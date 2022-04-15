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Перша партія нової військової допомоги Україні зі США прибуде протягом 24 годин, - CNN

сша,допомога,боєприпаси

Представник Міністерства оборони США повідомив, що перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на 800 млн доларів прибуде в найближчі 24 години. За його словами, українці заберуть вантаж на кордоні і ввезуть його в країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал CNN.

Видання зазначає, що список озброєнь, який увійшов до першої партії, не розголошується. Однак джерела заявили, що серед найменувань - гаубиці і боєприпаси до них, а також радари.

У CNN також зазначили, що новий пакет допомоги Україні відрізняється від попередніх постачань. Він містить "більш складне і потужне озброєння". Про що саме йдеться, не уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заявила, що поставки зброї Україні можуть призвести до "непередбачуваних наслідків", - The Washington Post

Автор: 

зброя (7460) допомога (8341) США (22769)


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Топ коментарі
+26
Значить вже прийшла.
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15.04.2022 18:15
+15
касаби ждуть з нетерпінням- вже розділися-намазалися гірчичкою- підмили сраки і ждуть...
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15.04.2022 18:16
+11
Из Днепра тоже хорошие новости от сетрухи -- по поводу поставки фирмовых фронтовых стрелялок: У нас спокойно. Тревоги не часто.
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15.04.2022 18:18
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Значить вже прийшла.
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15.04.2022 18:15 Відповісти
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15.04.2022 20:52 Відповісти
касаби ждуть з нетерпінням- вже розділися-намазалися гірчичкою- підмили сраки і ждуть...
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15.04.2022 18:16 Відповісти
Из Днепра тоже хорошие новости от сетрухи -- по поводу поставки фирмовых фронтовых стрелялок: У нас спокойно. Тревоги не часто.
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15.04.2022 18:18 Відповісти
Ни х..я себе не часто , сегодня почти не выключаются.
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15.04.2022 18:32 Відповісти
Стосовно поставок війскових вкусняшек в Дніпро не в курсі, а ось попередженя о тривогах до десятка разів кожну добу.
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15.04.2022 18:52 Відповісти
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15.04.2022 18:21 Відповісти
Супер!
Про вертолёт все-таки не фейк!
Сдали лётчики за мат вознаграждение?
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15.04.2022 18:26 Відповісти
З гелікоптером прикольно вийшло.
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15.04.2022 19:31 Відповісти
Дякуємо нашім друзям !
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15.04.2022 18:22 Відповісти
Краще таке не афішувати . Кацапи коли таке чують , то вже майже готові істерично бігти на мітинги , з вимогою до ***** - розбомбити мости через Дніпро ,, щоб завадити перекиданню техніки і озброєння на лівий берег . .
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15.04.2022 18:24 Відповісти
Не переживайте, вам же казали, коли такі новини публікуються, посилочка вже у адресата
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15.04.2022 18:26 Відповісти
Коли таке афішують це означає що це вже в Україні.
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15.04.2022 18:27 Відповісти
зброя любить тишу, тоді є результат ...🤓
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15.04.2022 18:31 Відповісти
Зброя любить, коли нею залякують. Касапи вже не хочуть на собі випробовувати нову зброю НАТО.
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15.04.2022 18:41 Відповісти
Офіційно опубліковано на сайті Білого Дому.
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15.04.2022 19:50 Відповісти
Навіть після погроз кацапні Я0,справжні друзі не кидають нас...Велика дяка дядько Сем!!!
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15.04.2022 18:24 Відповісти
Ху..я..ри..ти касапов з усіх зразків новітной зброї! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 2️⃣0️⃣, 0️⃣0️⃣0️⃣ 💀
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15.04.2022 18:26 Відповісти
А Томагавків підкинути, ні? Щоб у х..йла навіть думки про ядерну зброю не виникало.
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15.04.2022 18:31 Відповісти
американцы могут и сами томагавки применить если потребуется - зачем их предавать Украине
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15.04.2022 18:47 Відповісти
Черговий крок до перемоги
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15.04.2022 18:33 Відповісти
Какое оружие? Да никакое. Пришло или непришло кому надо тот знает. Все.
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15.04.2022 19:02 Відповісти
ми веземо лісами, просіками
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15.04.2022 20:53 Відповісти
 
 