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Світ має бути готовим до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський

путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що "всі країни світу" повинні бути готові до того, що президент Росії Путін може застосувати тактичну ядерну зброю.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, Путін може застосувати ядерну або хімічну зброю, тому що він не цінує життя народу України.

"Не тільки я - увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути не реальною інформацію, але це може бути правдою. Хімічна зброя, вони можуть це зробити, вони могли це зробити, для них життя народу, нічого. Тому... Треба думати, не боятися, а бути готовим. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я вважаю", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Путін може застосувати ядерну зброю, якщо впаде у відчай, - ЦРУ

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) путін володимир (23798) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+47
світ має знищити ********* кремлівського ********, поки він не знище світ.
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15.04.2022 18:45
+29
То вже як Бог розсудить. Але ми не здамося.
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15.04.2022 18:44
+18
США, Великобритания должны официально выйти из Будапештского меморандума и вернуть Украине ядерное оружие для сдерживания кацапов.
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15.04.2022 18:48
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всі мовчать,бо розуміють-воно не може
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15.04.2022 18:42 Відповісти
Якщо застосує то Настане 100% КІНЕЦЬ росії і всьому російському, так як нація яка застосувала ядерну зброю проти безядерної країни буде знищена морально і соціально, а це зброя по сильніше Ядерної

А Україна вижеве, і відновиться!
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15.04.2022 20:03 Відповісти
Буде знищена ким?
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15.04.2022 20:07 Відповісти
глибокою стурбованістю
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15.04.2022 20:26 Відповісти
Якщо раша використає ядерну зброю почнеться масове виготовлення ядерної бомби всіма країнами світу у яких є уран.
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15.04.2022 21:44 Відповісти
І ніхто ці країни не зупинить.
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15.04.2022 21:45 Відповісти
В добутому з руди урані близько 0,7% урана 235, все інше - уран 238. Ядрьону уранову бомбу може створити лише той, хто володіє технологією збагачення урану до рівня приблизно 90-95%. Або той, хто може отримати в реакторах плутоній 239. А для цього треба мати відповідні технології. А це - дуже дорого і дуже довго.
Тому масового виготовлення не станеться. Але ті, хто вже здатен отримати уран 235 і плутоній 239, ті потенційно здатні створити найпростішу ядрьону бомбу. Для створення ефективної бомби треба ще багато чого...
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15.04.2022 23:47 Відповісти
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15.04.2022 19:03 Відповісти
Я вас попереджаю, якщо шо, то ото... а якщо ні так ні... Якось так...
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15.04.2022 18:42 Відповісти
Що пропонуєш? Ставати перед пуйлом на коліна і здаватись?
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15.04.2022 18:42 Відповісти
Ви хоч читали те що написано?
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15.04.2022 18:44 Відповісти
Світ до цього давно готується. А чи готував свою країну зеленський?
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15.04.2022 18:52 Відповісти
Щось я не чув про підготовку до ядерної зими в Франції. Ніхто не буде яз використовувати, бо росісі то ЖОПА. Уявіть параша скидує бомбу на Харків, далі кндр закликає Сеул здаватися, Китай погрожує Тайваню, Іран наносить удар по Ізраїлю. США цього не допустять.
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15.04.2022 19:09 Відповісти
с какого перепугу США этого не допустит? будьте реалистом. С использованием такт. оружия кацапами никто ничего не сделает.
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15.04.2022 20:52 Відповісти
Якщо амери з бритами спільно заявлять ,що виступають гарантами Будапешського меморандуму і забезпечать ядерну парасольку Україні та негайно нанесуть масований ядерний удар по )(уйлобаду у випадку примінення ним проти України тактичної ЯЗ то )(уйло нічого не зробить і навіть не лякатиме нікого ядерною зброєю.
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15.04.2022 19:14 Відповісти
Але ми вже про це не дізнаємось
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15.04.2022 20:36 Відповісти
Звичайно читала.
Не бачу конкретних пропозицій від нього.
І як він сам готується до можливого ядерного удару?
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15.04.2022 19:31 Відповісти
дура виховала микитася.
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15.04.2022 20:09 Відповісти
А як ви у масштабах такої країни пропонуєте готуватись? Це у фільмах всі можуть жити під землею, а ми живемо у реальності.
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15.04.2022 20:03 Відповісти
Тобто, він пропонує готуватись іншим.
А про українців потурбується так само, як і перед нападом рашистів в лютому 2022.
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15.04.2022 20:08 Відповісти
Як ви бачите це турбування? Потрібно швидко починати будувати ядерні бункери по всій країні, щоб ***** по ним в першу чергу гатив?
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15.04.2022 20:38 Відповісти
"Треба думати, не боятися, а бути готовим. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я вважаю", - пояснив Зеленський.

