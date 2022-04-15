Російська пропаганда розповідає про "знищення біолабораторій в Україні", - Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда починає новий етап "біологічної війни" і фіксує "проміжну перемогу", розповідаючи про знищення біолабораторій в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Від початку широкомасштабного вторгнення рф на територію нашої держави однією з причин "спецоперації" кремлівські медіа називали начебто "запланований запуск американських військових біолабораторій в Києві та Одесі".

Після майже двотижневого затишшя щодо цієї теми пропаганда відзвітувала: "біологічна війна триває", а США та Німеччина після того, як Росія почала "спецоперацію" в Україні, активно "освоюють Монголію для проведення своїх біологічних досліджень з вірусами холери, малярії та енцефаліту", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначають в ЦПД, на тлі військової поразки Кремль знову фіксує в інформаційному полі проміжну вигадану перемогу.

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