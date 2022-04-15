У Маріуполі зараз йдуть активні бої в районі меткомбінату і в портовій зоні, - Мотузяник
Станом на зараз йдуть активні бої в районі Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча і в портовій зоні міста.
Про це речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він зазначив, що з'єднання двох військових формувань - морської піхоти та полку "Азов" є "блискучою тактичною операцією".
Мотузяник додав, що ситуація в Маріуполі - "складна і важка".
"Зараз тривають бої, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи для того, щоб штурмувати це місто. Станом на зараз йдуть активні бої в районі заводу Ілліча і в портовій зоні Маріуполя. Але повністю захопити це місто наразі не вдається", - зазначив речник Міноборони та запевнив, що ЗСУ зроблять все можливе для того, "аби деблокувати це місто".
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и Мариуполь сейчас
для паники можно и по керченскому мосту бахнуть и по Чонгару
Він літає значно швидше за вертоліт.
Якщо замість авіабомб в такий бомбардувальник завантажити контейнери з 3-4 тони найбільш критичних ресурсів, наприклад, ***********, то можна було би спробувати скинути ці контейнери нашим захисникам у Маріуполі, наприклад, вночі, і повернути літак назад.
Думаю, така операція може вдатися завдяки фактору несподіванки для ворога (навряд більше 1 разу). Але не гарантовано. Однак це, принаймні, реалістично на відміну від вертольотів чи інших сценаріїв.
Зайти "туди" можна, ймовірно, з заходу: на малій висоті над морем дуже близько від берега вночі, бажано під час грози (і грому), тому що на захід від Маріуполя берег моря в багатьох місцях - це досить високі (метрів по 20-30) і круті обриви, тож якщо літак буде нижче берега, то з берегового плато (з полів) його не буде видно, тобто, не буде можливості націлити ЗРК. Додатковий "+" в тому, що вже потонув крейсер, який носив потужну систему ППО (а вже не носить її). Звичайно, в Криму є ракети ППО. Можливо, якось вдасться використати "фон" із ворожої важкої (металевої) техніки на березі (хоча це більше схоже на фантазії).
Вийти "звідти" можна було б, можливо, на північ - над трасою Маріуполь-Донецьк, скориставшись тим, що ворог може вважати наш літак своїм, оскільки він летить з півдня - ніби як з Росії в напрямку до українських військ - можуть подумати, що летить з Росії бомбити сили ООС на фронті.