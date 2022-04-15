Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання ВАК апаратів для лікування поранених військовослужбовців у шпиталі.

Про це волонтерка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже треба допомогти шпиталю в придбанні дуже важливих ВАК апаратів з розхідниками. Нарешті їх завезли до України. Цей аппарат відтягує з ран інфекцію, таким чином рятує ноги, руки нашим бійцям. Треба придбати два апарати по 42 тис. кожний та 20 розхідніків по 850 грн, це загалом 103600 грн", - йдеться у повідомленні.

Юсупова також повідомила що придбано за зібрані раніше кошти: "Сьогодні ми відправляємо велику посилку на фронт, генератор 44 тис., балаклави, планшети, ліки та інше ще на 32 тис. Два генератори вчора вже дійшли на передову. Ще придбали п‘ять квадрокоптерів по 1725 евро кожний, три вже на фронті, два ще в дорозі".







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