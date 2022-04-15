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У Маріуполі зараз йдуть активні бої в районі меткомбінату і в портовій зоні, - Мотузяник

маріуполь

Станом на зараз йдуть активні бої в районі Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча і в портовій зоні міста.

Про це речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що з'єднання двох військових формувань - морської піхоти та полку "Азов" є "блискучою тактичною операцією".

Мотузяник додав, що ситуація в Маріуполі - "складна і важка".

"Зараз тривають бої, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Станом на зараз йдуть активні бої в районі заводу Ілліча і в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити це місто наразі не вдається", - зазначив речник Міноборони та запевнив, що ЗСУ зроблять все можливе для того, "аби деблокувати це місто".

Дивіться: Безлюдні руїни: знищені російськими окупантами вулиці Маріуполя. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3228) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+34
Хлопцы,всим остаться живыми.
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15.04.2022 17:42
+26
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ МАРИКА ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ !!!!
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15.04.2022 17:43
+22
ДАЙ БОГ РЕБЯТАМ ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
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15.04.2022 17:55
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Хлопцы,всим остаться живыми.
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15.04.2022 17:42 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ МАРИКА ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ !!!!
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15.04.2022 17:43 Відповісти
На херсонщине и запорожчине перейдите в атаку. Зайдите оркам в тьІльІ и им будет не до наступления на Донбассе.
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15.04.2022 17:52 Відповісти
ДАЙ БОГ РЕБЯТАМ ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ!
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15.04.2022 17:55 Відповісти
Боже, дай їм сили і Свою допомогу!
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15.04.2022 17:59 Відповісти
Мариуполь... 1941 год.



и Мариуполь сейчас

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15.04.2022 18:02 Відповісти
Бережи Боже кращих людей України! Ви-легенда! Але залишайтесь живими!
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15.04.2022 18:12 Відповісти
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15.04.2022 18:14 Відповісти
Почему то мне кажеться, что если договорняк был , то он на совести Ермака и Арахамии .
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15.04.2022 18:15 Відповісти
Я так понял это переписка с Березой?
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15.04.2022 18:55 Відповісти
Задача откинуть орков с юга за Чонгар
для паники можно и по керченскому мосту бахнуть и по Чонгару
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15.04.2022 18:20 Відповісти
Кацапи пишуть про понад тисячу полонених саме морської піхоти. От які фейки треба розвінчувати, а не різну фігню про біолабораторії та гусей!
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15.04.2022 18:39 Відповісти
А их разве не развенчивали уже?
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15.04.2022 18:55 Відповісти
Ну плен 501 батальона это есть, по видео действительно л/ с вместе с полканом который был услужлив до вышестоящих просто до блевотины
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15.04.2022 20:22 Відповісти
з-д Iллiча
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15.04.2022 19:05 Відповісти
речник Міноборони запевнив, що ЗСУ зроблять все можливе для того, "аби деблокувати це місто". Джерело:
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15.04.2022 21:02 Відповісти
Цим словам Мотузяника можна вірити ? Адже це вперше прозвучало від Міноборони України ! Вирішуйте. плануйте, але терміново . бо може бути запізно !!! СЛАВА ГЕРОЯМ - ЗАХИСНИКАМ МАРІУПОЛЯ !!!
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15.04.2022 21:07 Відповісти
Бомбардувальник СУ-24 може нести 3-4 тони авіабомб.

Він літає значно швидше за вертоліт.

Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.

Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.

Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).

Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.
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16.04.2022 00:33 Відповісти
 
 