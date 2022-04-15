Окупанти випустили ракету по Одеському району, вона розірвалась у повітрі. Сили ППО збили над містом ворожий безпілотник, - ОВА
Російські окупанти випустили ракету по Одесі, однак вона розірвалась у повітрі. Постраждалих немає.
Про це у Telegram повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні над Одесою було збито ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10". Він збирав розвідувальні дані про військові об'єкти та об'єкти інфраструктури на нашій території. Дякую підрозділам ППО за їхній професіоналізм", - сказав Марченко.
"Усі повинні розуміти, що після потоплення "Москви" буде існувати загроза нанесення ракетних ударів. Тому вранці ворог випустив ракету по Одеському району. На щастя, ракета розірвалась у повітрі і дякувати Богу постраждалих немає", - додав очільник ОВА.
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(ну и взбодрить своих асвабадителей - поднять их боевой дух, вернее бздюх)