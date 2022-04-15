12 841 24
Перша партія нової військової допомоги Україні зі США прибуде протягом 24 годин, - CNN
Представник Міністерства оборони США повідомив, що перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на 800 млн доларів прибуде в найближчі 24 години. За його словами, українці заберуть вантаж на кордоні і ввезуть його в країну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал CNN.
Видання зазначає, що список озброєнь, який увійшов до першої партії, не розголошується. Однак джерела заявили, що серед найменувань - гаубиці і боєприпаси до них, а також радари.
У CNN також зазначили, що новий пакет допомоги Україні відрізняється від попередніх постачань. Він містить "більш складне і потужне озброєння". Про що саме йдеться, не уточнюється.
Топ коментарі
+26 Назар Курта #512516
показати весь коментар15.04.2022 18:15
+15 Alex Sav #513490
показати весь коментар15.04.2022 18:16
+11 Ratibor Swet
показати весь коментар15.04.2022 18:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про вертолёт все-таки не фейк!
Сдали лётчики за мат вознаграждение?