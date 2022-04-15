Маріуполя немає, є територія міста, наскрізь просякнута кров'ю, - глава Донецької ОВА Кириленко

Російські окупанти намагаються взяти Маріуполь, але їм це не вдається.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони вже котрий день намагаються взяти Маріуполь і їм це не вдається, які б вони фейки не поширювали. При цьому вони розуміють, що Маріуполя через дії збройних сил РФ як такого не існує. Є територія Маріуполя, але міста не існує – вони все знищили", - наголосив він.

"Міста там немає, це територія міста. І вона наскрізь просякнута кров'ю", - додав очільник ОВА.

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