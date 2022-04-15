Рашисти обстріляли один із житлових районів Харкова: Загинули 7 осіб, зокрема семимісячний малюк, 34 людини зазнали поранення
Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. Загинули 7 осіб, серед них семимісячний малюк.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням.
Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу", - йдеться в повідомленні.
Очільник ОВА просить жителів Харкова без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.
Топ коментарі
+10 Максим Мороз #391980
показати весь коментар15.04.2022 18:33
+10 Саша Пончик
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+9 Игорь Игорев #494368
показати весь коментар15.04.2022 19:04
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такое предложение означало бы признание того, что для этих кровавых нелюдей имеют какое-то значение христианские праздники.
У советских выродков только один людоедский праздник: 7 ноября.
Chwała Ukrainie!
Bohaterom chwała!
Это не только подло по отношению к родной Украине, но, это даже какое-то подлое неуважение к себе самому, к своему человеческому достоинству.