Джерело:

Що презедент пропонує? Як потрібно готуватись?
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15.04.2022 21:24 Відповісти
Він каже це для того що заходу доведеться відповісти.
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15.04.2022 21:48 Відповісти
То вже як Бог розсудить. Але ми не здамося.
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15.04.2022 18:44 Відповісти
Короче,начесал с три короба,чтоб не расслаблялись. И оружие побыстрее присылали.
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15.04.2022 18:44 Відповісти
Та від таких заяв світу може захотітися, щоб Україна здалась. Краще б мовчав наш ціцеронус.
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15.04.2022 20:42 Відповісти
світ має знищити ********* кремлівського ********, поки він не знище світ.
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15.04.2022 18:45 Відповісти
світ якось і не поспішає.
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15.04.2022 19:00 Відповісти
США, Великобритания должны официально выйти из Будапештского меморандума и вернуть Украине ядерное оружие для сдерживания кацапов.
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15.04.2022 18:48 Відповісти
Ми віддали свою ядерну зброю США та Великобританії?
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15.04.2022 18:52 Відповісти
Так, включно з ними. Будапештський меморандум пройобаний в 2014
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15.04.2022 20:39 Відповісти
З кими "з ними"? ЯО в полному осязі з України переїхало в рашку!
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23.10.2022 12:52 Відповісти
Знього не треба виходити. Вони в нього толком і не зайшли.
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15.04.2022 18:54 Відповісти
у нас "Рудий ліс"
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15.04.2022 18:56 Відповісти
Щось нечутно першої леді ... вона мабуть вже підготувалася, не боїться та готова
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15.04.2022 18:50 Відповісти
скумбрію солить.
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15.04.2022 19:16 Відповісти
В нас є атомні станції,це на порядки гірше.Будуть багатії помирати повільною і страшною смертю.
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15.04.2022 18:51 Відповісти
Світу похєр.Але вони допомагають.А ми візьмем допомогу і переможемо.
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15.04.2022 18:52 Відповісти
Пох уже...
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15.04.2022 18:54 Відповісти
от і я так кажу..якшо бачу окупанта, я його можу вбити,але зупинити ракету падаючу на мене я не взмозі
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15.04.2022 18:58 Відповісти
Якщо є "Старстрік", можна спробувати.
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15.04.2022 19:39 Відповісти
Увесь світ ... Яке у Африці до нас діло. Як і нам до них свого часу. Усе складно.
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15.04.2022 18:55 Відповісти
А как же "увидеть мир в глазах фюрера"? Прозрел, наконец?
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15.04.2022 18:56 Відповісти
Він спробував. Був би ідіотом якби не спробував
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15.04.2022 20:40 Відповісти
Он должен был в первый же день поговорить со всеми, кто уже пробовал до него! Тогда бы у страны было 2 года, чтобы заминировать все выходы из Крыма и укрепить Мариуполь.
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16.04.2022 11:12 Відповісти
Ну применит, что потом? думает все наколени упадут? это ж последний козырь *****... и после него он будет послан НА ещё громче и чётче
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15.04.2022 19:00 Відповісти
Ніфіга воно не застосує. Не здивуюся якщо вся яз вже в Китаї, або взагалі продана на чорному ринку
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15.04.2022 19:03 Відповісти
Всі без винятку кацапи ніколи за всю свою коротку і жорстоку історію не цінували життя. Взагалі. І своє і чуже. Це константа яка існує постійно. Те що є "откровенням" і "відкриттям" для прокацапленого на всю голову зеленого дегенерата відомо всім цивілізованим людям планети давно. Недобите зло завжди повертається. Ось воно і повернулося через 30 років з черговими погрозами. Сподіваюсь нарешті питання агресивних мудаків буде вирішено остаточно і світ нарешті зітхне з полегшенням. І головне! Щоб не повторювали помилок 90-х і знову не відгодували "ніжками Буша"...
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15.04.2022 19:03 Відповісти
Много пафоса. Ничего, так называемые "цивилизованные люди планеты" не знают, да и знать особо не хотят. Они же все и вскормили чудовище. Да и сейчас не гнушаются торговать и покупать у кремля.
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15.04.2022 19:19 Відповісти
Подякуємо Кравчуку і Кучмі, які за хабарі проср\\ли наш ядерний арсенал, і озброїли москальню.
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15.04.2022 19:06 Відповісти
У нас тоже есть ядерное оружие, оно находится на Ростовской АЭС, а еще ближе Курская АЭС.
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15.04.2022 19:07 Відповісти
Чесно кажучи краще помовчи хоч би тиждень, вже втомив кожного дня щось верзеш.
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15.04.2022 19:11 Відповісти
А ты к ***** обратись -расскажи ,что ядерное оружие тебе дороги "строить" помешает ...
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15.04.2022 19:12 Відповісти
Нєфуй було роззброюват Україну надогоду кацапні...!
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15.04.2022 19:12 Відповісти
схоже Зеля готує підґрунтя до мирової з пуйлом
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15.04.2022 19:19 Відповісти
Та, 50 днів не готував, а тут раптом зрада зрадонька, бо ******** так захотілось
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15.04.2022 20:42 Відповісти
Ну если откровенный саботаж подготовки к вторжению зебобы ,из за которого сотни убиенных детей и женщин,зесрань не заметила, то мы всегда напомним -за все зелупа ответит
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15.04.2022 21:12 Відповісти
в 2012 році, я наїлась магічних грибів, і у мене був дуже сильний бед-тріп... я побачила, що росія нападе на Україну, і що зрештою вона заюзає ракети з ядерними боєголовками (я їх бачила)... я думала, що то просто бед, але потім напала кацапія в 2014-му... подумала, що може збіг, і нікому не говорила про це, бо ще подумають, що я хвора на голову... але чим далі, я починаю думати, що це не просто бед-тріп був, а видіння майбутнього... був цей бед-тріп на Сіверщині.
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15.04.2022 19:20 Відповісти
Будемо надіятися, що то Ви просто погано закусували.
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15.04.2022 20:32 Відповісти
Мені здається вона хоче навести жах. шоб всі були готові на мир з козломордими.
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15.04.2022 21:49 Відповісти
А почему именно Зеленский об этом говорит?
Уничтожение "Москвы",вместе с ликованием, вызвало у меня один вопрос - а так можно было?Значит можно было и 25 февраля? Почему, вместо того, что бы задействовать все силы, зелень попёрла на переговоры о капитуляции?
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15.04.2022 19:21 Відповісти
***** застововує тактику шантажу й якщо його не послати за кораблем, то це тупикова ситуація.
Вливаючи на владу України, вимусив згорнути оборонні програми, розвиток арміі, ракетну галузь й оголення кордонів перед наступом. Продовжує свою тактику впливу й вимагає капітуляцію України.

