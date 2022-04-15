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Викрадення РФ українських дітей і їхнє заплановане "усиновлення" російськими сім'ями є ще одним цинічним порушення міжнародного гуманітарного права, - Маасікас

діти,дитина

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас назвав викрадення росіянами українських дітей і їхнє заплановане "усиновлення" російськими сім'ями ще одним цинічним, жахливим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маасікас написав у своєму твіттері.

"Після українських журналістів, активістів, місцевих чиновників, інших цивільних осіб РФ почала викрадати українських дітей. Це, а також їхнє заплановане так зване усиновлення російськими сім'ями є ще одним цинічним, жахливим порушенням міжнародного гуманітарного права. РФ буде притягнуто до відповідальності", - написав Маасікас.

Також читайте: В Росії вдаються до незаконного "всиновлення" вивезених з України дітей, - МЗС

Автор: 

діти (5064) викрадення (819) росія (65129) усиновлення (47) Євросоюз (13399) Матті Маасікас (134)


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А как это???!!! Украденных детей усыновлять???? Что происходит???!!!!
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15.04.2022 19:39 Відповісти
орда пришла в Украину за имуществом, землей и рабами
всегда надо называть вещи своими именами
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15.04.2022 19:45 Відповісти
свой генофонд опаскудили, теперь ищут как подправить собственные убогие возможности
за счёт гордой нации.
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15.04.2022 19:57 Відповісти
Янычарство по российски.
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15.04.2022 19:57 Відповісти
Звільняти маленьких Українців. нищіти потвор. сдохни *****.

Слава Націі.
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15.04.2022 20:03 Відповісти
 
 