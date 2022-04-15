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На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів і касок, отриманих як гумдопомога, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів, касок та інших товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тис. дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Волинській області.

На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів і касок, отриманих як гумдопомога, - СБУ 01

Оперативники СБУ встановили, що незаконну схему організував військовослужбовець добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ТГ.

На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів і касок, отриманих як гумдопомога, - СБУ 02
На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів і касок, отриманих як гумдопомога, - СБУ 03
На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів і касок, отриманих як гумдопомога, - СБУ 04

Під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили: бронежилети, каски, гігієнічні товари, готівкові кошти у валютах різних країн на загальну суму майже 800 тис.грн.

На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів і касок, отриманих як гумдопомога, - СБУ 05

Також читайте: У Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу. ФОТО

На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів і касок, отриманих як гумдопомога, - СБУ 06
На Волині військовослужбовець намагався продати партію бронежилетів і касок, отриманих як гумдопомога, - СБУ 07

Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Автор: 

СБУ (12809) гуманітарна допомога (991) Бронежилет (154) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+50
***** он конченный а не военный. Повесить суку чтобы у других руки не чесались.
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15.04.2022 18:32
+33
****! З початку війни від двох моїх близьких друзів залишилися лише профілі у Фейсбуці. Один - під Гостомелем 27 лютого від кульового. Бронік навиліт пробило. Ховали у відкритій труні. На Граді працював. Другий - 8 квітня. В районі Попасної. Командир БМП. Ховали в закритій труні. А це - сволота. Слів нема.
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15.04.2022 18:41
+24
Як кажуть кацапи "...кому война, а кому - мать родна".
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15.04.2022 18:29
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Як кажуть кацапи "...кому война, а кому - мать родна".
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15.04.2022 18:29 Відповісти
гроші краще жертвувати через церкву ПЦУ або УГКЦ, вони мають довіру
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15.04.2022 20:51 Відповісти
Будеш гетьманом-і ти зможеш!
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15.04.2022 18:46 Відповісти
***** он конченный а не военный. Повесить суку чтобы у других руки не чесались.
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15.04.2022 18:32 Відповісти
Он не военный, читайте внимательней - он чиновник.
И такие предатели - чиновники, вокруг вас.
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15.04.2022 19:12 Відповісти
Интересно, а если на него надеть всё это, он плавать сможет?
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15.04.2022 18:34 Відповісти
А перед этим каждый броник проверить на нем на пуленепробиваемость
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15.04.2022 18:38 Відповісти
Поплывет как крейсер мацква.
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15.04.2022 18:40 Відповісти
Війна покаже хто є хто. І чим більше таких гнид впіймають, тим краще.
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15.04.2022 18:37 Відповісти
Воно просто людина-лайно...
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15.04.2022 18:38 Відповісти
от тільки довго вошкаються з ними а по закону военного часу-допросить и расстрелять
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15.04.2022 18:40 Відповісти
****! З початку війни від двох моїх близьких друзів залишилися лише профілі у Фейсбуці. Один - під Гостомелем 27 лютого від кульового. Бронік навиліт пробило. Ховали у відкритій труні. На Граді працював. Другий - 8 квітня. В районі Попасної. Командир БМП. Ховали в закритій труні. А це - сволота. Слів нема.
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15.04.2022 18:41 Відповісти
шо типа броник не настоЯщий типа игрушечная плита?
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15.04.2022 19:00 Відповісти
Не кожен бронік тримає кулю. Тим більше не кожну кулю. Якщо там 12,7 поцілило, то жоден бронік такого не витримає.
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15.04.2022 19:09 Відповісти
Тіпа не 4-го класу. Снайпер з великим калібром.
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15.04.2022 19:10 Відповісти
Стидоба...Я далі не знаю як жити з таким позором....Краще застрелитись
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15.04.2022 18:47 Відповісти
тварь ******
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15.04.2022 18:48 Відповісти
Повесить сволоцюгу.
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15.04.2022 18:48 Відповісти
Позбавити звань, дипломів, нагород, стажу і з конфіскацією на нари. Років на 10. Повернеться і буде жебракувати і харчуватися на смітниках. Так доля має бути у кожного корумпованого державного службовця особливо якщо це правоохоронець або військовий.
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15.04.2022 18:48 Відповісти
Смітники всіх таких не прогодують...
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15.04.2022 19:26 Відповісти
отдайте его волонтерам
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15.04.2022 18:49 Відповісти
Зараз у волонтерстві взагалі створилася неприємна ситуація - запитів усе більше, а ресурсів меншає. При цьому, більша частина запитів на військове оснащення якого давно немає у вільному доступі. Коли намагаєшся з'ясувати, чи будуть витрачені кошти на користь - починається якесь перекидання стрілок та заливання про сєкрєтную апірацию.
В результаті відмовився допомагати грошима без підтвердження проекту та без особистих зустрічей. Перейшов на адресну допомогу товарами, але й тут зустрічаються випадки, коли привозиш їжі на пару тисяч гривень, але немає відчуття, що сім'я нужденна, і робить щось для покращення ситуації. До речі, в основному таке трапляється з рускоязичними "біженцями", тому перестав таких обслуговувати взагалі.
Будьте уважні, на що ви даєте ресурси, це не менш важливо, ніж сам факт допомоги.
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15.04.2022 18:51 Відповісти
гроші треба давати лише перевіреним волонтерам. якщо таких немає тоді вже при церквах краще. вони їх потратять на всякий інструмент і обладнання яке теж потрібне
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15.04.2022 19:39 Відповісти
При церкві можу хиба що дати по *****, і попу, і тим хто там гроші виманює у віруючих ідіотів
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15.04.2022 22:44 Відповісти
потому что очень много гуманитарной помощи с Европы осело непонятно где кто это контролирует кто отчитывается? я бы на месте запада кому попало деньги не выделял
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15.04.2022 22:52 Відповісти
Таких военных тьма ,только никто не хочет разорвать эту цепочку ! ОПГ попристраивались к гуманитарке и косят бабло.
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15.04.2022 18:53 Відповісти
не дают зароблять(олх запретите еще
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15.04.2022 18:53 Відповісти
Він зараз лише підозрюваний. Ось, коли буде засуджений, тоді можна.
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15.04.2022 19:35 Відповісти
так а что в страйк боле с типа в броник суют фейк плиту для реализма и наверно псевдо керамику так как метал чернуху сувать это бред...????
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15.04.2022 19:02 Відповісти
Руки опускаются....когда ты выгреб останнI гроши и отдал на закупку броников и прочего нужного для военных, а тут ****** греют руки на этом.....убить их точно хочется
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15.04.2022 19:07 Відповісти
В ТРО по західних областях багато бандюків місцевих пішло...це ж і доступ до гуманітарки, і легальна зброя, і можливість напівлегально рекетом займатись...
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15.04.2022 19:12 Відповісти
Тварь
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15.04.2022 19:16 Відповісти
Скотиняка люди с ЕС шлют гуманитарку, а оно гроши наживает на крови своего народа ! Растрелять шоб другим не повадно било !
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15.04.2022 19:21 Відповісти
ага логистика - ты хрен пройдешь львовскую таможню без откатов
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15.04.2022 22:54 Відповісти
А кому він їх продавав?
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15.04.2022 19:42 Відповісти
покидьок не погребував торгувати навіть інвалідними візками
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15.04.2022 19:54 Відповісти
******* гандон . а чо він ще живий?
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15.04.2022 20:22 Відповісти
Тварюка. 15 років буцигарні, як мародеру, а не як шахраю!
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15.04.2022 23:08 Відповісти
 
 