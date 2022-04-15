Іноземні та українська розвідки не підтверджують намір РФ застосувати ядерну зброю. Це останній козир Росії, - Міноборони

Українська розвідка та розвідки іноземні не мають інформації стосовно того, що РФ має намір використовувати проти України зброю масового знищення, зокрема, ядерну.

Про це сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ядерна зброя – це останній козир РФ. Наразі у нас немає відомостей, що РФ може застосувати таку зброю. Іноземні розвідки, з якими Україна співпрацює, також не підтверджують такої інформації", - сказав речник.

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Водночас він зауважив, що, за будь-яких обставин, треба бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. У тому числі і до можливого дуже негативного інциденту. "Станом на зараз, ми не прогнозуємо цього", - додав він.