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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти у Маріуполі забороняють поховання вбитих ними ж українців та проводять масові зачистки живих і мертвих жителів, - Денісова

маріуполь

За свідченням містян, російські війська проводять ексгумацію тіл мешканців, які до того були поховані у дворах житлових будинків. А також проводять перепис вцілілих маріупольців.

Про це повідомляють у офісі Уповноваженого ВР з прав людини, інформує Цензор.НЕТ

"Окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям забрати та захоронити своїх померлих рідних або знайомих. Куди забирають тіла загиблих містян, вони не знають, проте враховуючи наявність у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо припустити, що рашисти намагаються знищити сліди своїх злочинів, спалюючи трупи вбитих та замучених ними маріупольців", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього,для пересування окупованою частиною міста загарбники запровадили пропускну систему "для забезпечення безпеки та контролю за видачою гуманітарної допомоги".За інформацією Омбудсмана, таким чином російські терористи проводять перепис вцілілого населення для зачистки "неблагонадійних" через звіряння з отриманими від колаборантів та зрадників базами даних про комунальників, бюджетників, правоохоронців та складеними списками активістів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безлюдні руїни: знищені російськими окупантами вулиці Маріуполя. ВIДЕО

"Дії воєнних злочинців РФ копіюють заходи, що проводились нацистами по зачистці захоплених територій в часи Другої Світової війни. Це чергове підтвердження геноциду українського народу в Маріуполі відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти геноциду та порушень РФ прав людини в українському Маріуполі.

геноцид (307) Денісова Людмила (883) Маріуполь (3228) омбудсмен (474)


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Топ коментарі
+6
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15.04.2022 16:54
+4
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15.04.2022 16:51
+1
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 16:55
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15.04.2022 16:51 Відповісти
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15.04.2022 16:54 Відповісти
Саме тому у кацапів така істерика.
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15.04.2022 17:03 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 16:55 Відповісти
Нажаль, Римський статут в Україні не діє.
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15.04.2022 16:55 Відповісти
Тому що всі теперішні і минулі просрали, бо дороги блигше до кишені.
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15.04.2022 16:57 Відповісти
Единственное хорошее из этой новости, так это потеря оккупантами ощущения вседозволенности и понимание, что есть риск ответить за зверства. Раньше в Буче такого не было. Хотя погибшим и всем нам от этого не легче!
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15.04.2022 17:04 Відповісти
Вот так судьба
Берет тебя за шкирку, как раба,
Убийцу, вора,
И говорит - идем.
Ты семенишь за ней, глотая стон,
И покидаешь нору.

Дом не разбит,
Как в Мариуполе, но гложет едкий стыд..
На месте вилки-ложки?
Но почитаешь ленту-новости с утра
И видишь: в черепе дыра,
Как от бомбежки.

Все, что любил,
Звезда в окне, сосна, автомобиль,
Изба резная,
На книжной полке пыль!!
Все разнесет за миг какой-нибудь дебил,
Который знает

Что сеет смерть..
Я не хочу смотреть
На это тело,
Лежащее на украинской улице, на то,
В зеленом окровавленном пальто,
Я не хотела !!!

Старух, детей и матерей
Убитых мальчиками с нашего двора...
В кровавой жиже...
Разграбленных домов, безглазых стен,
Машин сожженных... Нет меня - я только тень
Того, что вижу!
Ненавижу!!!

Татьяна Вольтская (оппозиционерка)
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15.04.2022 17:09 Відповісти
Приховати вбивство цивільних в таких масштабах (20 000 осіб) окупантам неможливо. Спалювання одного тіла в пересувному крематорії потребує 18 літрів дизелю або 20м.куб газу і триває протягом однієї години. Звідси кожен з 13 мобільних крематоріїв має спалити 1538 тіл і витрати на це при 24 годинному режимі роботи 64 дні спаливши при цьому 27 684 літри солярки або 30769 метрів кубічних газу. Загалом потрібно для кремації 20 000 витратити 360 000 літрів дизельного палива. А стільки палива в них немає. Та й часу теж немає. Крім того неможливо використовувати мобільні крематорії 24 години на добу без поточного ремонту, чистки і заміни комплектуючих. Їм не вдасться знищити всі сліди. Так що десь мають бути могильники які будуть знайдені. Супутники бачать все!
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15.04.2022 17:15 Відповісти
«Инсинератор ИН-50 - это установка для термического уничтожения отходов производительностью от 40 до 10000 кг/ч.
… Компактные инсинераторы ИН-50 производительностью от 40 кг/ч размещаются в 20-футовых морских контейнерах ISO»
https://www.equipnet.ru/articles/tech/tech_576.html

Этот "мобильный крематорий" не заботится о прахе каждого - поэтому технически много проще настоящего крематория.
Увы - массово сожгут десятки тысяч убитых ими людей в кучки золы. Но спутники "работу" этих крематориев наверняка зафиксируют, в том числе эксгумацию захоронений во дворах, транспортировку трупов до инсинераторов…

Разрешение спутниковых снимков может позволить и морды палачей зафиксировать.
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15.04.2022 18:21 Відповісти
Вбивати й красти людей. Єдина сутність орди
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15.04.2022 17:47 Відповісти
 
 