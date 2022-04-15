Викрадення РФ українських дітей і їхнє заплановане "усиновлення" російськими сім'ями є ще одним цинічним порушення міжнародного гуманітарного права, - Маасікас
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас назвав викрадення росіянами українських дітей і їхнє заплановане "усиновлення" російськими сім'ями ще одним цинічним, жахливим порушенням міжнародного гуманітарного права.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маасікас написав у своєму твіттері.
"Після українських журналістів, активістів, місцевих чиновників, інших цивільних осіб РФ почала викрадати українських дітей. Це, а також їхнє заплановане так зване усиновлення російськими сім'ями є ще одним цинічним, жахливим порушенням міжнародного гуманітарного права. РФ буде притягнуто до відповідальності", - написав Маасікас.
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всегда надо называть вещи своими именами
за счёт гордой нации.
Слава Націі.