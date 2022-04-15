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Новини Війна
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Іноземні та українська розвідки не підтверджують намір РФ застосувати ядерну зброю. Це останній козир Росії, - Міноборони

зброя,ядерна

Українська розвідка та розвідки іноземні не мають інформації стосовно того, що РФ має намір використовувати проти України зброю масового знищення, зокрема, ядерну.

Про це сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ядерна зброя – це останній козир РФ. Наразі у нас немає відомостей, що РФ може застосувати таку зброю. Іноземні розвідки, з якими Україна співпрацює, також не підтверджують такої інформації", - сказав речник.

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Водночас він зауважив, що, за будь-яких обставин, треба бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. У тому числі і до можливого дуже негативного інциденту. "Станом на зараз, ми не прогнозуємо цього", - додав він.

Автор: 

Міноборони (7355) розвідка (3858) росія (65122) ядерна зброя (1153) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+12

Ми таке чули і до війни, і що війни не буде, і що расіянє теж люди... короче буде ЯЗ, як мінімум тактичне... 100%... пуйло не захоче уходити з життя без фейрверку...
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15.04.2022 17:00
+9
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 16:57
+8
Близько тисячі років назад коли Київ пав, Європу захопила орда. рашка сьогодні як раз і є о то татаромосковське іго, правда уже з ядерною зброєю..
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15.04.2022 17:05
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Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 16:57 Відповісти
Близько тисячі років назад коли Київ пав, Європу захопила орда. рашка сьогодні як раз і є о то татаромосковське іго, правда уже з ядерною зброєю..
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15.04.2022 17:05 Відповісти
Невже божевільний фюрер усвідомлює наслідки такого кроку ?

Чи втовкли, може, шістки його ?
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15.04.2022 16:58 Відповісти
Замахали вони шантажувати цим козирем. Раз вже вони "карточним" терміном заговорили, то Україна для них - Джокер.
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15.04.2022 16:58 Відповісти
Надіюсь ця інформація для заспокоєння Українців. А не вказівка що рашкі потрібно робити як з гуманітарними коридорами...
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15.04.2022 16:59 Відповісти

