Викрадення РФ українських дітей і їхнє заплановане "усиновлення" російськими сім'ями є ще одним цинічним порушення міжнародного гуманітарного права, - Маасікас

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас назвав викрадення росіянами українських дітей і їхнє заплановане "усиновлення" російськими сім'ями ще одним цинічним, жахливим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маасікас написав у своєму твіттері.

"Після українських журналістів, активістів, місцевих чиновників, інших цивільних осіб РФ почала викрадати українських дітей. Це, а також їхнє заплановане так зване усиновлення російськими сім'ями є ще одним цинічним, жахливим порушенням міжнародного гуманітарного права. РФ буде притягнуто до відповідальності", - написав Маасікас.

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