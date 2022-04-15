Світ має бути готовим до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що "всі країни світу" повинні бути готові до того, що президент Росії Путін може застосувати тактичну ядерну зброю.
Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, Путін може застосувати ядерну або хімічну зброю, тому що він не цінує життя народу України.
"Не тільки я - увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути не реальною інформацію, але це може бути правдою. Хімічна зброя, вони можуть це зробити, вони могли це зробити, для них життя народу, нічого. Тому... Треба думати, не боятися, а бути готовим. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я вважаю", - пояснив Зеленський.
Топ коментарі
+47 Yakov Yakov
показати весь коментар15.04.2022 18:45
+29 Олег Кущ #490032
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+18 Петрович123456
показати весь коментар15.04.2022 18:48
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А Україна вижеве, і відновиться!
Тому масового виготовлення не станеться. Але ті, хто вже здатен отримати уран 235 і плутоній 239, ті потенційно здатні створити найпростішу ядрьону бомбу. Для створення ефективної бомби треба ще багато чого...
Не бачу конкретних пропозицій від нього.
І як він сам готується до можливого ядерного удару?
А про українців потурбується так само, як і перед нападом рашистів в лютому 2022.
Джерело:
Що презедент пропонує? Як потрібно готуватись?
Уничтожение "Москвы",вместе с ликованием, вызвало у меня один вопрос - а так можно было?Значит можно было и 25 февраля? Почему, вместо того, что бы задействовать все силы, зелень попёрла на переговоры о капитуляции?
Вливаючи на владу України, вимусив згорнути оборонні програми, розвиток арміі, ракетну галузь й оголення кордонів перед наступом. Продовжує свою тактику впливу й вимагає капітуляцію України.
Жодних поступок тиску *****. Бити потвору кремлівську, до перемоги й повної деокупаціі територій донбасу, криму.
Проведення демілітарізації та денацифікації московії, як і хотів *****. Звільнення депортованих громадян й дітей України.
Слава Націі. піZда фашистській *********.
Тут не о чем говорить.
у него выходит как всегда.
И там снова будут квакать жабы.
Японцам Хиросима пошла на пользу: про милитаризм забыли,
занялись производством и хайтеком и покорили весь мир.
Им решить вопрос - раз плюнуть, и весь мир будет рукоплескать.
Похоже, главнокомандующий хочет убедить западных союзников, что на "поле битвы" страну не освободишь от русской чумы, что надо с Путлером договариваться, а то начнёт ядерную войну.
Вопрос, зачем Зеленскому предупреждать страны НАТО о возможном ядерном ударе со стороны Орды? Чтобы они свернули поставку вооружений для ВСУ? Или чтобы народ Украины согласился с его болезненным стремлением заглянуть в глаза вурдалака и увидеть там мир?
Черговий вислів невігласа, типу бандит може причинити шкоду - переламати ноги, або плюнути