Жодних поступок тиску *****. Бити потвору кремлівську, до перемоги й повної деокупаціі територій донбасу, криму.

Проведення демілітарізації та денацифікації московії, як і хотів *****. Звільнення депортованих громадян й дітей України.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
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15.04.2022 19:22 Відповісти
Бить по мордяке наотмашь! Он военный ТЕРРОРИСТ.
Тут не о чем говорить.
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15.04.2022 20:07 Відповісти
Когда путин старается сделать Украине как можно хуже -
у него выходит как всегда.
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15.04.2022 20:01 Відповісти
Бідону, треба сказати: "Давай вова, застосовуй, не стримуй себе, а потім ми зітрем тебе з твоєю московією з лиця Землі.
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15.04.2022 20:03 Відповісти
И будет большое Кремлёвское озеро. Или пруды.
И там снова будут квакать жабы.
Японцам Хиросима пошла на пользу: про милитаризм забыли,
занялись производством и хайтеком и покорили весь мир.
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15.04.2022 20:10 Відповісти
Але ми того вже не побачимо
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15.04.2022 20:43 Відповісти
Побачимо. Ми Чорнобиль пережили. Навик уже є.
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15.04.2022 20:45 Відповісти
вы оптимист
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15.04.2022 20:56 Відповісти
Путин забыл, что США на другом конце Земли.
Им решить вопрос - раз плюнуть, и весь мир будет рукоплескать.
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15.04.2022 20:44 Відповісти
Зеленский уже не раз заявлял, что одержать победу над Ордой невозможно, потому что это "великая ядерная держава", что все войны заканчиваются подписанием мирного договора. Он, вероятно забыл, какой договор подписал Гитлер в мае 45-го.
Похоже, главнокомандующий хочет убедить западных союзников, что на "поле битвы" страну не освободишь от русской чумы, что надо с Путлером договариваться, а то начнёт ядерную войну.
Вопрос, зачем Зеленскому предупреждать страны НАТО о возможном ядерном ударе со стороны Орды? Чтобы они свернули поставку вооружений для ВСУ? Или чтобы народ Украины согласился с его болезненным стремлением заглянуть в глаза вурдалака и увидеть там мир?
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15.04.2022 21:21 Відповісти
"Путін може застосувати ядерну або хімічну зброю"

Черговий вислів невігласа, типу бандит може причинити шкоду - переламати ноги, або плюнути
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15.04.2022 22:21 Відповісти
А ЧОМУ ЛЮДЕЙ СВОЇХ НЕ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ВІЙНУ!!! Хотяб 16.2.2022. ..А чужих попереджаете… (Америка,Україна , Польща… ) перші … Д
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15.04.2022 22:34 Відповісти
 
 