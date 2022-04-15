Уряд та ООН запускають ще дві програми виплат. Які категорії громадян отримуватимуть кошти?

Уряд спільно з Організацією об’єднаних націй запускає ще дві програми виплат. Рішення про це було прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів та стосуватиметься вимушених пересленців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цейдеться у зверненні Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом 3-х місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе нашим малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців. Їм так само буде додатково виплачуватись по 2200 грн. Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб", - пояснює Денис Шмигаль.

Паралельно з цим Уряд продовжує стимулювати відновлення ділової активності та зайнятості. Додатково виділяємо майже 1,3 млрд грн з резервного фонду для Фонду соцстрахування, аби забезпечити виплати допомоги по безробіттю.

Також читайте: Кабмін працює над створення Міжнародного центру розмінування й Державною мінною стратегією, - Шмигаль

"Усе це є можливим також завдяки підтримці й допомозі від наших міжнародних партнерів. Сьогодні на засіданні Уряду оформили домовленості з Урядом Японії щодо залучення допомоги в розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу. Також днями Міністерство фінансів підписало угоду з Урядом Канади щодо залучення 500 млн канадських доларів. Перемовини про допомогу ведемо на всіх рівнях та з усіма, хто може й готовий допомогти", - йдеться у повідомленні.