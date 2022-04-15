Кабмін працює над створення Міжнародного центру розмінування й Державною мінною стратегією, - Шмигаль

Кабінет Міністрів уже розпочав роботу над створенням Міжнародного центру розмінування.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія залишила по собі тисячі мін, снарядів та бомб. Наші герої-піротехніки знешкодили з них уже понад 80 тисяч. Щодня по 4-5 тисяч небезпечних предметів нейтралізуються. Але, на жаль, ще місяцями, роками будемо знаходити та знешкоджувати на нашій землі такі залишки "руського міру", - наголосив прем'єр.

За словами Шмигаля, створення такого центру останніми днями обговорювалося із заступником Генсекретаря ООН, з лідерами європейських країн та нашими партнерами.

Крім того, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Міністерством внутрішніх справ та іншими міністерствами мають розробити багаторічну Державну протимінну стратегію.

"Така стратегія має включати не лише поетапний пошук і знешкодження вибухонебезпечних предметів, але також має охопити інші сфери — від навчань у школах до комунікаційних кампаній, які розповідатимуть, як виглядають ці предмети", - пояснив Шмигаль.

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