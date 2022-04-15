Рашисти обстріляли один із житлових районів Харкова: Загинули 7 осіб, зокрема семимісячний малюк, 34 людини зазнали поранення

Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. Загинули 7 осіб, серед них семимісячний малюк.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням.



Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу", - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА просить жителів Харкова без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.

Також дивіться: Російські окупанти завдали масованого артудару по парку Горького в Харкові. ВIДЕО камер спостереження