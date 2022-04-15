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Уряд та ООН запускають ще дві програми виплат. Які категорії громадян отримуватимуть кошти?

гроші

Уряд спільно з Організацією об’єднаних націй запускає ще дві програми виплат. Рішення про це було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів та стосуватиметься вимушених пересленців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цейдеться у зверненні  Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом 3-х місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе нашим малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців. Їм так само буде додатково виплачуватись по 2200 грн. Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб", - пояснює Денис Шмигаль.

Паралельно з цим Уряд продовжує стимулювати відновлення ділової активності та зайнятості. Додатково виділяємо майже 1,3 млрд грн з резервного фонду для Фонду соцстрахування, аби забезпечити виплати допомоги по безробіттю.

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"Усе це є можливим також завдяки підтримці й допомозі від наших міжнародних партнерів. Сьогодні на засіданні Уряду оформили домовленості з Урядом Японії щодо залучення допомоги в розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу. Також днями Міністерство фінансів підписало угоду з Урядом Канади щодо залучення 500 млн канадських доларів. Перемовини про допомогу ведемо на всіх рівнях та з усіма, хто може й готовий допомогти", - йдеться у повідомленні.

виплати (1041) ООН (3346) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+6
Азербайджан отправил гуманитарную помощь для украинских беженцев
11:14

Правительство Азербайджана направило в Молдову гуманитарную помощь для оказания неотложной медицинской помощи украинским вынужденным переселенцам, въехавшим на молдавскую территорию в результате военных действий в Украине, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Самолет с 29 тоннами гуманитарной помощи на сумму более 1,7 миллиона манатов вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 10:00 15 апреля в аэропорт Кишинева.

27 февраля и 12 марта 2022 года по поручению руководства Азербайджана в Украину уже было отправлено в целом около 520 тонн гуманитарной помощи, состоявшей из медикаментов, медицинских принадлежностей, приборов и оборудования, а также продуктов питания на общую сумму 21,5 миллиона манатов.

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15.04.2022 19:36
+4
Тут 6500 хрен дождешься уже 20 день,а они ещё "выплачивают".
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15.04.2022 19:22
+4
Только переселенцам?
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15.04.2022 19:36
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Тут 6500 хрен дождешься уже 20 день,а они ещё "выплачивают".
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15.04.2022 19:22 Відповісти
на 10-й день все прийшло, як і обіцяли. Київ.
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15.04.2022 19:23 Відповісти
Підтверджую, 15-день -грошей немає.
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15.04.2022 19:26 Відповісти
А коли реєструвалися?
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15.04.2022 19:27 Відповісти
Я 30-го березня.
Ніц нема.
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15.04.2022 20:53 Відповісти
десь через 2-3 дні, після того як запропонували.
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16.04.2022 08:44 Відповісти
Харьков. Уже месяц прошел с момента подачи заявки. Нифига нет. Жена оформляла, кажется в начале марта - в 20-х числах пришло. Непонятно как начисляют
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15.04.2022 19:29 Відповісти
месяц жду, деньги не пришли.

По информации знакомых, которые в курсе этой программы, у ЗЕленых денег нет, перечисление казначейством приостановлено.

Поэтому эту программу закрыли с 1-го апреля.

Главное наобещать, напиариться.
показати весь коментар
16.04.2022 08:16 Відповісти
Азербайджан отправил гуманитарную помощь для украинских беженцев
11:14

Правительство Азербайджана направило в Молдову гуманитарную помощь для оказания неотложной медицинской помощи украинским вынужденным переселенцам, въехавшим на молдавскую территорию в результате военных действий в Украине, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Самолет с 29 тоннами гуманитарной помощи на сумму более 1,7 миллиона манатов вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 10:00 15 апреля в аэропорт Кишинева.

27 февраля и 12 марта 2022 года по поручению руководства Азербайджана в Украину уже было отправлено в целом около 520 тонн гуманитарной помощи, состоявшей из медикаментов, медицинских принадлежностей, приборов и оборудования, а также продуктов питания на общую сумму 21,5 миллиона манатов.

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15.04.2022 19:36 Відповісти
Только переселенцам?
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15.04.2022 19:36 Відповісти
суки лучше напишите как оформить нормально вернее организуйте нормальное людское оформление. жена уже 4-й день ходит и стоит в очереди целый день, а людей там тысячи и каждый день приходят новые а принимают только по 150-200 чел в день.
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15.04.2022 20:45 Відповісти
 
 