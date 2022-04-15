Окупанти у Маріуполі забороняють поховання вбитих ними ж українців та проводять масові зачистки живих і мертвих жителів, - Денісова

За свідченням містян, російські війська проводять ексгумацію тіл мешканців, які до того були поховані у дворах житлових будинків. А також проводять перепис вцілілих маріупольців.

Про це повідомляють у офісі Уповноваженого ВР з прав людини, інформує Цензор.НЕТ

"Окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям забрати та захоронити своїх померлих рідних або знайомих. Куди забирають тіла загиблих містян, вони не знають, проте враховуючи наявність у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо припустити, що рашисти намагаються знищити сліди своїх злочинів, спалюючи трупи вбитих та замучених ними маріупольців", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього,для пересування окупованою частиною міста загарбники запровадили пропускну систему "для забезпечення безпеки та контролю за видачою гуманітарної допомоги".За інформацією Омбудсмана, таким чином російські терористи проводять перепис вцілілого населення для зачистки "неблагонадійних" через звіряння з отриманими від колаборантів та зрадників базами даних про комунальників, бюджетників, правоохоронців та складеними списками активістів.

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"Дії воєнних злочинців РФ копіюють заходи, що проводились нацистами по зачистці захоплених територій в часи Другої Світової війни. Це чергове підтвердження геноциду українського народу в Маріуполі відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти геноциду та порушень РФ прав людини в українському Маріуполі.