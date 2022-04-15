У Росії через відсутність імпортних комплектуючих зупиняється виробництво нових танків, - ГУР Міноборони
На російському "Уралвагонзаводі" намагаються подолати кризу, що виникла внаслідок введених санкцій. "Уралвогонзавод" (Нижній Тагіл) це російський виробник бронетехніки, в першу чергу – основного танку РФ "Т-72".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.
Від початку війни в Україні російське підприємство зіштовхнулось з численними фінансовими проблемами. Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін та матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки.
Попри широко розрекламоване "імпортозаміщення" РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.
"Відтак, "Уралвогонзавод" вимушений шукати розв'язання фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків "Т-90" і "Т-14" (Армата). Створений "оперативний штаб" основним напрямком роботи визначив ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки", - йдеться у повідомленні.
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Самородок приоткрыл местной "Комсомольской правде" секрет своих изделий - ещё в советские годы он работал на заводе, производившем химические вещества, в том числе загустители.
"Пластификаторы эти мы тогда просто мешками выносили, через забор их перебрасывали. Думали, в хозяйстве пригодится, но попробовали, как удобрение, не пошло, урожай сожгли наоборот. Никто не знал, что с этим делать, а я придумал, что раз оно глину загущает, то и навоз должно. Консистенция в чём-то похожа. И я придумал, получается, уникальный материал для лепки, - вспомнил Боппосов. - Вы же из обычного навоза не слепите, развалится всё. А так пожалуйста, добавили, перемешали, и из такого навоза можно лепить хоть неделю, хоть месяц, сколько душе угодно"
Потом, по словам скульптора, Америка развалила Советский Союз и завод закрылся. Однако ещё в 2000-е годы, в расцвет альтернативного искусства, он вспомнил о своём изобретении, купил аналогичный по составу пластификатор производства ФРГ и смог повторить опыт. С тех пор не имеющие аналогов работы Боппосова стали известны не только в России, но и во всём мире.
Сейчас, делится самородок, у него остался небольшой объём немецкого пластификатора, а пополнить запасы нельзя из-за санкций. Поэтому он решил временно приостановить работу. Оставшийся химикат скульптор, вероятно, пустит на одно "важное для всех" изваяние.
"Может, кукиш трёхметровый слеплю, в сторону Европы развернём потом, пусть там знают. Тут думать надо", - заключил он.
ви тільки з говна канфети можете липити
Підказка для кацапів - береш старий танк (т-55, т-34 і т.д.) та фарбу і пАлучаєтья, ..., пАлучається новий танк.
Це через дефіцит картону?
Хоть её, ****, тоже махновцы придумали.
Это есть хорошо, занимайтесь "импортозамещением". Правда оно у вас, как из дерьма пуля.
Хотя, собственно, почему как? Ведь "санкции на пользу"?
СвЭрхдержавищабля...
уставлено в несколько рядов этого железа. Ширина танка 3,06 м , вот и выбирайте , что Вам надо. А при нынешних средствах пто танк на одну
заправку и один б/комплект( до 38 снарядов у средних танков).
Главное -- нет механиков и наводчиков , при простой оптики.
Есть водители и компьюторщики , а в бою надо самому ориентироваться ,по ситуации.