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Новини Санкції проти Росії
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У Росії через відсутність імпортних комплектуючих зупиняється виробництво нових танків, - ГУР Міноборони

розвідка,гур

На російському "Уралвагонзаводі" намагаються подолати кризу, що виникла внаслідок введених санкцій. "Уралвогонзавод" (Нижній Тагіл) це російський виробник бронетехніки, в першу чергу – основного танку РФ "Т-72".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.

Від початку війни в Україні російське підприємство зіштовхнулось з численними фінансовими проблемами. Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін та матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки.

Попри широко розрекламоване "імпортозаміщення" РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.

"Відтак, "Уралвогонзавод" вимушений шукати розв'язання фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків "Т-90" і "Т-14" (Армата). У Росії через відсутність імпортних комплектуючих зупиняється виробництво нових танків, - ГУР Міноборони 01Створений "оперативний штаб" основним напрямком роботи визначив ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

розвідка (3858) росія (65122) санкції (11819) танк (2064)


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Топ коментарі
+23
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15.04.2022 17:12
+16
В якутии есть чувак который им поможет...пусть пишут письма...
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15.04.2022 17:09
+12
Так пластифікатор теж закінчився
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15.04.2022 17:18
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Недокраїна клята. З навозу ліпіте
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15.04.2022 17:06 Відповісти
Так пластифікатор теж закінчився
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15.04.2022 17:18 Відповісти


Самородок приоткрыл местной "Комсомольской правде" секрет своих изделий - ещё в советские годы он работал на заводе, производившем химические вещества, в том числе загустители.

"Пластификаторы эти мы тогда просто мешками выносили, через забор их перебрасывали. Думали, в хозяйстве пригодится, но попробовали, как удобрение, не пошло, урожай сожгли наоборот. Никто не знал, что с этим делать, а я придумал, что раз оно глину загущает, то и навоз должно. Консистенция в чём-то похожа. И я придумал, получается, уникальный материал для лепки, - вспомнил Боппосов. - Вы же из обычного навоза не слепите, развалится всё. А так пожалуйста, добавили, перемешали, и из такого навоза можно лепить хоть неделю, хоть месяц, сколько душе угодно"

Потом, по словам скульптора, Америка развалила Советский Союз и завод закрылся. Однако ещё в 2000-е годы, в расцвет альтернативного искусства, он вспомнил о своём изобретении, купил аналогичный по составу пластификатор производства ФРГ и смог повторить опыт. С тех пор не имеющие аналогов работы Боппосова стали известны не только в России, но и во всём мире.

Сейчас, делится самородок, у него остался небольшой объём немецкого пластификатора, а пополнить запасы нельзя из-за санкций. Поэтому он решил временно приостановить работу. Оставшийся химикат скульптор, вероятно, пустит на одно "важное для всех" изваяние.

"Может, кукиш трёхметровый слеплю, в сторону Европы развернём потом, пусть там знают. Тут думать надо", - заключил он.
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15.04.2022 21:21 Відповісти
вже 3 прилетіло в кра - ск
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15.04.2022 17:39 Відповісти
С березы пусть делают.
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15.04.2022 17:07 Відповісти
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15.04.2022 17:12 Відповісти
ну так... все есть, все в наличии, че они прибедняются? пусть дальше лепят...
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15.04.2022 17:28 Відповісти
у этого якута немецкий пластификатор закончился, который он в говно добавлял, что бы скульптуры не разваливались. А купить теперь он его из-за санкций не может, поэтому придется на настоящую работу всё-таки устраиваться. Тяжелые времена для скульпторов на росии настали.
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15.04.2022 17:46 Відповісти
Опередил
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15.04.2022 17:47 Відповісти
анало говнет - нащадок армати, в поході на Київ?
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15.04.2022 19:17 Відповісти
це про армату???
ви тільки з говна канфети можете липити
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15.04.2022 17:08 Відповісти
Той металобрухт нікому вже не потрібний.
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15.04.2022 17:09 Відповісти
Як!? А цигана м?
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15.04.2022 17:10 Відповісти
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15.04.2022 17:09 Відповісти
В якутии есть чувак который им поможет...пусть пишут письма...
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15.04.2022 17:09 Відповісти
Навіщо татаромосковській орді танки?!.. хай на баранів чи оленів переходять у них цього добра як гною, перед ТВ сидят і мичать про "руzький мір"
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15.04.2022 17:10 Відповісти
У кацапів 13000 танків, було.
Підказка для кацапів - береш старий танк (т-55, т-34 і т.д.) та фарбу і пАлучаєтья, ..., пАлучається новий танк.
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15.04.2022 17:11 Відповісти
І не будь який, а "Армата".
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15.04.2022 17:53 Відповісти
Скоро в Украине...кацапские Т-34. Задидов.))
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15.04.2022 17:12 Відповісти
То есть в ходе демилитаризации Украины у нас рабочих танков стало больше чем было, а у них не просто меньше на 800, но и новых не будет. Они там ничего не перепутали?
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15.04.2022 17:12 Відповісти
как же так вы же постоянно гавкаете что роисся это самодостаточная страна
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15.04.2022 17:14 Відповісти
Ні ,ну що за недокраїна:- грають на ложках, їдять з лопати, танки РОБИЛИ! на вагонзаводі... Навіть не хочу знати, чим вони займались на танковому з-ді!
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15.04.2022 17:14 Відповісти
Випускали "іздєліє №2".
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15.04.2022 17:54 Відповісти
у них ще квест по швидкісному риттю могил є...
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15.04.2022 18:36 Відповісти
і хто чимдалі коров"яче гімно закине...
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15.04.2022 18:37 Відповісти
Тільки санкціі на протизаплідні не робіть для московіі....
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15.04.2022 17:16 Відповісти
А ще краще впроваджувати міжнародні гуманітарні програми з вазектомії та стерилізації дебільного охлосу. Досвід Індії та Китаю негайо застосовувати в Бурятії, Хакасії та Тиві - саме там плодяться звірі яких назвати людьми не можна.
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15.04.2022 17:27 Відповісти
Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків "Т-14" (Армата).

