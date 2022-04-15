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Поліція має імена понад 250 російських військових, які коїли злочини на Київщині

нєбитов

Українські правоохоронці встановили імена вже більш як 250 російських військових, які перебували на території Київської області та вчиняли злочини проти мирних громадян.

Про це розповів на брифінгу начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"У нас дуже класно працюють і СБУ, і розвідка, і військова розвідка, які встановлюють ті підрозділи з поіменним списком, що перебували на окупованих територіях і вчиняли злочини проти мирних громадян. І в поліції Київської області вже є (інформація - ред.) про понад 250 осіб зі збройних сил РФ, які перебували на території Київської області", - зазначив він.

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Серед іншого, уточнив Нєбитов, у поліції є навіть деякі списки, де зазначені члени родин цих російських військових та їхні адреси проживання. "І це, звичайно, буде допомогою слідчим при оголошенні підозр і оголошенні цих осіб у міжнародний розшук", - додав він.

Як повідомлялося, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військових зі Пскова, які скоювали воєнні злочини проти мирного населення у Бородянці Київської області.

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Автор: 

армія рф (17337) Київська область (4017) Нєбитов Андрій (187) воєнні злочини (1859)


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А треба мати їхні кадавери
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15.04.2022 18:01 Відповісти
Знищити кожного разом з сім'ями
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15.04.2022 18:02 Відповісти
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15.04.2022 18:02 Відповісти
 
 