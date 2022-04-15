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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Держдеп відповів на погрози Росії через поставки зброї Україні: ніщо не зможе відмовити нас

сша,рф,україна

Сполучені Штати ніщо не відмовить надавати Україні військову допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив представник Держдепу Нед Прайс, коментуючи поширену у ЗМІ дипломатичну ноту з Росії, що попереджувала Вашингтон у разі продовження поставок зброї Україні.

"Росіяни говорили щось у приватному порядку, щось говорили публічно. Ніщо не зможе відмовити нас від стратегії, до якої ми приступили", - відповів Прайс.

Він додав, що поки не може підтвердити якесь приватне дипломатичне листування.

Однак Прайс зазначив: "Якщо заяви Кремля полягають у тому, що США і наші партнери у всьому світі надають безпекову допомогу на мільярди доларів нашим українським партнерам, і що наші українські партнери надзвичайно ефективно користуються нею для відбиття російської агресії, що ж, тоді ми винуваті".

Кремль "не має дивуватися" підтримці США України, з огляду на зобов’язання адміністрації Байдена щодо підтримки України ще до початку російського вторгнення, відповів Нед Прайс.

Також читайте: Росія заявила, що поставки зброї Україні можуть призвести до "непередбачуваних наслідків", - The Washington Post

Автор: 

Держдепартамент США (1625) зброя (7461) росія (65129)


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Топ коментарі
+50
"Нам пох*й"

Відповів Держдеп
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15.04.2022 20:04
+38
нічого паскудних кацапів боятися. це не личить такій могутній країні, як Сполучені Штати Америки
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15.04.2022 20:04
+33
Вперёд касапы через Аляску на Вашингтон за три дня.
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15.04.2022 20:07
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нічого паскудних кацапів боятися. це не личить такій могутній країні, як Сполучені Штати Америки
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15.04.2022 20:04 Відповісти
А що заборонена торгівля?

Ну торгує Україна бартером, Україні дають ресурс, а Україна світу Безпеку Майбутнього будуємо
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15.04.2022 20:12 Відповісти
Америка выполняет условие Будапештского договорняка
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15.04.2022 20:23 Відповісти
Ще культурно відповіли. А І вони могли просто відправити...
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15.04.2022 23:38 Відповісти
"Нам пох*й"

Відповів Держдеп
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15.04.2022 20:04 Відповісти
Висновок такий, хоч щоб там не пікали рашисти, як би не казились вони, але Америка і надалі буде поставляти зброю своєму союзнику Україні.
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15.04.2022 20:16 Відповісти
угу. дипломатично послали в эротическое путешествие вслед за русским кораблем
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15.04.2022 20:35 Відповісти
Вперёд касапы через Аляску на Вашингтон за три дня.
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15.04.2022 20:07 Відповісти
Тіки полегше зі штурмом Берінгової протоки, вона ж таки не гумова... Ще втопляться там кацапсіни...
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15.04.2022 20:24 Відповісти
Щось мені здається що кацапсіни втопляться ще до Берінгової протоки, так само як мААцкква від "пожежі"..
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15.04.2022 20:35 Відповісти
Тим більше, що Аляска - то "ісконно русская земля". Хай би там свою "удаль і вялічіє" показали...
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15.04.2022 21:01 Відповісти
Слава Сполученим Штатам Америки і України! Слава альянсу AUKUSUA
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15.04.2022 20:08 Відповісти
Американские падарунки уже летят в Украину. Готовьтесь, кацапики!
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15.04.2022 20:08 Відповісти
Подивився я на ці подарунки 18 одиниць Howitzer 155mm...
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15.04.2022 20:16 Відповісти
серьезно?
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15.04.2022 20:21 Відповісти
Ну якби CNN повідомляє... сам в шоці.
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15.04.2022 20:23 Відповісти
Остальное без огласки- сюрпрайз.
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15.04.2022 20:25 Відповісти
Какое оружие США поставят Украине на $800 млн: список
https://thepage.ua/news/kakoe-oruzhie-ssha-postavyat-ukraine-na-dollar800-mln-spisok https://thepage.ua/news/kakoe-oruzhie-ssha-postavyat-ukraine-na-dollar800-mln-spisok


