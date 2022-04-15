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Новини Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання ВАК апаратів для лікування поранених військовослужбовців у шпиталі.

Про це волонтерка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 01

"Дуже треба допомогти шпиталю в придбанні дуже важливих ВАК апаратів з розхідниками. Нарешті їх завезли до України. Цей аппарат відтягує з ран інфекцію, таким чином рятує ноги, руки нашим бійцям. Треба придбати два апарати по 42 тис. кожний та 20 розхідніків по 850 грн, це загалом 103600 грн", - йдеться у повідомленні.

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 02

Юсупова також повідомила що придбано за зібрані раніше кошти: "Сьогодні ми відправляємо велику посилку на фронт, генератор 44 тис., балаклави, планшети, ліки та інше ще на 32 тис. Два генератори вчора вже дійшли на передову. Ще придбали п‘ять квадрокоптерів по 1725 евро кожний, три вже на фронті, два ще в дорозі". 

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 03
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 04
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 05

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: "Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників". ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 06
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 07
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 08
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 09
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 10
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 11
Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 12

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомоги для придбання дефібрилятора з кардіостимулятором. ФОТО

Реквізити для допомоги:

5375 4141 0204 7676 Монобанк

UA963220010000026200300957926

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal

[email protected]

Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням ВАК апаратів для лікування поранених 13

Автор: 

допомога (8341) волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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У меня уже целый список тех, кому надо помогти: животные, волонтёры... Стараюсь всем что-то кидать (и зверей в зоопарках жалко, да), но на всех не хватает. ЭХ.
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15.04.2022 18:52 Відповісти
Тут вже не знаємо на що в першу чергу витратити гроші, які в цей час ріденько капають в сімейний бюджет, на продуктові набори в Чернігів чи на покупку вскадчину наступного джипа для армійців. Натрапивши на це звернення Юсупової розумію, що треба купити бейсбольну биту і повідбивати безсовістні чи дурні макітри нашим нашим урядовцям. Тиждень як повідомили, що уряд бере кредит 150 млн НЕ ГРИВЕНЬ на бородьбу з КОВІД. Рятувати поранених нема коштів, а на ковід, якого нема, в борг беруть. Падлюки кончені.
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15.04.2022 22:49 Відповісти
 
 