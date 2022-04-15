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Новини Війна
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Російська пропаганда розповідає про "знищення біолабораторій в Україні", - Центр протидії дезінформації

лабораторія

Російська пропаганда починає новий етап "біологічної війни" і фіксує "проміжну перемогу", розповідаючи про знищення біолабораторій в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Від початку широкомасштабного вторгнення рф на територію нашої держави однією з причин "спецоперації" кремлівські медіа називали начебто "запланований запуск американських військових біолабораторій в Києві та Одесі". 

Після майже двотижневого затишшя щодо цієї теми пропаганда відзвітувала: "біологічна війна триває", а США та Німеччина після того, як Росія почала "спецоперацію" в Україні, активно "освоюють Монголію для проведення своїх біологічних досліджень з вірусами холери, малярії та енцефаліту", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, зазначають в ЦПД,  на тлі військової поразки Кремль знову фіксує в інформаційному полі проміжну вигадану перемогу.

Також читайте: Спецслужби РФ готують обстріли та теракти для нагнітання антиукраїнської істерії в Росії, - Центр протидії дезінформації

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65122) біологічна зброя (28) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+20
Это у дикарей как всегда - куда попала ракета, там и биолаборатория/штаб игил.
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15.04.2022 18:21
+14
це вони в мене в погребі не були- там така плесень .. прям як у шойгу в голові
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15.04.2022 18:20
+11
Ипанутым нет покоя. Пабеда за пабедой. Самая опасная в мире лаборатория за кремлевской стеной. Мозг выела 140 миллионам подопытных баранов.
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15.04.2022 18:26
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це вони в мене в погребі не були- там така плесень .. прям як у шойгу в голові
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15.04.2022 18:20 Відповісти
Это у дикарей как всегда - куда попала ракета, там и биолаборатория/штаб игил.
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15.04.2022 18:21 Відповісти
Так вот отчёт Украины о биолабораториях !!! Всё тут правда! И нечего скрывать !
https://www.youtube.com/watch?v=bpqAAcGT_Zc
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15.04.2022 19:21 Відповісти
Схоже, на метрополію попруть. Там точно зоден русскій курвабль нє утонєт.
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15.04.2022 18:34 Відповісти
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15.04.2022 18:23 Відповісти
задачу выполнели, можна идти домой
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15.04.2022 18:26 Відповісти
Такі заяви - це добре. Значить, у кацапів все менше можливостей і бажання воювать. Потихеньку починають зливатись, оголошуючи видумані "побєди" і "виполнєніє всіх задач".
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15.04.2022 18:30 Відповісти
Ипанутым нет покоя. Пабеда за пабедой. Самая опасная в мире лаборатория за кремлевской стеной. Мозг выела 140 миллионам подопытных баранов.
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15.04.2022 18:26 Відповісти
я одного не можу зрозуміти, всі чудово знають ким і розроблений і звідки був проданий вірус (коронавірус) Китаю, i де на Уралі велися розробки. І МОЗ та ООН мовчать, маскаляки і там баблом намазали? І тільки українці борються з цією маскальською гідрою, а як вразять цю заразу, так охочих одразу мільйон знайдуть на пиріг, а українців, як завжди в дурнях залишать.
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15.04.2022 18:28 Відповісти
Так воно ж так і буде: кацапи отримають пиzzди, залишаться без флоту, без армії, десятки тисяч здохнуть в Україні, ще десятки тисяч залишаться каліками, АЛЕ...По телевізору кацапні розкажуть, що всі фашисти знищені, біолабораторії знищені, все демілітаризовано-денацифіковано і наступила "очєрєдная побєда". І ви думаєте, що не повірять?
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15.04.2022 18:28 Відповісти
а, то наші горобці москву потопили, а ви їм помстилися?
ну добре, будемо вважати, що ви розрахувалися
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15.04.2022 18:28 Відповісти
🤣
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15.04.2022 18:29 Відповісти
Да знаем мы этих дол-бов
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15.04.2022 18:30 Відповісти