Це через дефіцит картону?
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15.04.2022 17:26 Відповісти
Надо готовиться к тому, что у них конница появится и латы вместо бронежилетов.
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15.04.2022 17:27 Відповісти
2800 на осень 2021 г. В войсках и 10 000 на базах хранения . 13 000 бронемашин в войсках, таки через чур оптимистичны
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15.04.2022 20:03 Відповісти
Ну шо, русские витязи? Расчехляйте стратегический резерв:



Хоть её, ****, тоже махновцы придумали.
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15.04.2022 17:28 Відповісти
Нестеромабиль.
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15.04.2022 17:37 Відповісти
Мне вот интересно если без Европы орки неспособны выпускать ни ракеты ни танки ни корабли, так кто виноват в этой войне? Неужели исключительно орки?
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15.04.2022 17:30 Відповісти
Из говна и палок будут ваять? А еще у них надувных танков - дуй, не передуешь
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15.04.2022 17:30 Відповісти
Корейські таваріщі дадуть т34 зверху барбекю припаяють
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15.04.2022 17:32 Відповісти
Пущай Т-34 с хранения снимают.
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15.04.2022 17:33 Відповісти
На Т-70 и КВ-5 пусть ездят....
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15.04.2022 17:37 Відповісти
А я то думал зачем им Лаос передал Расеи 30 штук Т-34. Теперь все понятно Вернулись на Парашу, чтобы стать металлолом в Украине
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15.04.2022 17:46 Відповісти
"Увеличение процентных ставок по кредиту, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен и материалы и комплектующие и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники".

Это есть хорошо, занимайтесь "импортозамещением". Правда оно у вас, как из дерьма пуля.
Хотя, собственно, почему как? Ведь "санкции на пользу"?
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15.04.2022 17:49 Відповісти
У па рашников опыт есть,делают ведь из дерьма котлеты,ну и вован спец по карманной тяге,что не украдёт то спионерит,одно другого стоит.
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15.04.2022 18:06 Відповісти
Не удивлюсь если окажется, что 3/14дерация даже рубли печатать не может без "импортных комплектующих"...
СвЭрхдержавищабля...
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15.04.2022 18:07 Відповісти
не может - даже не удивляйся...)
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15.04.2022 18:15 Відповісти
После распада СССР в россию вернули танки из Европы. Всего было более 55000 шт - Т-54, Т-55, Т-62 , Т- 64 и тд. Под Омском -- поле 5км --
уставлено в несколько рядов этого железа. Ширина танка 3,06 м , вот и выбирайте , что Вам надо. А при нынешних средствах пто танк на одну
заправку и один б/комплект( до 38 снарядов у средних танков).
Главное -- нет механиков и наводчиков , при простой оптики.
Есть водители и компьюторщики , а в бою надо самому ориентироваться ,по ситуации.
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15.04.2022 18:16 Відповісти
Перечислені моделі були вивезені з ГСВГ ще в кінці 70,начало 80х по жд(броватий тоді з німаками вясь-вясь газ труби),але морем завезли 20тисяч нових Т-72,куди вивезли їх вже після розвалу сересер не курсі,скоріше за все розсіяли по військових округах.
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15.04.2022 19:45 Відповісти
після розвалу не сересер,а варшавки.
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15.04.2022 19:48 Відповісти
після розвалу не сересер,а варшавки.
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15.04.2022 19:49 Відповісти
Вони що, суки раша-фашистські, ухинаїлись? курви кацапські, вздумали наші "Стугни" й "Джавеліни" без роботи залишити...
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15.04.2022 18:52 Відповісти
Вони ще трохи повоюють так, як вони вміють воювати, то нікому буде продукувати москаликів. Вимруть як мамонти.
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16.04.2022 13:07 Відповісти
 
 