Ми таке чули і до війни, і що війни не буде, і що расіянє теж люди... короче буде ЯЗ, як мінімум тактичне... 100%... пуйло не захоче уходити з життя без фейрверку...
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15.04.2022 17:00 Відповісти
давай не нагнітай засунь, свої 100% собі в зад
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15.04.2022 17:31 Відповісти
пыня - ссыкливое чмо, поэтому инстинкт самосохранения у него работает лучше, чем у таргана.....
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15.04.2022 17:01 Відповісти
Що то було у Маріуполі? Зброя хімічна, але не "масового знищення"? Чи офіційна позиція влади - "забудьте"?
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15.04.2022 17:02 Відповісти
Так, у нас нема ядерної зброї. Але є засоби доставки звичайної зброї до російських атомних об'єктів.
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15.04.2022 17:05 Відповісти
У нас нет ядерной зброи, но если будет надо мы ее применим. Так правильно
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15.04.2022 17:18 Відповісти
Нет у нас таких средств доставки.
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15.04.2022 17:39 Відповісти
Вже в дорозі.
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15.04.2022 20:33 Відповісти
***** непередбачуване. Х..зна що у нього в мізках.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям.
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15.04.2022 17:05 Відповісти
Путлер не боится реакции Запада, т.к. Запад не говорит ничего о своей реакции.
Путлер боится реакции Китая, Индии и прочих своих "друзей" с помощью которых он планирует пережить и обойти "страшные санкции".
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15.04.2022 17:06 Відповісти
Нічого не знають-тому і не підтверджують.
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15.04.2022 17:08 Відповісти
Пару бочок з " чорнобильськ ого саркофагу"
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15.04.2022 17:09 Відповісти
Да вперёд и песней жмит е кнопку хватит понтов !!! хочет вся вата за кораблём ? у у , в обоссаном Обамой подьезде Воронежа отсидеться хрен получится
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15.04.2022 17:10 Відповісти
подивіться на 6 метровий стіл *****-йому лячно навіть спілкуватися з однодумцями
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15.04.2022 17:13 Відповісти
Да у ***** пердак рвёт, кинуть атомную бомбу на Украину. Более того, кацапы будут в восторге и рейтинг ***** опять будет 100%. Он не может это сделать по неизвестным нам пока причинам, которые мы узнаем после, я надеюсь, ликвидации этого нелюдя.
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15.04.2022 17:13 Відповісти
Ну, химическим оружием они угрожали и что-то на Мариуполь таки сбросили. Так что нельзя быть уверенным на счет тактического ЯО. Они судя по всему, уже в панике и могут натворить черти что.
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15.04.2022 17:15 Відповісти
Вы знаете сколько смотрю на всю эту х...ю которая происходит в рашке. И вспоминаю фильм Бондарчука Обитаемый остров **** один в один. Тогда когда смотрел еще думал как можно такую ***** снять, так не бывает, не могут быть такими тупыми люди. Оказывается могут до сих пор не могу поверить что все это происходит на самом деле что это по настоящему. Что люди которые хотят скинуть ядерную бомбу на Украину или призывают насиловать и мародерить это не актеры а настоящие люди живущие в этой убогой стране. В этом фильме тоже вышки телевизионные люди тоже зазомбтрованые, вокруг враги а на кого вышки не действуют и не подаются пропаганде те выродки. Что хотите сказать не рашка? А знаете что больше всего достало, что они бояться что все на них наподут. Особенно Америка которая только спит и видит как забрать у Ваньки это огромное и нужное НЕЧЕГО.
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15.04.2022 17:18 Відповісти
Кстати, а бондарчук еще в расеи?
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15.04.2022 18:57 Відповісти
Поки ще є час до ядерного удару по Україні (а у його незворотності все менше сумнівів), українська влада зобов'язана домовлятися з ядерними країнами НАТО про їхню відповідь (військову, звісно, а не ембарго будь-чого). І ця відповідь має бути оприлюднена.
Якщо не погодяться, то треба вимагати SM-3 (яка зможе захистити від будь-яких ракет та літаків кацапні), або хоча б SM-2.
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15.04.2022 17:22 Відповісти
Я бы не расслаблялся. Никто не верил, что Путин начнёт полномасштабную войну, а он все равно её начал. Конечно стратегическое ядерное оружие он врядли применит. Но тактическое, яо небольшой мощности, он очень хочет применить.
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15.04.2022 17:25 Відповісти
Может и хочет, но что то его останавливает. Может быть Китай с Индией, а может быть обещание полного торгового эмбарго включая газ. Пока не знаю точно, по каким причинам, но до ядерки, скорей всего не дойдёт. Если все таки дойдет (вероятность этого 1%), то все должно начаться якобы с захвата "националистами" ядерного объекта на россии. Без этого повода применять ядерку путлер побоится. Он хочет создать иллюзию своей адекватности хотя бы для пропаганды.
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15.04.2022 17:28 Відповісти
вероятность этого 90%
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15.04.2022 23:07 Відповісти
Рашики с ума сошли. Их города охраняют те же комлексы, что и крейсер Москву охраняли.
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15.04.2022 17:31 Відповісти
ОТ маразматика путлера можно все ожидать. Надежда на то что приказ не выполнят.
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15.04.2022 17:33 Відповісти
Тре з крейсера дістати ядерні ракети...
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15.04.2022 17:33 Відповісти
Людство без людяності нікому непотрібно
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15.04.2022 17:45 Відповісти
До 24 теж не підтверджували, що нападе...
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15.04.2022 17:56 Відповісти
И что?
 Разве у бункерной Крысы есть свой личный психиатр, который работает на иностранные разведки?
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15.04.2022 18:03 Відповісти
От мене цікавить, чом наші військові та сбу ненадають кацапам 'цікаві цілі'
Недопрацьовують..?!
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15.04.2022 18:07 Відповісти
"Треба бути готовими . . ."

Дозвольте поцікавитися : ЯК ? Що у нас є, аби "бути готовими" ?
Ми звичайні ракети пропускаємо пачками, а тут прилетить ядерна, ще і розділом боєголовок в польоті . . .

Потрібна чітка заява США про ядерну парасольку. Мол, москалі, грайтеся у войнушки, але конвенційною зброєю. Використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, буде мати непоправні наслідки у вигляді удару НАТО у відповідь по Москві.

А іншого механізму "бути готовим" я не бачу.
Ну хіба йдеться про бинти і протирадіаційні сховища . . .
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15.04.2022 18:08 Відповісти
НАТО и США это не надо. В этом проблема...
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15.04.2022 23:08 Відповісти
https://twitter.com/ugrofino/status/1514989600091090944?s=20&t=8WTgi1UclFUIOrds-XHo1whttps://twitter.com/ugrofino/status/1514989600091090944?s=20&t=8WTgi1UclFUIOrds-XHo1w
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15.04.2022 18:36 Відповісти
та якось похер ..хай начнуть з Воронежа
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15.04.2022 18:47 Відповісти
Уже не время гадать, перед нами страшный и коварный враг, способный на ВСЁ, готовиться нужно
к самым невозможным сценариям; нас предупредили, уже надо прорабатывать возможности ,
не ждать, как перед войной. Предупреждён - значит вооружён. Как раньше, занятия по ГО при
химической либо атомной угрозе, помощь себе и другим. Время не ждёт!
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16.04.2022 17:54 Відповісти
 
 