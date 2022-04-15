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Мери Куп’янська та Балаклії після здачі міст окупантам втекли до Росії. Місцеве населення категорично налаштовано проти РФ, - Синєгубов

синєгубов

Міський голова Куп’янська Харківської області після здачі міста ворогу втік до Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про Куп'янськ, очільник цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він уже зі своєю сім'єю виїхав на територію РФ. Власне, як і мер міста Балаклія - там така ж історія була: він публічно заявив, що підтримує окупантів", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що у Вовчанську, який також тимчасово захоплений, окупанти намагалися створити видимість підтримки з боку населення.

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"У Вовчанську вони намагалися піднімати російський прапор, створювати псевдоісторії щодо підтримки російського вторгнення. Однак їм це не вдалося. Ми комунікуємо з тими населеними пунктами, які ближче до кордону – повірте, там Росію не підтримують, попри те що там переважно російськомовне населення. І зараз вони категорично налаштовані проти РФ", - сказав очільник ОВА.

Крім того, за словами Синєгубова, у захоплене селище Липці під Харковом війська РФ привезли свого "керівника", місцеву людину, яка протягом останніх двох років проживала на території РФ.

"Окупанти намагалися там встановити якийсь свій порядок, однак ніяких кроків щодо підтримки "русского мира" тощо, за нашою інформацією, вони не робили. Їм, власне кажучи, цей населений пункт потрібен виключно як місце дислокації для атаки на місто Харків",- зазначив керівник ОВА.

Автор: 

окупація (6685) Харківщина (6054) Балаклія (274) Синєгубов Олег (858) Куп’янськ (754)


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Топ коментарі
+9
Не вчили історію мери. Не знають, що зрадники не потрібні нікому: ні зрадженим, ні тим, для кого зраджували. Людське життя у них скінчилося. Тепер тільки страх та митарство. І смерть.
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15.04.2022 16:45
+8
Не переживайте, з Зе-торчками вони ще всі повернуться, як штепа.
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15.04.2022 16:50
+2
МЕРА КУПЯНСЬКА ПІСЛЯ ЗРАДИ ОДРАЗУ Ж АРЕШТУВАЛИ-І ЦЕ НАВІТЬ ПО ЗОМБОЯЩИКУ ПОКАЗУВАЛИ. ЯКИМ ЧИНОМ ВОНО ВТЕКЛО ДО РАШКИ,ДОВБАНІ ЗЕЛЕНІ ГНИДИ??? ЩО,*****,ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ???
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15.04.2022 16:45
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Не вчили історію мери. Не знають, що зрадники не потрібні нікому: ні зрадженим, ні тим, для кого зраджували. Людське життя у них скінчилося. Тепер тільки страх та митарство. І смерть.
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15.04.2022 16:45 Відповісти
МЕРА КУПЯНСЬКА ПІСЛЯ ЗРАДИ ОДРАЗУ Ж АРЕШТУВАЛИ-І ЦЕ НАВІТЬ ПО ЗОМБОЯЩИКУ ПОКАЗУВАЛИ. ЯКИМ ЧИНОМ ВОНО ВТЕКЛО ДО РАШКИ,ДОВБАНІ ЗЕЛЕНІ ГНИДИ??? ЩО,*****,ВЗАГАЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ???
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15.04.2022 16:45 Відповісти
не арештували, то був вкид перемогобісів...
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15.04.2022 16:46 Відповісти
ТА Я ЦЕ БАЧИВ НА ВЛАСНІ ОЧІ ! З ПОГРЕБІНСЬКИМ-ТЕЖ БУВ ВКИД ?
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15.04.2022 16:50 Відповісти
Подробиці затримання наразі невідомі.

Правоохоронці затримали представника проросійської партії ОПЗЖ, мера Куп'янська Геннадія Мацегору, якому оголошена https://tsn.ua/********/ogolosheno-pidozru-v-derzhzradi-merovi-kup-yanska-yakiy-zdav-misto-okupantam-1992217.html підозра в державній зраді за "здачу" міста російським окупантам.
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15.04.2022 17:32 Відповісти
Затримано мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє https://u24.ua/ "Україна 24".
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15.04.2022 17:34 Відповісти
Щось тоже не зрозумів
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15.04.2022 16:52 Відповісти
згинь звидки вилізло - не поймеш николи в свої помойній ямі
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15.04.2022 16:54 Відповісти
А те що на 51 день війни, хвилюємся що буде погіршення "відносин" з рашкою за знищений кораблик...
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15.04.2022 16:55 Відповісти
а хто ж тих очільників-зрадників наобирав?
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15.04.2022 16:46 Відповісти
А скільки ще на країні милій при владі малоросів-колоборантів... Які роками вішали лапшу про братній народ чи "нужно просто перестать стрелять"
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15.04.2022 16:49 Відповісти
Ловят? Как поймают, на кол посадить. Это первое дело...
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15.04.2022 16:50 Відповісти
Не переживайте, з Зе-торчками вони ще всі повернуться, як штепа.
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15.04.2022 16:50 Відповісти
Они заложники. Одни убьют, вторые посадят. Посмотрите как над мером волчанска издевались и заставляли говорить 'слава росии'.
Имхо лучше поддерживать население, людей, если их бросить будет хаос.
Другое дело что есть мразота которая патриотов целенаправленно сдаёт, таких да, щадить нельзя.
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15.04.2022 16:53 Відповісти
Чем поможет гордый но мертвый упраленец? Печальной статистикой?
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15.04.2022 16:54 Відповісти
Якщо населення "категорично проти", тоді нащо вони собі таке гівно обирали? Це якась шизофренія. Втім, таке трапляється з головою, коли розмовляеш в Україні мовою оккпанта.
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15.04.2022 16:55 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 16:56 Відповісти
В першу чергу треба думати не про тих що вже втекли, а про тих, хто ще не встиг!
У першу чергу про кацапського бандита мера адєсси, та жукодрочера мера Харькова. Також не завадило б ретельно перевірити мерів таких швидкозданих міст як Мелітополь, Херсон тощо
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15.04.2022 16:58 Відповісти
Дивно якось - місцеве населення категорично налаштовано проти рф, а вибирали в мери проросійську вату і очевидних запроданців. Дивні люди - щоб прозріти, то хіба для цього треба щоби палкою по голові *******?
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15.04.2022 17:03 Відповісти
ЦЕ так чи ні видно скільки людей біжить у новостворюванні ордловські банки та пенсійні фонди... У Сватово , що поруч , такого не скажеш...
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15.04.2022 17:23 Відповісти
Начебто купа дорослих людей тут на сайті, а пишіть таку ахінею.. Хто вам сказав, що мэ
ри зрадники? З чого ви вирішили, що вони зрадники? Це розвідники, консерви маскальські які виконали завдання і пішли до господаря свого.
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15.04.2022 18:04 Відповісти
 
 