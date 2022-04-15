Держдеп відповів на погрози Росії через поставки зброї Україні: ніщо не зможе відмовити нас

Сполучені Штати ніщо не відмовить надавати Україні військову допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив представник Держдепу Нед Прайс, коментуючи поширену у ЗМІ дипломатичну ноту з Росії, що попереджувала Вашингтон у разі продовження поставок зброї Україні.

"Росіяни говорили щось у приватному порядку, щось говорили публічно. Ніщо не зможе відмовити нас від стратегії, до якої ми приступили", - відповів Прайс.

Він додав, що поки не може підтвердити якесь приватне дипломатичне листування.

Однак Прайс зазначив: "Якщо заяви Кремля полягають у тому, що США і наші партнери у всьому світі надають безпекову допомогу на мільярди доларів нашим українським партнерам, і що наші українські партнери надзвичайно ефективно користуються нею для відбиття російської агресії, що ж, тоді ми винуваті".

Кремль "не має дивуватися" підтримці США України, з огляду на зобов’язання адміністрації Байдена щодо підтримки України ще до початку російського вторгнення, відповів Нед Прайс.

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