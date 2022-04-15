Світ має бути готовим до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що "всі країни світу" повинні бути готові до того, що президент Росії Путін може застосувати тактичну ядерну зброю.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Путін може застосувати ядерну або хімічну зброю, тому що він не цінує життя народу України.

"Не тільки я - увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути не реальною інформацію, але це може бути правдою. Хімічна зброя, вони можуть це зробити, вони могли це зробити, для них життя народу, нічого. Тому... Треба думати, не боятися, а бути готовим. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я вважаю", - пояснив Зеленський.

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