсненні в несприятливих погодних умовах за активної радіоелектронної протидії, довели світу високу спроможність зброї українського виробництва в бойовому зіткненні із новітніми зразками, що створенні та містять радянські й російські технології виробництва озброєнь.
Сторони відзначили необхідність подальшого динамічного розвитку оборонно-промислового комплексу країни, як одного з головних елементів воєнної та економічної безпеки держави.
Будь ласка, зачекайте...
Хто порохобот? Я десь згадав Пороха? З чого такі висновки? Чому 3 рік президенства Зелі у вас перед очима все ще порох і як він вас "драв"? До психолога звернутись не бажаєте? І ще дуже цікаво з якої ви області.
Здано. Армія 240 тисяч. Відновлено значну частину ППО. ЗВР 29 млрд. долл. Почато ремонт доріг. Ріст економіки 20 кварталів підряд. І найголовніше, весь цей час ***** не планує повномасштабного нападу на Україну, хоча можливості були набагато сприятливіші у 2014-2015 роках.
Я не прихильник Пороха через відсутність реальних реформ судової гілки влади і прокуратури, але відкрито брехати просто через те що ти прихильник іншого політика не комільфо.
https://youtube.com/watch?v=lvhLz52WiNI
Но если коллектив сохранен -то можна быстро наладилить производство где нибудь в цетральной или западной украине.
В черкассах фотоприбор делает танковые прицелы ,думаю и часть оборудования подойдет
Як раз вони нам зараз більш потрібні, чим все вище перераховане!
Він зараз найбільший експердСказочнік, навіть 95-у підворотню переграє.
https://twitter.com/QrPtJwN4af81Tbz/status/1514649691807485957 20 год
С. Кривоніс, на ЄСПРЕСО, назвав арестовича "паяцем"!
Ковтай, люся..!
А як же з твердженням ""вийдіть на вулицю, спитайте кожного чи Пашинський злочинець? І кожен скаже "так""????
Реабілітації від цього актора не потрібно? Хіба?
Мабуть НІ. Вони ж не Штайнмаєр, які визнає свої помилки.
Ура, настало прозріння. На жаль, ціна цього прозріння дуже висока.............................
Їм все давно ясно. А де слова подяки за зброю отого з 95 кварталу? Воно прозріло, чи знову "ДАРОГИ СТРОИТЬ БУДЕМ"?
Контрагент ООР "НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" зарегистрирована 04.09.2020 по юридическому адресу 01024, місто Київ, вул.Банкова, будинок 2. Руководителем организации является Пашинський Сергій Володимирович. На момент последнего обновления данных 14.04.2022 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.
молодец Серега, создал, собрался и обсудил ...
Толья, да ты даже не понял о чем я написал
https://www.facebook.com/roman.shrike 18 hrs ·
шел по курсу, услышал хлопок, потерял остойчивость, очнулся - дно
Хлопці на вулиці війна ще не закінчилася!