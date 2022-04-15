У Маріуполі зараз йдуть активні бої в районі меткомбінату і в портовій зоні, - Мотузяник

Станом на зараз йдуть активні бої в районі Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча і в портовій зоні міста.

Про це речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що з'єднання двох військових формувань - морської піхоти та полку "Азов" є "блискучою тактичною операцією".

Мотузяник додав, що ситуація в Маріуполі - "складна і важка".

"Зараз тривають бої, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Станом на зараз йдуть активні бої в районі заводу Ілліча і в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити це місто наразі не вдається", - зазначив речник Міноборони та запевнив, що ЗСУ зроблять все можливе для того, "аби деблокувати це місто".

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