Мери Куп’янська та Балаклії після здачі міст окупантам втекли до Росії. Місцеве населення категорично налаштовано проти РФ, - Синєгубов

Міський голова Куп’янська Харківської області після здачі міста ворогу втік до Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про Куп'янськ, очільник цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він уже зі своєю сім'єю виїхав на територію РФ. Власне, як і мер міста Балаклія - там така ж історія була: він публічно заявив, що підтримує окупантів", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що у Вовчанську, який також тимчасово захоплений, окупанти намагалися створити видимість підтримки з боку населення.

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"У Вовчанську вони намагалися піднімати російський прапор, створювати псевдоісторії щодо підтримки російського вторгнення. Однак їм це не вдалося. Ми комунікуємо з тими населеними пунктами, які ближче до кордону – повірте, там Росію не підтримують, попри те що там переважно російськомовне населення. І зараз вони категорично налаштовані проти РФ", - сказав очільник ОВА.

Крім того, за словами Синєгубова, у захоплене селище Липці під Харковом війська РФ привезли свого "керівника", місцеву людину, яка протягом останніх двох років проживала на території РФ.

"Окупанти намагалися там встановити якийсь свій порядок, однак ніяких кроків щодо підтримки "русского мира" тощо, за нашою інформацією, вони не робили. Їм, власне кажучи, цей населений пункт потрібен виключно як місце дислокації для атаки на місто Харків",- зазначив керівник ОВА.