гандон антон куприн - капитан мацквы (капитан подводной лодки)))
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15.04.2022 18:31 Відповісти
Сподіваюсь, правильно буде "покійний гандон антон куприн - капитан мацквы (капитан подводной лодки)))
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15.04.2022 18:36 Відповісти
Зацікавленим особам з рф можу продати свої носки, після добової зміни, як доказ існування таких лабораторій
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15.04.2022 18:31 Відповісти
То хімічна,а не біологічна зброя!
А якщо дві зміни,щоб у кутку стояли?! То вже майже ядрьона!
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15.04.2022 18:42 Відповісти
- 300 -switchblade drones
- 11 MI-17 helikopters
- 18 Howitzers
- 200 M113 armored personel carierrs
- 500 Javelin anty missels
-----------
on its way to Ukraine...
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15.04.2022 18:32 Відповісти
дядька Пентагон, не кацапське брехняве ріа - сказав зробив.
зевтра все буде в Україні, а може і сьогодні
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15.04.2022 18:48 Відповісти
Видели как попкорн готовится?
Вот мне кажется, что у них в голове что-то похожее происходит...
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15.04.2022 18:32 Відповісти
Хто педалював тему уявних біолабораторій в Україні? Чмо Погребинський, державний зрадник, що втік з України, та - "Анархіст Міхо Чаплига", який ПРО момент початку війни був попереджений своїми працедавцями та втік на Каріби.
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15.04.2022 18:32 Відповісти
Звізла голубам, ховрахам і інопланетянам!
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15.04.2022 18:32 Відповісти
Уничтожена флагманская биолаборатория с био организмами на борту - двумя ударами Нептун! Слава Україні! Слава ЗСУ! 🇺🇦
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15.04.2022 18:33 Відповісти
Уточняем.
С пятьюстами биоорганизмами.
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15.04.2022 18:47 Відповісти
Боже-бережи Монголію.
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15.04.2022 18:41 Відповісти
Новость застарела.
Этот биотуалет они уничтожили ракетой с неделю назад.
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15.04.2022 18:45 Відповісти
Немає в нас такого Центру, тобто є назва.
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15.04.2022 18:45 Відповісти
На цьому фоні кримчанам - напружитись!
В що перетворили окупанти ВІДКРИТУ біолабораторію в Сімфе!
Особливо при північному вітрі!
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15.04.2022 18:47 Відповісти
Ну наконец-то. Хана биолабораториям в Украине. Теперь осталось пустяки-Марс освободить.))
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15.04.2022 18:48 Відповісти
Пізно. Вже птахи над Кацапією сруть. І сруть працьовито і натхненно. Наспівуючи "Батько наш Бандера", та "путя *****".
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15.04.2022 18:49 Відповісти
А это тогда когда ракетой за 280 тысяч баксов в деревянный туалет попали?
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15.04.2022 18:50 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/7xBuCobHMwI
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15.04.2022 18:57 Відповісти
Жесть! Ну просто нет слов. В какой "палате" это придумано? За "паребриком" не видят, что страной управляет "шайка" проворовавшихся бандитов? Или там людей за идиотов "держат"?
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15.04.2022 19:08 Відповісти
Москаль лиш починає щось розуміти коли його беруть в "плєн"
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15.04.2022 20:43 Відповісти
У нас это на каждом шагу. Как зайдёшь в село, так в каждом доме найдёшь шикарный курятник не меньше чем голове на 100, а где курятник - там и мощная биолаборатория. А вот в городах таких нет. Разве что голуби. Но это как-то не концентрировано.
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15.04.2022 19:10 Відповісти
Самогонний апарат знайшли? Вони таке морозити будуть як тільки знову якесь корито буде йти на дно.
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15.04.2022 19:28 Відповісти
Ура. Перемога. Тепер можна братися за дядька Сема. Запасаемося попкорном.
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15.04.2022 20:41 Відповісти
То дарма, що холера і малярія не вірусами спричинюються, а бактерією і плазмодієм відповідно. Але хто із немитих московитів такими дрібницями переймається...
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15.04.2022 20:49 Відповісти
 
 