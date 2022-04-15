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Новини Війна
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Рашисти обстріляли один із житлових районів Харкова: Загинули 7 осіб, зокрема семимісячний малюк, 34 людини зазнали поранення

війна

Російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. Загинули 7 осіб, серед них семимісячний малюк.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Друга армія світу, як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням.

Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу", - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА просить жителів Харкова без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.

Також дивіться: Російські окупанти завдали масованого артудару по парку Горького в Харкові. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+10
Просто жах..
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15.04.2022 18:33
+10
Ипаная касапская недонация.
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15.04.2022 18:34
+9
Эта Кацапская тварь разрушает истребляет всех , ему нужно снести Украину , сровнять с землей. Нет ничего святого. Не за горами мы нанесем такой же ответ , однозначно . Слава Украине !!!!!
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15.04.2022 19:04
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Просто жах..
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15.04.2022 18:33 Відповісти
Ипаная касапская недонация.
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15.04.2022 18:34 Відповісти
Надеюсь, что никому не придёт в голову предлагать рашистским упырям "перемирие" на период Пасхи:

такое предложение означало бы признание того, что для этих кровавых нелюдей имеют какое-то значение христианские праздники.

У советских выродков только один людоедский праздник: 7 ноября.
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15.04.2022 19:10 Відповісти
Так нас в Харкові прасують майже цілодобово...
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15.04.2022 18:35 Відповісти
я не витримав у Харкові постійних обстрілів та виїхав з міста.. ледве не потрапивши під обстріл на південному вокзалі.
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15.04.2022 19:09 Відповісти
Эта Кацапская тварь разрушает истребляет всех , ему нужно снести Украину , сровнять с землей. Нет ничего святого. Не за горами мы нанесем такой же ответ , однозначно . Слава Украине !!!!!
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15.04.2022 19:04 Відповісти
поляки кажуть:

Chwała Ukrainie!
Bohaterom chwała!
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15.04.2022 19:10 Відповісти
Совершенно не понимаю те 2 миллиона украинцев, которые продолжают жить в Мордоре, работать в нефтегазовой отрасли РФ в Тюменской области, в Ямало-ненецком округе и т.п.

Это не только подло по отношению к родной Украине, но, это даже какое-то подлое неуважение к себе самому, к своему человеческому достоинству.
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15.04.2022 19:49 Відповісти
наявність паспорта з тризубом, не завжди робить носія Українцем.
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15.04.2022 19:55 Відповісти
Ты отстал от жизни, такое количество укр. может и работало там но 20 лет назад...
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15.04.2022 20:46 Відповісти
Це для кацапів https://theins.ru/history/250082 не вперше.
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15.04.2022 20:48 Відповісти
Кацапські ублюдки обстріляли дім біля парку Харкова на хтз де завжди гуляють люди у гарну погоду.
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15.04.2022 22:33 Відповісти
Бажаю щоб до роSSіян кожної ночі приходив цей семимісячний малюк...
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15.04.2022 23:58 Відповісти
 
 