УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5066 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 253 8

Окупанти випустили ракету по Одеському району, вона розірвалась у повітрі. Сили ППО збили над містом ворожий безпілотник, - ОВА

орлан

Російські окупанти випустили ракету по Одесі, однак вона розірвалась у повітрі. Постраждалих немає.

Про це у Telegram повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні над Одесою було збито ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10". Він збирав розвідувальні дані про військові об'єкти та об'єкти інфраструктури на нашій території. Дякую підрозділам ППО за їхній професіоналізм", - сказав Марченко.

"Усі повинні розуміти, що після потоплення "Москви" буде існувати загроза нанесення ракетних ударів. Тому вранці ворог випустив ракету по Одеському району. На щастя, ракета розірвалась у повітрі і дякувати Богу постраждалих немає", - додав очільник ОВА.

Також читайте: В Одесі з пам’ятного знака міст-побратимів демонтують вказівники з російськими містами, - Труханов

Автор: 

безпілотник (4148) Одеса (5451)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
думаю что "мстя за мацкву" - это просто очередная говнопропаганда и оправдание зверств...
(ну и взбодрить своих асвабадителей - поднять их боевой дух, вернее бздюх)
показати весь коментар
15.04.2022 20:01 Відповісти
Вот взяла и, как бы случайно, сама по себе в воздухе взорвалась
показати весь коментар
15.04.2022 20:04 Відповісти
60 відсотків кацапських ракет такі: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/blizko-60-puskiv-rosijskikh-raket-v-ukrajini-vijavljajutsja-nevdalimi-reuters.html Близько 60% пусків російських ракет в Україні виявляються невдалими - Reuters
показати весь коментар
15.04.2022 20:24 Відповісти
Добре, якщо так, але мені особливо не зустрічались новини про ракети, які самі по собі десь впали, при тому, що таких новин, по ідеї, мало б бути мінімум десятки.
показати весь коментар
15.04.2022 20:35 Відповісти
Вони ж розбиваються об землю... А тих, що не розбилися, а застрягли десь -- є багато фото в мережі. Ось, наприклад, одна з таких в Харкові:

показати весь коментар
15.04.2022 20:52 Відповісти
Одесса, держись... кацапы будут гадость делать после МацКвы.
показати весь коментар
15.04.2022 20:05 Відповісти
Воистину -СПАСИБО БОГУ!Но сам не плошай..
показати весь коментар
15.04.2022 20:10 Відповісти
Все правильно. Що б цьому не передувало, вона зрештою саме розірвалась у повітрі.
показати весь коментар
15.04.2022 20:26 Відповісти
 
 