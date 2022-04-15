Держдеп відповів на погрози Росії через поставки зброї Україні: ніщо не зможе відмовити нас
Сполучені Штати ніщо не відмовить надавати Україні військову допомогу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив представник Держдепу Нед Прайс, коментуючи поширену у ЗМІ дипломатичну ноту з Росії, що попереджувала Вашингтон у разі продовження поставок зброї Україні.
"Росіяни говорили щось у приватному порядку, щось говорили публічно. Ніщо не зможе відмовити нас від стратегії, до якої ми приступили", - відповів Прайс.
Він додав, що поки не може підтвердити якесь приватне дипломатичне листування.
Однак Прайс зазначив: "Якщо заяви Кремля полягають у тому, що США і наші партнери у всьому світі надають безпекову допомогу на мільярди доларів нашим українським партнерам, і що наші українські партнери надзвичайно ефективно користуються нею для відбиття російської агресії, що ж, тоді ми винуваті".
Кремль "не має дивуватися" підтримці США України, з огляду на зобов’язання адміністрації Байдена щодо підтримки України ще до початку російського вторгнення, відповів Нед Прайс.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну торгує Україна бартером, Україні дають ресурс, а Україна світу Безпеку Майбутнього будуємо
Відповів Держдеп
https://thepage.ua/news/kakoe-oruzhie-ssha-postavyat-ukraine-na-dollar800-mln-spisok https://thepage.ua/news/kakoe-oruzhie-ssha-postavyat-ukraine-na-dollar800-mln-spisok
интересно, что это за "беспилотные катера для защиты побережья". занятно, что две последние позиции без указания количества
сраные *********, любое государство имеет право на самооборону, любое государство обязано уничтожать оккупантов на своей земле.
Смерть рашистской сволочи! Смерь рассеянским шизо-фашистам!