интересно, что это за "беспилотные катера для защиты побережья". занятно, что две последние позиции без указания количества
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15.04.2022 20:41 Відповісти
Цей перелік для таких лохів як ти. Та ще для кацапів. Що, власне, одне і те ж....
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15.04.2022 21:07 Відповісти
Вообще то М113 это не гаубица , а бронетранспортер ( очень хороший кстати ) ,а гаубицы это м109 , они действительно стреляли на 14 километров , только вот в 80-х годах прошлого века их модернизировали и теперь они стреляют на 30 километров ( исключение немецкий вариант модернизации - 18 км и швейцарский -36 км ) Поэтому трешак это ваш комментарий , а не помощь от США
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15.04.2022 22:59 Відповісти
18 штук ехало в гнездно В ПОЛЬШЕ дня 4 назад -ровно 18 новейших палладинов с длинноствольными пушками и удлиненной башней стояли на платформах где по одному,где то сразу по две на платформе ,вместе с бтр М113.
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16.04.2022 00:54 Відповісти
Пушки 39 года выпуска еще до начала второй мировой, бронетранспортеры 69 года, воевашие еще во Вьетнаме, дроны свитчблейды с 2кг взрывчатки, который бронетранспортер максимум поцарапает, предназначены в основном для тотечного поражения личного командного состава или леговых автомобилей. Это просто какой-то позоро, а ге помощь
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15.04.2022 21:17 Відповісти
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15.04.2022 21:18 Відповісти
На фото не М113 , а Т-117 , о чем кстати свидетельствует надпись на борту . Прототип 1957 года . А нам поставляют М113А3 - модификацию конца -90х годов , то есть машину которая примерно на тридцать лет моложе основных российских бронетранспортеров . Поэтому не фиг зраду разводить
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15.04.2022 23:08 Відповісти
там из оружия один пулемёт и всё, ерунда какая-то
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16.04.2022 06:17 Відповісти
РЕСПЕКТ!Очень умный ответ..
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15.04.2022 20:08 Відповісти
Да ссать вообще на эту вонючую кацапию и ее угрозы. Один капитан корабля уже до угрожал Украине. Теперь на дне моря тусуется вместе со своей лоханкой. А США красиво этих говнюков послали. Оригинально 👍
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15.04.2022 20:09 Відповісти
Крейсер "Мацква", капітан Кабзон, перший помічник Жіріновський. В моцковитів з'явився свій міф про Харона.
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15.04.2022 20:10 Відповісти
Проблеми бурятів шерифа не *буть.
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15.04.2022 20:11 Відповісти

сраные *********, любое государство имеет право на самооборону, любое государство обязано уничтожать оккупантов на своей земле.

Смерть рашистской сволочи! Смерь рассеянским шизо-фашистам!
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15.04.2022 20:11 Відповісти
Вот суки. Снова нах.й послали.

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15.04.2022 20:18 Відповісти
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15.04.2022 20:38 Відповісти
простыми словами сидите и не квакайте между березок, скоро будет настоящая денацификация и демилитаризация ваших рабских умератов.
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15.04.2022 20:19 Відповісти
От ще в бензоколонки Штати не питали, що їм робити...
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15.04.2022 20:20 Відповісти
Єдиний спосіб кацапам врятувати федерацію це негайне виведення військ з всієї території України і створення міжнародної комісії з визначення сумм репарації та контрибуцій які вони мають сплатити Україні. В цьому випадку падіння економіки і "чорна доба" може скоротитися до 10-15 років. В усіх інших випадках продовження агресії ********* приречений на розпад і "випилювання" з людства.
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15.04.2022 20:23 Відповісти
Выгребная яма-404, не имеет права у кого либо, чего либо, требовать! Пусть прежде всего стонет государством, со своей, а не Золотой орды, гербом! А потом, может что-то и просить, но не требовать!!! Свинособаки помните: уже многие страны, вашими усилиями, выгребную яму-404, могут превратить в ядерный пепел!
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15.04.2022 20:25 Відповісти
в переводе на простой язык послали *****!
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15.04.2022 21:07 Відповісти
Слава Госдепу! Слава Пентагону!
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15.04.2022 21:11 Відповісти
я еще днем после новости о дурных кацапах. которые угрожают США, сказал своему корешу - американцы выскажут сильную озабоченность и поохают...(а в уме пошлют нахер)...Угадал))
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15.04.2022 21:13 Відповісти
Орділо казало,що воно за три дні столицю Русі Київ візьме, та й обісралося. А Вашингтон тоді за скільки візьмете?
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15.04.2022 21:33 Відповісти
Держдеп міг би у відповіді раші сказати що дотримується Будапештського договору і надає зброю для захисту України а краще взагалі послати слідом за їх кораблем.
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15.04.2022 21:35 Відповісти
Россию надо отключить от всего мира, чтобы не видно, не слышно было никаких заявлений! Пусть там сами с собой говорят! )))
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15.04.2022 21:36 Відповісти
Вот и ладненько...
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15.04.2022 22:03 Відповісти
Нащо перли перед свинями розкидати - Прайс міг би просто цикнути на лаптєногих.
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15.04.2022 22:13 Відповісти
 
 