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Маріуполя немає, є територія міста, наскрізь просякнута кров'ю, - глава Донецької ОВА Кириленко

маріуполь

Російські окупанти намагаються взяти Маріуполь, але їм це не вдається.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони вже котрий день намагаються взяти Маріуполь і їм це не вдається, які б вони фейки не поширювали. При цьому вони розуміють, що Маріуполя через дії збройних сил РФ як такого не існує. Є територія Маріуполя, але міста не існує – вони все знищили", - наголосив він.

"Міста там немає, це територія міста. І вона наскрізь просякнута кров'ю", - додав очільник ОВА.

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Автор: 

Маріуполь (3228) Кириленко Павло (907)


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15.04.2022 18:58 Відповісти
Мариуполь это зеркало для россии.
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15.04.2022 19:06 Відповісти
это кость в горле...
и даже вытянув кость или проглотив - там останется кровоточащая рана...
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15.04.2022 19:41 Відповісти
Нужно Херсон и Мелитополь быстрее забирать и нужно уничтожить весь флот России и через море в порт Мариуполя подмогу. И по сухопутному пути нужно окружать и РСЗО выжигать все и посылать броню добивать и давить надо со стороны Запорожья и Днепра и по воде. Таким образом русские будут окружены и их будут и в спину бить и в лоб и с флангов. русские столько людей в Мариуполе убили и нужно месть провести и унизить русских и разбить их в хлам. Что они столько воевали там и уничтожили и их разбили абсолютно полностью!
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15.04.2022 19:09 Відповісти
вони за будинками ховаються... Херсон пропонуєте рівняти із землею?
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16.04.2022 02:00 Відповісти
А город этим кровавым рашистам и не нужен..им нужен свободный путь из раши в Крым..
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15.04.2022 19:39 Відповісти
Судячи з карти коридор цей вже намалювався: https://liveuamap.com/
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15.04.2022 20:07 Відповісти
 
 