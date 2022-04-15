Іноземні та українська розвідки не підтверджують намір РФ застосувати ядерну зброю. Це останній козир Росії, - Міноборони
Українська розвідка та розвідки іноземні не мають інформації стосовно того, що РФ має намір використовувати проти України зброю масового знищення, зокрема, ядерну.
Про це сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ядерна зброя – це останній козир РФ. Наразі у нас немає відомостей, що РФ може застосувати таку зброю. Іноземні розвідки, з якими Україна співпрацює, також не підтверджують такої інформації", - сказав речник.
Водночас він зауважив, що, за будь-яких обставин, треба бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. У тому числі і до можливого дуже негативного інциденту. "Станом на зараз, ми не прогнозуємо цього", - додав він.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Чи втовкли, може, шістки його ?
Ми таке чули і до війни, і що війни не буде, і що расіянє теж люди... короче буде ЯЗ, як мінімум тактичне... 100%... пуйло не захоче уходити з життя без фейрверку...
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Путлер боится реакции Китая, Индии и прочих своих "друзей" с помощью которых он планирует пережить и обойти "страшные санкции".
Якщо не погодяться, то треба вимагати SM-3 (яка зможе захистити від будь-яких ракет та літаків кацапні), або хоча б SM-2.
Разве у бункерной Крысы есть свой личный психиатр, который работает на иностранные разведки?
Недопрацьовують..?!
Дозвольте поцікавитися : ЯК ? Що у нас є, аби "бути готовими" ?
Ми звичайні ракети пропускаємо пачками, а тут прилетить ядерна, ще і розділом боєголовок в польоті . . .
Потрібна чітка заява США про ядерну парасольку. Мол, москалі, грайтеся у войнушки, але конвенційною зброєю. Використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, буде мати непоправні наслідки у вигляді удару НАТО у відповідь по Москві.
А іншого механізму "бути готовим" я не бачу.
Ну хіба йдеться про бинти і протирадіаційні сховища . . .
к самым невозможным сценариям; нас предупредили, уже надо прорабатывать возможности ,
не ждать, как перед войной. Предупреждён - значит вооружён. Как раньше, занятия по ГО при
химической либо атомной угрозе, помощь себе и другим. Время не ждёт!